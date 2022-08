Daniel Obajtek zapewnia: pracownicy Lotosu nie mają się czego bać

Po fuzji Lotosu z Orlenem ponad 100 stacji Lotosu będzie rebrandowanych i dostosowywanych do systemów spółki Orlen. - Nie nastąpi to jednak od razu - zapowiada prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i przyznaje, że trudno przy takim połączeniu mieć stację obok stacji, bo następuje naturalny ich kanibalizm. Co z pracownikami?

Fuzji Lotosu z Orlenem ma nie odbić się na pracownikach (foto.Pixabay)