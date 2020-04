Anna Wicha: Rząd w końcu dał nadzieję

Projekt nowej „tarczy antykryzysowej” budzi umiarkowany optymizm przedsiębiorców: uwzględniono w nim ich postulaty i nareszcie mowa o prawdziwych pieniądzach, ale bezpowrotnie stracono kilka tygodni.

Uproszczony ma zostać proces przyznawania wsparcia finansowego. Ale czy na pewno?

Pracodawcy muszą jak najszybciej się dowiedzieć, kiedy gospodarka "zostanie otwarta". Od tego zależą m.in. ich decyzje o zwolnieniach.

Najważniejsze, że teraz w projekcie rządowym znalazły się konkretne pieniądze. Na stole położono 100 mld zł. I mają one rzeczywiście trafić do przedsiębiorców, także z tych większych firm. To ważne, gdyż poprzedni pakiet przygotowano z myślą o całej gospodarce, nie wskazując precyzyjnie, kto i ile dostanie. Nie wiadomo też było dokładnie, ile pieniędzy pójdzie na utrzymanie miejsc pracy, na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

– To jest zatem bardzo dobry ruch. Po dużym rozczarowaniu, które przyniosła „tarcza numer 1”, do nowego projektu podchodzimy jednak z umiarkowanym optymizmem – uważa Anna Wicha.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że uproszczony zostanie cały proces przekazywania wsparcia finansowego przedsiębiorcom. Nasza rozmówczyni chwali ten kierunek, ale i zauważa, że diabeł tkwi w szczegółach…

Czy rzeczywiście przedsiębiorcy mogą się spodziewać, że wystarczy złożenie stosownego oświadczenia, by być pewnym, że otrzyma się pieniądze? I to niezależnie od tego, ile czasu zajmie sam proces uruchamiania wsparcia?

– Najważniejsze, żeby przed 30 kwietnia, gdy będą zapadać decyzje o zwolnieniach pracowników, mieć pewność, że pieniądze w ogóle będą – podkreśla Anna Wicha.

Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do tej pory złożono 317 tys. wniosków o wsparcie finansowe. Ale...

– Nigdzie nie ma informacji o tym, czy którykolwiek z tych wniosków został w ogóle rozpatrzony! - dodaje Anna Wicha.

Zafundowaliśmy sobie gigantyczną biurokrację – zauważa i argumentuje: – Przecież jeśli wniosek o dofinansowanie złożyła duża firma, to musiała do niego dołączyć szczegółową listę płac z kilkoma nawet tysiącami nazwisk!

Rynek pracy: popyt wzrósł, a podaż..?

W internecie wciąż tkwią oferty pracy. Rynek podzielił się na takie branże, które na epidemii bardzo straciły i sektory mniej odczuwające skutki kryzysu. Znajdziemy też branże, które potrzebują teraz nawet dużo więcej pracowników - jak np. przemysł spożywczy czy logistykę. – Jako organizacja, która zajmuje się bezpośrednią rekrutacją – to Anna Wichna mówi jako menedżer Adecco, międzynarodowej agencji świadczącej usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – widzimy zapotrzebowanie na pracowników idące w tysiące osób. Ale szukający pracy będą musieli brać to, co, jest, a nie to, co by chcieli… – Czeka nas przewartościowanie naszej rzeczywistości. Prawdziwy obraz tego kryzysu zobaczymy dopiero w maju - spodziewa się nasza rozmówczyni. Najważniejsze: kiedy ruszy gospodarka? Przedsiębiorcy podejmują decyzje o zwolnieniach, próbując przewidzieć, jak długo gospodarka pozostanie jeszcze zamrożona, czy też kiedy w końcu ruszy. Włosi zdecydowali się na zatrzymanie pracy niemal we wszystkich branżach - poza tym, co działa w strategicznej infrastrukturze wytwórczej i społecznej. W Polsce nie było aż tak radykalnego kroku, ale przedsiębiorcy muszą jak najszybciej się dowiedzieć, kiedy gospodarka "zostanie otwarta". – Bo ma to zasadniczy wpływ na to, jakie decyzje podejmą 31 maja – mówi portalowi PulsHR Anna Wicha.