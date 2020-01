BBC zwalnia. 450 dziennikarzy straci pracę

Stacja poinformowała o planach zwolnienia 450 osób w sekcji newsowej wraz z planami zmian w kluczowych programach informacyjnych przygotowywanych w ramach tej redakcji.

Oszczędności, jakie mają dać te decyzje, to w sumie 104 miliony dolarów do marca 2022 r. Przed opublikowaniem informacji odbyło się spotkanie w gronie redakcyjnym. Zespół, jaki będzie odchudzony to w sumie 6000 osób. Skala zwolnień więc obejmie 7,5 proc. zatrudnionych.

Jak doprecyzowała stacja, stara się ona unikać duplikowania obowiązków. Stąd dziennikarze będą teraz pracować dla większej liczby programów. Nie jest wykluczone, że ilość informacji, jakie prezentuje BBC będzie mniejsza w wyniku tych działań.

Z dokładniejszych informacji podanych przez deadline.com wynika, że część zwolnień dosięgnie BBC Two. W zespole realizującym ten kanał ma spaść liczba przygotowywanych wydań. Około 12 osób opuści ten zespół. Cięcia dosięgną też radiową stację 5, którą realizuje BBC. Zamknięty będzie program emitowany w ramach BBC World Service, który nazywa się World Update.

Zdaniem Fran Unsworth, która kieruje BBC News potrzebne są zmiany, które przygotują sekcję informacyjną BBC na wyzwania nadchodzącej dekady. W jej opinii potrzebne będą zaoszczędzone środki, bo obecnie zbyt wiele pracy i kosztów pochłaniają tradycyjne media w ramach organizacji - radio i telewizja. Celem BBC ma być w nadchodzącym czasie cyfrowa widownia.

Część dziennikarzy BBC poinformowało w mediach społecznościowych o planach stacji. Były wśród nich głosy, w ramach których poddawano w wątpliwość cel Unsworth.

Latem minionego roku kierownictwo stacji podjęło zobowiązania oszczędnościowe. Już wtedy podkreślano, że nie uda się ich osiągnąć bez cięć w ilości przygotowywanych programów, co musiało się odbić na zatrudnieniu.

Kierujący BBC Tony Hall w minionym roku poinformował o swoim odejściu z BBC. Brytyjskie media informują, że taki krok może być powodowany zbliżającymi się rozmowami między stacją a rządem Wielkiej Brytanii. W ramach tych rozmów mają być podejmowane tematy dotyczące płatności za usługi online. BBC szacuje, że gdyby zamknęło płatnościami dostęp do część swoich serwisów mogłoby pozyskać spore fundusze.

