Bezrobocie w dół. "To sytuacja diametralnie różna od tej sprzed roku"

Według danych GUS stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. i była o 0,1 punkt proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 0,5 punktu proc. wyższa niż rok wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. (Fot. Shutterstock)

Jak podaje GUS, w kwietniu 2021 r. stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 3,8 proc. w wielkopolskim do 10,1 proc.w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie obniżyło się we wszystkich województwach.

Jak podkreśla Monika Kurek z Banku Pocztowego, w kolejnych miesiącach tego roku stopa bezrobocia powinna dalej obniżać się, choć mimo otwarcia gospodarki nie będą to jeszcze takie spadki, jak przed pandemią.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w kwietniu 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 53,8 tys. bezrobotnych. To mniej niż w marcu tego roku (o 24,6 tys., czyli o 2,3 proc.), ale więcej niż w kwietniu ubiegłego roku (o 88 tys., czyli o 9,1 proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,3 proc. i była o 0,1 punkt proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 0,5 punktu proc. wyższa niż rok wcześniej.

Jak podaje GUS, stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 3,8 proc. w wielkopolskim do 10,1 proc.w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 0,4 punktu proc.) oraz kujawsko-pomorskim (o 0,3 punktu proc.).

W skali roku wskaźnik bezrobocia wzrósł w czternastu województwach, w tym w największym stopniu w pomorskim (o 1 punkt proc.) oraz śląskim (o 0,8 punktu proc.). W dwóch województwach - świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim - stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

- Zaostrzenie restrykcji w kwietniu, związane z silną trzecią falą zachorowań na COVID-19, nie przyczyniło się do wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego w tym okresie. Dzięki temu, że z rejestrów ubyło 24,6 tys. bezrobotnych (przyczyną był zapewne wzrost zapotrzebowania na pracowników w rolnictwie, sadownictwie i budownictwie), nastąpił nawet delikatny jej spadek. To sytuacja diametralnie różna od tej sprzed roku, kiedy to wybuch pandemii spowodował znaczący przyrost bezrobotnych (o 56.4 tys.) i stopa bezrobocia w związku z tym także wyraźnie wzrosła - komentuje Monika Kurek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- Podtrzymuję opinię, że w kolejnych miesiącach tego roku stopa bezrobocia powinna dalej obniżać się, choć mimo otwarcia gospodarki nie będą to jeszcze takie spadki, jak przed pandemią. Część bowiem otwierających się przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które nie mogły funkcjonować przez długi czas, będzie musiała dokonać bilansu otwarcia i być może ograniczyć w niektórych przypadkach zatrudnienie. Na koniec tego roku, w związku z tym, stopa bezrobocia może okazać się nieznacznie wyższa od zanotowanej na koniec 2020 r. - dodaje Kurek. GUS informuje, że w urzędach pracy w kwietniu 2021 r. zarejestrowano 84,6 tys. nowych bezrobotnych. To o 17,6 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 15,3 proc. mniej niż przed rokiem. warto przypomnieć, że w marcu tego rok odnotowano wzrost o 1 proc. w skali miesiąca oraz o 4,1 proc. w skali roku). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (67,8 tys., o 16,3 proc. mniej niż w kwietniu ubiegłego roku). Co ważne, w porównaniu z sytuacją sprzed roku znacznie obniżyła się liczba rejestrujących się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (spadek o 62,4 proc. wobec wzrostu o 130,3 proc. w kwietniu ubiegłym roku). W kwietniu tego z ewidencji bezrobotnych skreślono 109,2 tys. osób, czyli o 11,7 proc. mniej niż w marcu, ale o 150,8 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Dla porównania, w marcu odnotowano wzrost o 33,9 proc. w skali miesiąca oraz o 13,5 proc. w skali roku. Nowe oferty pracy Do urzędów pracy w kwietniu tego roku zgłoszono 110,1 tys. ofert zatrudnienia, czyli. o 6,6 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 89,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jak podkreśla GUS, wynikało to m.in. ze znacznie mniejszej niż zwykle w tym okresie liczby ofert zgłoszonych w kwietniu 2020 roku. Zatrudnienie i płace w kwietniu Warto również przypomnieć, że według najnowszych danych GUS w kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9 proc. rok do roku i wyniosło 6 mln 316,9 tys. - Prawdziwym testem dla rynku pracy będą jednak dopiero miesiące wakacyjne. Z jednej strony, ożywienie gospodarcze będzie sprzyjać zatrudnieniu, z drugiej - wygaśnie ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarczę finansową PFR rok temu. Naszym zdaniem pierwszy czynnik przeważy, ale obarczone jest to ryzykiem - ocenia Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2021 r. było wyższe o 9,9 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 5805,72 zł brutto. Karol Pogorzelski zwraca uwagę, że blisko dwucyfrowa dynamika płac wynika z efektów bazy - w kwietniu ubiegłego roku firmy masowo ograniczały płace i wymiary czasu pracy. Jak jednak dodaje, skala podwyżek wynagrodzeń imponuje. - Zakładamy, że podobnie jak w marcu to sektor przemysłowy miał w tym największy udział. Po pierwsze nie był on dotknięty restrykcjami epidemicznymi, a po drugie skorzystał na zmianie wzorców konsumpcji (więcej dóbr trwałych, mniej usług) w czasie pandemii. Ponadto, dobrą koniunkturę w polskim przemyśle podtrzymują zamówienia eksportowe - mówi Pogorzelski.

