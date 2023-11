By usprawnić pracę inżynierów, Glovo zamknęło oddział w Polsce

Glovo to platforma internetowa do zamawiania produktów i usług (fot. Unsplash/Pilar Rubio)

Po trzech latach działalności Glovo zamknęło zamknęło Centrum Technologiczne w Warszawie (Warsaw Tech Hub). Firma podkreśla, że nie wpłynie to na jej funkcjonowanie w Polsce.

O sprawie poinformował portal branżowy wirtualnemedia.pl. Jak w rozmowie z portalem tłumaczy Robert Tarnowski, PR&PA manager Glovo Polska, firma zamknęło pod koniec września placówkę w Warszawie po to, by przeorganizować swoje huby działające w Barcelonie i Madrycie. Warszawie Centrum Technologiczne (Warsaw Tech Hub) działało od lipca 2020 roku. Docelowo pracę miało tam znaleźć 100 specjalistów.

Tarnowski zapewnił, że Glovo oferujemy wsparcie wszystkim dotkniętym zmianą pracownikom, zaś sama decyzja o likwidacji hubu nie była dla nich łatwa.

Glovo to platforma internetowa do zamawiania produktów i usług. Firma należy do niemieckiego koncernu Delivery Hero.

