Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. To oni mają problem ze znalezieniem pracy

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na koniec września 2020 roku, w porównaniu z czerwcem, nastąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, odnotowano wzrost zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy na koniec września 2020 r. wyniosła 1 mln 23,7 tys. osób (w tym 552,9 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu drugiego kwartału 2020 r. o 2,7 tys. osób (0,3 proc.), ale wyższa o 172,6 tys. osób (20,3 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W zestawieniu z drugim kwartałem 2020 r., ubyło 4,6 tys. bezrobotnych mężczyzn oraz 1,9 tys. kobiet. Z kolei stosunku do września 2019 roku przybyło zarówno bezrobotnych panów (wzrost o 103 tys.) oraz pań (69,6 tys.).

Jeśli chodzi o podział na województwa, to na koniec września wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w sześciu województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: śląskim (o 2,7 proc.), pomorskim (o 2,6 proc.) i mazowieckim (o 1,4 proc.).

W dziewięciu województwach odnotowano spadek liczby bezrobotnych, największy w woj. warmińsko-mazurskim (o 5,2 proc.), lubelskim (o 2,5 proc.) i świętokrzyskim (o 1,9 proc.).

Jeżeli opublikowane dane GUS porównamy z tymi z września 2019 roku, to zauważymy, że bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy wzrost odnotowano w Wielkopolsce (o 34,5 proc.), na Śląsku (o 31,1 proc.), Pomorzu (o 30,8 proc.) i w Małopolsce (o 29,7 proc.).

Jak podaje GUS, w trzecim kwartale 2020 r. w urzędach pracy zarejestrowano 341,9 tys. osób - to o 40,7 tys. osób mniej (10,6 proc.) niż w analogicznym okresie 2019 r.

258,8 tys. nowych bezrobotnych to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem – 303,2 tys.). 49 tys. to osoby dotychczas niepracujące, a ich udział wyniósł 14,3 proc. (przed rokiem odpowiednio: 55,2 tys. osób i 14,4 proc.).

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wyniosła 18,9 tys. osób, czyli 5,5 proc. (przed rokiem 12,9 tys. i 3,4 proc.).

Bezrobocie wśród młodych

Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu omawianego kwartału najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 283,3 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,7 proc. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 13,2 proc. Z kolei odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 24,8 proc., 45-54 lat - 18,1 proc. i powyżej 55 lat – 16,2 proc.

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 24,6 proc. i 25,7 proc. w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września 2020 r.).

Źródło: GUS

Problem bezrobocia wśród młodych to problem, z którym zmagamy się nie od dziś. Pandemia nie ułatwia sprawy. Młodzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy bądź wciąż posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe, w największym stopniu odczuwają pogorszenie się gospodarki. Wynika to z kilku czynników.

- Jednym z nich jest forma umów, które młodzi pracownicy częściej zawierają z firmami. Mowa tutaj chociażby o umowach cywilnoprawnych, umożliwiających szybkie zakończenie współpracy. Innym aspektem, wpływającym na trudniejszą sytuację młodych, są sektory rynku, w których często znajdują zatrudnienie. Młode osoby swoje pierwsze doświadczenia zawodowe nierzadko zdobywają bowiem w gastronomii, hotelarstwie, sprzedaży i obsłudze klienta, a więc sektorach najmocniej dotkniętych przez obostrzenia funkcjonujące w szczytowym okresie pandemii - komentuje Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland.

Pandemia może ograniczać możliwości zawodowego rozwoju najmłodszych pracowników. Spadek koniunktury gospodarczej poskutkuje ograniczeniem aktywności firm w zakresie poszukiwania pracowników oraz prowadzenia programów stażowych skierowanych do studentów i młodych absolwentów.

- To wszystko oraz silnie odczuwane obawy o przyszłość sprawiają, iż młode osoby stanowią jedną z grup, które najmocniej odczują negatywne skutki obecnej sytuacji - dodaje Chmielewska.

Eksperci nie mają również wątpliwości, że wejście na rynek pracy młodych osób bez doświadczenia zawodowego opóźni się z powodu pandemii. Konsekwencje obecnego kryzysu mogą być długofalowe.

- Badania wyraźnie pokazują, że kandydaci stawiający pierwsze kroki na rynku w trudniejszych okresach są narażeni na większe ryzyko utraty pracy, niższe wynagrodzenia czy mniejsze szanse na znalezienie dobrej pracy nawet 20 czy 30 lat później. Jeśli więc obecna sytuacja będzie się przedłużać, a kondycja rynku pracy pogarszać, wówczas pokolenia, które w tej chwili kończą edukację, odczują negatywne skutki tej sytuacji - wskazuje Iga Magda, prof. SGH i wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Oni zniknęli z urzędów pracy

W trzecim kwartale 2020 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 344,7 tys. osób (przed rokiem 408,6 tys.). Mniej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się – 222,9 tys., tj. 64,7 proc. ogółu (przed rokiem odpowiednio 202,1 tys. i 49,5 proc.).

Wśród innych powodów GUS wymienia: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 31,7 tys. (przed rokiem 31,2 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 17,9 tys. (przed rokiem 36,5 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 1,5 tys. osób (przed rokiem 1,6 tys.).

Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia w końcu września 2020 r. wyniosła 6,1 proc., tym samym utrzymała się na tym samym poziomie co w drugim kwartale 2020 r. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku była wyższa o 1 punkt procentowy.

Jak podkreśla GUS, utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,9 proc.), podkarpackim (8,9 proc.), kujawsko-pomorskim (8,7 proc.) i świętokrzyskim (8,5 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (3,7 proc. ), śląskie (4,8 proc.), mazowieckie (5,1 proc.) oraz małopolskie (5,2 proc.).

Źródło: GUS

Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł 47,1 proc. Z kolei osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły 27 proc. ogółu, poniżej 25 roku życia – 13,2 proc., natomiast 24,9 proc. to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia.

Warto dodać, że również listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego kolejny miesiąc z rzędu nie uległa zmianie - wyniosła 6,1 proc. W porównaniu z październikiem wzrosła w pięciu województwach: zachodniopomorskim (o 0,2 pkt proc.) oraz kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 pkt proc.), natomiast w pozostałych nie uległa zmianie.

Zdaniem analityków z Pekao, którzy najnowsze dane GUS skomentowali na Twitterze, na razie nie widać wyraźnego negatywnego wpływu listopadowych restrykcji, jednak ich utrzymywanie się (turystyka, gastronomia) może przełożyć się na szybszy wzrost bezrobocia w najbliższym czasie.

Nowe oferty pracy

W trzecim kwartale 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 313,8 tys. ofert pracy (w tym 9,8 proc. z sektora publicznego). To o 25,5 tys. ofert mniej niż przed rokiem. W końcu września 2020 r. urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 78,7 tys. osób (w tym 20,2 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc).

Spośród wszystkich ofert 8,6 proc. dotyczyło stażu, 2,6 proc. było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,2 proc. do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę.

Warto przypomnieć, że podobne wnioski o sytuacji na rynku pracy w Polsce płyną z danych Eurostatu. Wynika z nich, że nasz kraj ma jeden z najniższych wskaźników wolnych miejsc pracy. Co w praktyce oznacza, że nasi przedsiębiorcy nie tworzą nowych miejsc pracy.

Spośród krajów członkowskich (dla których są dostępne porównywalne dane), najwyższy wskaźnik wakatów odnotowano w Czechach (5,3 proc.) oraz w Belgii (3,3 proc.). Najniższy – w Grecji (0,5 proc.) oraz w Polsce i Portugalii (po 0,7 proc.).

- Znaleźliśmy się wśród państw członkowskich najsłabiej radzących sobie z przyrostem nowych i nieobsadzonych miejsc pracy. Wiążą się z tym istotne konsekwencje dla rynku pracy - ujmując rzecz skrótowo - gospodarka nie kreuje nowych miejsc, aby osoby, które tracą pracę, mogły odnaleźć się w nowej firmie. Jak wiemy z doświadczeń, problem bezrobocia staje się dotkliwy nie wtedy, gdy następuje redukcja zatrudnienia w jednej firmie (czy szerzej dziale gospodarki), ale wtedy, gdy gospodarka nie potrafi zagospodarować tych osób na nowych stanowiskach pracy (w innych działach) - w rozmowie z PulsHR.pl komentowane dane europejskiego urzędu statystycznego wskazywał Bartłomiej J. Gabryś, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Będą zwolnienia

Z danych GUS wynika, że 338 pracodawców zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 35,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,9 tys. osób - przed rokiem odpowiednio 143 zakłady – 20,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego – 2,2 tys. osób.