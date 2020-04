Zwolnienia grupowe w Open Finance i Home Broker. Pracę straci kilkaset osób

Zarząd Open Finance 8 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.



Zamiarem Open Finance jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r.

Zwolnienia obejmą maksymalnie 380 osób.



Także 8 kwietnia spółka zależna od Open Finance - Home Broker - podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych.



Home Broker zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe w terminie do 31 maja 2020 r.

Zwolnienia obejmą maksymalnie 60 osób.



Jak podało Open Finance, powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia.



Firma podkreśliła, że obie spółki niezwłocznie powiadomią przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji.



Ponadto Open Finance i Home Broker powiadomią właściwe urzędy pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce.



Open Finance wchodzi w skład grupy finansowej należącej do wrocławskiego miliardera Leszka Czarneckiego. 42,91 proc. akcji spółki należy do Getin Noble Bank a 17,72 proc. do Idea Money, czyli firm kontrolowanych przez Czarneckiego.



