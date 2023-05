British Telecom zwolni 55 tys. osób. Zastąpi ich sztuczna inteligencja

Brytyjska firma telekomunikacyjna British Telecom (BT) ogłosiła plany dotyczące redukcji kosztów poprzez likwidację nawet do 55 tysięcy miejsc pracy do końca dekady. Ta decyzja stanowi kolejny już przykład masowych zwolnień w branży technologicznej.

BT, zatrudniający obecnie 130 tys. osób, planuje w perspektywie pięciu do siedmiu lat zmniejszyć swoją załogę do poziomu między 75 a 90 tys. pracowników. Firma kontynuuje cięcia, które rozpoczęła trzy lata temu w ramach planu redukcji kosztów.

Planowane zwolnienia w BT stanowią około 42 proc. ogólnej liczby pracowników firmy. To ciężki czas dla pracowników branży telekomunikacyjnej w Wielkiej Brytanii. Niedawno inny brytyjski gigant telefonii komórkowej, Vodafone, ogłosił swoje plany redukcji 11 tys. miejsc pracy. Zwolnienia mają zostać zrealizowane w ciągu trzech lat.

Jak dodał rzecznik prasowy firmy, przejście na światłowód zagwarantuje jej większą niezawodność, dzięki czemu będzie wymagać mniejszej liczby osób do obsługi. Dodał też, że również do obsługi klientów potrzeba będzie mniej pracowników, ponieważ ich miejsce zajmie cały czas rozwijająca się technologia, w tym sztuczna inteligencja.

W czwartek firma ogłosiła, że skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy do marca wzrósł o 50 proc., do kwoty 1,9 mld funtów, jednak jest zniekształcony przez jednorazowe odliczenie podatkowe. Zysk przed opodatkowaniem spadł o 12 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając poziom 1,7 mld funtów, a przychody zmniejszyły się o 1 proc. do 20,7 mld funtów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl