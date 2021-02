Daimler wydziela ciężarówki i wraca do Mercedesa

Daimler jeszcze w tym roku podzieli się na 2 odrębne firmy – osobno samochody osobowe i lekkie dostawcze, a osobno auta ciężarowe i autobusy. Z czasem osobowa część ma przyjąć nazwę Mercedes-Benz.

Podział ma ułatwić zmiany napędów - na zdjęciu elektryczne (bateryjne i oparte o ogniwa paliwowe) ciężarówki Daimlera Fot. materiały prasowe

Zdaniem kierownictwa osobno obydwie firmy lepiej poradzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez zeroemisyjną przyszłość motoryzacji.

- Mercedes-Benz Cars & Vans oraz Daimler Trucks & Buses to firmy o różnych grupach klientów, ścieżkach technologicznych i potrzebach kapitałowych. Mercedes-Benz to najcenniejsza na świecie marka samochodów luksusowych, oferująca najbardziej pożądane samochody wymagającym klientom. Daimler Truck dostarcza klientom wiodące w branży rozwiązania i usługi transportowe. Obie firmy działają w branżach, które stoją w obliczu poważnych zmian technologicznych i strukturalnych. Biorąc pod uwagę ten kontekst, wierzymy, że będą one w stanie działać najefektywniej jako niezależne podmioty, wyposażone w dużą płynność netto i wolne od ograniczeń struktury konglomeratu - powiedział Ola Källenius, prezes Daimlera i Mercedes-Benz.

