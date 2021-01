Zrównoważony rozwój i dobro planety wpływają na rekrutację. Dla młodych to ważne

Co drugi Europejczyk z pokolenia Z myśli nad rozpoczęciem studiów czy pracy związanych z działalnością na rzecz naszej planety. 48 proc. młodych Polaków twierdzi, że jest dla nich ważne, by ich pracodawca trzymał się zasad zrównoważonego rozwoju i dbał o dobro Ziemi.

Prawie 60 proc. przedstawicieli pokolenia Z to ludzie deklarujący, że w imię zrównoważonego rozwoju gotowi są zmienić sposób przemieszczania się i podróżowania. (Fot. Shutterstock)

Co roku do koszyka benefitów pracowniczych, które mają zachęcić do rekrutacji, a potem długiej retencji, wpadały nowe „owocowe środy” czy „stoły do ping-ponga”.

W czasach COVID-u tego typu pracownicze wabiki przechodzą do lamusa. Zaczęliśmy inaczej patrzeć na swoją pracę.

Jak wynika z badania UNIFE (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei), ok. 70 proc. młodych ludzi z wykształceniem ścisłym, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy, ceni sobie pracodawców działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska.

Międzynarodowe badanie dla UNIFE przeprowadził think tank ThinkYoung. Jest ono elementem kampanii Hop on for our Planet, czyli Wskakuj dla naszej planety i obejmuje pokolenie Z (tzn. respondentów w wieku 16-25 lat). Ukazało ono potrzeby i priorytety nowego pokolenia pracowników. Dane zebrano w sześciu krajach: w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, Polsce i Holandii.

Zwrot ku środowisku

Okazuje się, że co drugi Europejczyk z pokolenia Z rozważa podjęcie studiów czy pracy związanych z działalnością na rzecz naszej planety. 48 proc. młodych Polaków twierdzi, że jest dla nich ważne, by ich pracodawca trzymał się zasad zrównoważonego rozwoju i dbał o dobro Ziemi (dla 15 proc. − bardzo ważne).

Biorąc pod uwagę przedstawicieli pokolenia Z z wykształceniem ścisłym (ang. STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics) − kobiety przywiązują większą wagę do zrównoważonego rozwoju niż mężczyźni. 72 proc. kobiet uważa, że jest to bardzo lub przynajmniej dość ważne, aby pracować u „ekologicznego” pracodawcy. Wśród mężczyzn z tej samej grupy wynik ten wynosi 65 proc.

Prawie 60 proc. przedstawicieli pokolenia Z to ludzie deklarujący, że w imię zrównoważonego rozwoju gotowi są zmienić sposób przemieszczania się i podróżowania. Najbardziej skłonni do tego są ci, którzy studiowali nauki ścisłe (63 proc.), ci którzy w obawie o zmianę klimatu regularnie korzystają z kolei oraz ci, którzy śledzą w mediach społecznościowych kanały poświęcone ekologii i zmianom klimatu. Wynik dla respondentów bez wykształcenia ścisłego to 55 proc..

Dodatkowo 71 proc. pokolenia Z - w imię zrównoważonego rozwoju - jest skłonne dla dobra planety zmienić sposób odżywiania się, zrezygnować z komfortu (55 proc.), poświęcić swój czas (46 proc.) oraz swoje pieniądze (31 proc.).

Ekologiczne miejsca pracy w cenie

Jak wynika z badania Think Young, zaniepokojenie zmianami klimatu przekłada się na zainteresowanie młodych karierą w branży kolejowej. 30 proc. przedstawicieli pokolenia Z chce pracować na kolei. To ludzie bardzo zaniepokojeni zmianami klimatu. Młode kobiety z wykształceniem ścisłym cenią sobie „ekologicznych” pracodawców bardziej niż mężczyźni. Na pytanie „Co najbardziej przyciągnęłoby cię do pracy na kolei?” 34 proc. kobiet oraz 28 proc. mężczyzn odpowiada, że „pozytywny wpływ kolei na społeczeństwo”, a 28 proc. kobiet i 21 proc. mężczyzn – że „przyciągnęłaby ich firma realizująca ambitne cele i wartości”. fot. PTWP Pokoleniu Z zależy na tym, aby władze inwestowały w zrównoważony rozwój transportu kolejowego. 25 proc. uważa, że kolej jest kluczowa dla gospodarki i rozwoju kraju. 31 proc. sądzi, że opiera się ona na nowoczesnej technologii. 52 proc. twierdzi, że innowacje, takie jak technologia bezemisyjna i inteligentne miasta będą w niedalekiej przyszłości siłą napędową branży kolejowej. 36 proc. wskazuje na autonomiczne sterowanie pojazdami (tzn. bez maszynisty), 34 proc. na recykling, 29 proc. na robotykę). W badaniu zapytano również o to, co branża transportu kolejowego powinna robić, by nadal rozwijać się w sposób zrównoważony. 57 proc. ankietowanych odpowiedziało: „zachęcać obywateli do korzystania z kolei”, 50 proc. − „obniżyć podatki nałożone na kolej” a 47 proc., że „inwestować w infrastrukturę i usługi”. Praca na kolei - zarobki i perspektywy Z badania wynika, że 47,5 proc. młodych Polaków uważa, że praca w branży kolejowej jest dobrze płatna. W dobie pandemii, gdy sytuacja na rynku pracy jest niepewna, a wielu młodych ludzi podejmuje pracę na zlecenie lub umowę B2B, sektor zaopatrzenia kolei może być atrakcyjną alternatywą, oferującą stabilność, poczucie bezpieczeństwa i różnorodne możliwości rozwoju. - Branża kolejowa przechodzi transformację. Także wizerunkowo. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy częścią kampanii „Hop On”, bo to kolejna okazja, żeby dotrzeć zarówno do młodszych, jak i już doświadczonych pracowników. Dać im dostęp do innowacji i otworzyć wspaniałe ścieżki karier - mówi Philippe Citroën, dyrektor generalny UNIFE. - Jestem przekonany, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom Europejski Zielony Ład wchodzi na szybszy tor - dodaje. Branża kolejowa w Polsce O luce pokoleniowej na kolei mówi się od lat. Ponad 40 proc. jej pracowników to osoby powyżej 50. roku życia, a młodzi poniżej trzydziestki to nie więcej niż 15 proc. Na szczęście w szkolnictwie kolejowym drgnęło. Przybywa uczniów. W bieżącym roku szkolnym jest ich 3843. O 1326 więcej niż dwa lata temu. - Rozwijający się ruch kolejowy w Polsce potrzebuje rąk do pracy. Tylko dobrze przygotowani absolwenci szkół mogą sprostać wyzwaniom, jakie stawia nowoczesny rynek i uzupełnić braki kadrowe - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Nowo powstające klasy oraz rosnąca liczba uczniów w pierwszych klasach są jasnym sygnałem, że obrany kierunek jest właściwy. Dane UTK dzielą pracowników kolei na trzy kategorie: zatrudnionych u zarządców infrastruktury, w przewozach pasażerskich i przewozach cargo. fot. PTWP Liczba osób zatrudnionych u zarządców infrastruktury w latach 2010-2018 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2010 r. było ich 40 863 a 2018 r. 40 298. Struktura wieku pracowników cechuje się dużą liczbą zatrudnionych osób mających więcej niż 50 lat (46 proc.) i nieznacznym zatrudnieniem pracowników poniżej 30. roku życia (12 proc.). Luka pokoleniowe może szczególnie dać znać o sobie w obszarach działalności związanej bezpośrednio z ruchem pociągów. Liczba osób zatrudnionych w sektorze przewozów pasażerskich w latach 2010-2018, mimo że polską koleją jeździ coraz więcej ludzi, zmalała o cztery tysiące, z 26 681 do 22 647. Tu również bardzo dużo pracowników jest powyżej 50. roku życia (42 proc.), podczas gdy młodych, poniżej 30 lat, jest 14 proc. W przewozach towarowych liczba osób zatrudnionych w latach 2010-2018 spadła z 36 065 do 28 274. To efekt restrukturyzacji zatrudnienia w branży w latach 2010-2017, zakładającej wstrzymywanie naborów nowych pracowników. W tym czasie ogólny poziom zatrudnienia zmniejszył się o około 8800 etatów.

