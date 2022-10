Agora ogłosiła zwolnienia grupowe. Wypowiedzenia wręczy przed Bożym Narodzeniem

Jak poinformował zarząd Agory, w spółce rozpoczęła się procedura konsultacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych. Od 21 listopada do 20 grudnia zarząd planuje zwolnić do 84 pracowników. Przyczyną decyzji jest dążenie do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w spółce oraz redukcja kosztów działalności.

Do 20 grudnia zarząd planuje zwolnić do 84 pracowników (fot. Shutterstock)