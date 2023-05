Bauer pozbywa się grafików, bo już ich nie potrzebuje. Posypały się zwolnienia

Jak mówi cytowany przez portal press.pl Maciej Brzozowski, dyrektor PR wydawnictwa, zwolnienia w redakcji graficznej są skutkiem trwającej od jesieni 2021 roku reorganizacji struktury.

- Staramy się reagować dynamicznie na trudną sytuację na całym rynku wydawniczym, m.in. poprzez zmianę procesów pracy. Dzięki temu możemy zwiększać naszą efektywność i konkurencyjność. Odbywa się to nieraz kosztem miejsc pracy, o czym otwarcie mówimy od początku zmian - powiedział portalowi Maciej Brzozowski.

W koncernie wdrażany jest system zarządzania zbiorami cyfrowymi WoodWing Assets oraz system do produkcji treści WoodWing Studio. Z nieoficjalnych ustaleń Pressa wynika, że od dawna redaktorzy zatrudnieni w koncernie narzekali na obowiązki związane z wdrażaniem się w obsługę programów do zautomatyzowanego przygotowywania wydań. "Jednocześnie obawiano się, że nowe rozwiązania doprowadzą do redukcji miejsc pracy. Jak mówi nam anonimowo jeden z pracowników, po zwolnieniu kilkunastu grafików to redaktorzy będą odpowiadali za wlewanie tekstów do przygotowanych wcześniej szablonów" pisze portal.