COVID-19 pochłonął 500 mln miejsc pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy przy ONZ (ILO)szacuje szkody na rynkach pracy spowodowane koronawirusem. Jej zdaniem są one większe niż oczekiwano. ILO przewiduje znacznie wolniejsze ożywienie pod koniec tego roku.

Straty w dochodach z pracy na całym świecie wyniosły do ​​tej pory 3,5 biliona dolarów (fot. shutterstock)

ILO stwierdziła, że ​​straty godzin pracy w tym roku na świecie były „znacznie większe” niż wcześniej szacowano. W drugim kwartale liczba godzin pracy była o 17 proc. niższa w porównaniu z końcem 2019 r., Odpowiada to prawie 500 milionom miejsc pracy. To wzrost z 400 milionów prognozowanych w czerwcu.

Oczekuje się, że w czwartym kwartale 2020 roku straty godzin pracy wyniosą 8,6 proc., co odpowiada 245 milionom pełnoetatowych miejsc pracy.

Organizacja szacuje również, że straty w dochodach z pracy na całym świecie - z wyłączeniem rekompensat z rządowych programów wsparcia - wyniosły do ​​tej pory 3,5 biliona dolarów.

Sytuacja poprawi się w drugiej połowie 2020 roku, ale od czerwca szacunki na poprawę również uległy znacznemu pogorszeniu. Przewidywane w podstawowym scenariuszu 245 milionów utraconych miejsc pracy przy pesymistycznym scenariuszu może przerodzić się w ponad 500 milionów. Tymczasem w czerwcu przewidywano jeszcze stratę 140 milionów miejsc pracy w czwartym kwartale 2020 roku.

Zmiany szacunków wynikają też z ponownego wzrostu liczby przypadków koronawirusa, który miał niebagatelny wpływ na gospodarkę od lipca w drugiej połowie roku. Organizacja z siedzibą w Genewie stwierdziła również, że większe szkody na rynkach pracy obserwuje się w gospodarkach rozwijających się, w których jest mniej możliwości pracy w domu, oraz w przypadku pracy nieformalnej.

ILO stwierdziła, że ​​spadek zatrudnienia doprowadził do wzrostu bierności zawodowej. Mogłoby to spowodować odcięcie wielu osób od rynku pracy, spowolnić powrót do pracy i zwiększyć nierówności.

