Biedronka szykuje się do zwolnień grupowych. Zawiadomienie już w PUP

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (to urząd właściwy dla siedziby Jeronimo Martins Polska, czyli właściciela Biedronki) wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez sieć sklepów Biedronka. To aktualnie największy pracodawca w Polsce.

Biedronka jest największym pracodawcą w Polsce. Na koniec ubiegłego roku zatrudniała ok. 80,1 tys. osób (fot. Shutterstock)