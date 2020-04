Zwolnienia grupowe w Katowicach. Aż pięć firm zamierza zwalniać

Jak wynika ze specjalnej edycji raportu „Monitor Rynku Pracy” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że 26 proc. pracowników ryzyko utraty posady ocenia jako duże. To blisko 1/5 więcej niż przed ogłoszeniem pandemii.

Obawy te nie są bezpodstawne. Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, od 1 marca tego roku pięć firm zgłosiło do pośredniaka informację o zwolnieniach grupowych.

Pierwszą firmą, która zdecydowała się na redukcję zatrudnienia, jest Famur - producent maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych. Spółka powiadomiła katowicki PUP, że w okresie od kwietnia do lipca 202 r. zamierza zwolnić 85 osób, z czego 59 z terenu Katowic.

Kolejną spółką, która planuje zwolnienia, jest firma odzieżowa Camaieu. Pracodawca zgłosił zamiar redukcji zatrudnienia o 141 osób, z czego 4 osoby są z obszaru Katowic.

Z kolei eSky - spółka z branży turystycznej - zgłosiła, że zamierza zwolnić w najbliższym czasie 94 pracowników. W tym przypadku aż 83 osoby na liście do zwolnień są z terenu Katowic. Firma zaznaczyła, że na decyzję miała wpływ rozszerzająca się pandemia COVID-19.

Do urzędu zgłosiła się również spółka Booksy International. Firma zamierza rozstać się z 33 osobami. Nie wiadomo jednak z jakiego regionu - nie podano takiej informacji. Warto dodać, że Booksy to serwis do rezerwacji usług z sektora health & beauty.

W kwietniu natomiast o planowanych zwolnieniach grupowych poinformowała katowicki urząd pracy spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. To jedna z grup medialnych w Polsce. Firma zamierza zwolnić 115 osób z terenu Katowic. W wyjaśnieniach firma powołała się na obecną sytuację na rynku pracy, związaną z koronawirusem. Zwolnienia mają być przeprowadzone od kwietnia do grudnia 2020 roku.