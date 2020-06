5 postulatów branży turystycznej, spotkań i rozrywki. Gra toczy się 1, 5 mln miejsc pracy

Przypomnijmy, pierwsza tarcza antykryzsowa, która weszła w życie 1 kwietnia mówi m. in. o 3-miesięcznym zwolnieniu z ZUS, wypłacaniu postojowego. Zawiera też zapis umożliwiający zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii. Dotyczy to nie tylko wyjazdów turystycznych z biurami podróży. Chodzi także o różnego rodzaju eventy kulturalne, rozrywkowe czy sportowe (koncerty, wystawy, zawody itd.). Zdaniem przedstawicieli sektora MICE (z ang. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), to za mało.

- 8 dni zostało do wykorzystania pomocy finansowych, to wystarczy na 2-3 miesiące bez wzrostu popytu. Bez sektorowego wsparcia będzie nam bardzo ciężko – mówił podczas debaty „Sztuka odmrażania. Administracja, biznes, rynek” w trakcie EEC Online Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego branży turystycznej, spotkań, rozrywki, przedstawiciel inicjatywy TUgether.

Branże te znalazły się pod ścianą, a spadki dochodów firm sięgają nawet 80 proc. Zdaniem Bieszyńskiego konieczna jest dłuższa i bardziej skoncentrowana sektorowo pomoc państwa.

- Wychodzimy z systemowej pomocy dla wszystkich, patrzymy, gdzie się pali żywym ogniem, gdzie się tli, a gdzie już coś się buduje nowego. Moim zdaniem tam, gdzie są spadki powyżej 80 proc., gdzie mamy prawdziwy koszmar gospodarczy i brak perspektyw, państwo powinno pomóc – argumentował.

Jako przykład podał rozwiązania Niemiec, gdzie powstał pakiet prawie 700 mln euro skierowany tylko dla branży rozrywkowej i obiektów wielofunkcyjnych oraz osobny fundusz na sfinansowanie leasingowania autokarów.

W Polsce połączone branże: turystyka, spotkania, targi, przejazdy, imprezy rozrywkowe, generują w sumie 1,5 mln miejsc pracy.

- Uważamy że sektorowa pomoc powinna opierać się po pierwsze na dodatkowych środkach płynnościowych, po drugie na wsparciu leasingowym. Trzecia kwestia to przedłużenie pakietu pracowniczego, czyli postojowego czy dofinasowania ZUS-ów. Po czwarte postulujemy o wdrożenie funduszu na innowacje i rozwój. Piątą kwestią jest pobudzenie popytu poprzez obniżenie VAT-u na usługi konferencyjne i hotelowe - wymieniał Bieszyński.