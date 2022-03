Bosch likwiduje setki miejsc pracy

Bosch rezygnuje z 230 etatów w swojej lokalizacji w niemieckim Bühl/Bühlertal do końca 2025 roku. Grupa technologiczna ogłosiła 9 marca, że ​​w ciągu ostatnich kilku miesięcy zlikwidowała podobną liczbę stanowisk, wykorzystując takie metody jak wcześniejsza emerytura i częściowa emerytura lub po prostu pozostawiając nieobsadzone stanowiska. Łącznie zlikwidowanych ma być ok. 500 stanowisk pracy.

Bosch dotknięty jest zmianami strukturalnymi w branży motoryzacyjnej (Fot. Unsplash)

Osiągnięto natomiast porozumienie z radą zakładową w Baden-Baden, zgodnie z którym zwolnienia z przyczyn operacyjnych są wykluczone do końca 2025 roku. W zakładzie, gdzie produkowane są m.in. systemy zarządzania temperaturą i napędy regulacji siedzeń, pracuje obecnie 3,5 tys. osób.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami firmy do 2025 roku powinno zostać zlikwidowanych ok. 700 etatów, ale w sposób odpowiedzialny społecznie. W przeszłości związek i rada zakładowa mówiły o ok. 1 tys. miejsc pracy, które należy przenieść do innych krajów. W zakładzie w Murrhardt 200 pracowników protestowało niedawno przeciwko planowanym redukcjom zatrudnienia.

Bosch jest dotknięty zmianami strukturalnymi w branży motoryzacyjnej. Branża zapowiada stopniowe odchodzenie od silników spalinowych, w celu spełnienia celów klimatycznych. Dla Grupy Bosch na całym świecie pracuje ponad 400 tys. osób.

