Commerzbank zwolni 10 tys. osób

Commerzbank planuje zredukować zatrudnienie o 10 tys. osób i zamknąć 340 oddziałów do 2024 roku. Najbardziej ucierpi na tym jego rodzimy niemiecki rynek, na którym zlikwidowane zostanie jedno na trzy miejsca pracy, a liczba oddziałów spadnie z 790 do 450.

Liczba oddziałów banku w Niemczech będzie zredukowana prawie o połowę (fot. Donald_Trung, CC BY-SA 4.0/wikipedia)

- Chcemy skupić się na mocnych stronach Commerzbanku i zabezpieczyć jego dobre wyniki na długi czas. Aby to osiągnąć, będziemy gruntownie redukować strukturę i ciąć koszty - przekazał prezes Manfred Knof w oświadczeniu.

Bank powiedział, że wdroży zmiany "tak szybko, jak to możliwe", dzięki czemu do 2024 roku zaoszczędzi rocznie 1,4 mld euro. W tym czasie bank przyspieszy swoje inwestycje w IT.

Po ogłoszeniu informacji akcje Commerzbanku wzrosły na giełdzie we Frankfurcie o prawie 6 proc.

- Commerzbank będzie współpracował z przedstawicielami pracowników, aby uzgodnić sprawiedliwe i - w miarę możliwości - społecznie odpowiedzialne rozwiązania dotyczące redukcji zatrudnienia - napisano w oświadczeniu.

Bank zatrudnia obecnie około 48,5 tys. osób na całym świecie.

