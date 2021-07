Zrobili to. Takiej rekrutacji jeszcze Polska nie widziała

"Hej, z tej strony Karolina Szabłowska, odpowiadam za działania marketingowe w Ikei. Szukam teraz nowej osoby do swojego zespołu". Tak zaczyna się ogłoszenie o pracę w Ikei, które firma zamieściła w formie podcastu na platformie Spotify. Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Nagranie powstało we współpracy z Edytą Kowal, ekspertką z zakresu doradztwa strategicznego, która prowadzi podcast „Szczypta” (Fot. Shutterstock)

Podcast ma pozwolić kandydatom lepiej poznać wymagania oraz dowiedzieć się więcej o zespole i działach, z którymi współpracuje się na tym stanowisku.

Nagranie powstało we współpracy z Edytą Kowal, ekspertką z zakresu doradztwa strategicznego, która prowadzi podcast „Szczypta”.

Wykorzystanie innej formy ogłoszenia niż pisana powoli staje się normą. Przedstawienie kandydatów za pomocą krótkich nagrań testuje na przykład Tik Tok.

Nagranie przedstawiające szczegóły pracy w Ikei trwa 16 minut. Karolina Szabłowska oraz Maja Martyniuk-Wojcieszczuk, senior rekruter z Ikei opowiadają w nim dlaczego uruchamiają rekrutację na stanowisko online content team leadera i jakiej osoby poszukują. Zdradzają też, jak wygląda świat meblowego giganta zza kulis. Podcast jest dodatkiem do tradycyjnego, pisanego ogłoszenia o pracę. Firma liczy, że kandydaci słuchając go lepiej poznają wymagania oraz dowiedzą się więcej o zespole i działach, z którymi współpracuje się na tym stanowisku.

- Proces rekrutacyjny to proces dwustronny. Chcemy dać się lepiej poznać, zainteresować kandydatów. Nie wszystko da się opowiedzieć w ogłoszeniu o pracę. W tym wypadku podcast wydaje się lepszym rozwiązaniem. Zależy nam, by do zespołu trafiła osoba, która ma niezbędną wiedzę, ale też doceni wyjątkowe podejście i poczuje naszą energię - tłumaczy Karolina Szabłowska, country marketing communications manager.

Całe nagranie możesz odsłuchać TUTAJ

Edyta Kowal, ekspertka z zakresu doradztwa strategicznego, która przeprowadziła rozmowę z przedstawicielkami Ikei i zrealizowała podcast, pytana o to, jakie możliwości w rekrutacji daje podcast, mówi tak:

- Żyjemy w czasach nadpodaży treści, codziennie jesteśmy bombardowani komunikatami, na które wcale nie czekamy. Jednocześnie, dzięki nowym technologiom, zmieniamy sposób konsumpcji treści. Audio jest formatem, po który sięgamy na żądanie, wtedy, kiedy tego chcemy. W dodatku w komfortowych warunkach, aurze intymności, ale i w formie, która pozwala nam - jeśli tylko tego chcemy - robić jednocześnie coś innego. Wygoda, zaangażowanie i bezpośredni kontakt z odbiorcą - to mocne atuty tego formatu - wymienia plusy tego rozwiązania - W rekrutacji podcast to na naszym rynku nowe narzędzie. Pozwala być bliżej kandydata i pokazać human face biznesu dodaje. Przekonuje też, że dla marek podcast jest kolejnym sposobem na dotarcie do odbiorcy w nieinwazyjny, miękki sposób. - W ślad za popytem idzie większy nacisk na jakość i eksperymenty w obrębie tego formatu, do tego dochodzi coraz lepiej rozwinięta analityka podcastów i możliwości ich monetyzacji. Piękny czas, aż grzech nie spróbować. Warunkiem jest jednak - jak zawsze - dobry pomysł i świadomość tego, że w podcaście nachalny przekaz reklamowy nie przejdzie - podsumowuje. Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży. Post, w którym autorka nagrania pochwaliła się efektami współpracy z Ikeą doczekał się wielu pozytywnych komentarzy. - Fajne! Mnie się w ogóle marzy odejście od pisanej formy ogłoszeń rekrutacyjnych i przejście na audio lub wideo i słowo mówione. Po pierwsze będzie bardziej po ludzku, po drugie bardziej przystępnie, po trzecie w takim przekazie możesz zawrzeć emocje - przytaczamy jeden z wpisów. Rewolucja w rekrutacji Pomysł przedstawiony przez Ikeę idealnie pasuje do trendu, jaki na rynku rekrutacji z roku na rok nabiera na znaczeniu. Mowa o odejściu od tradycyjnych form ogłoszeń o pracę czy też CV na rzecz świata nagrań. Na LinkedIn od lat obecne są krótkie filmiki przedstawiające sylwetkę kandydatów do pracy, także firmy sięgają po obraz wideo w przedstawianiu swoich walorów. Teraz jednak zmiana ta nabiera rozpędu i wchodzi w konkretne ramy. Niedawno TikTok poinformował, że testuje narzędzie, które ma zmienić podejście do rekrutacji. Pomysł skierowany jest głównie do młodych ludzi. Twórcy chińskiej aplikacji chcą, aby użytkownicy mogli przeglądać oferty pracy, a jeśli któraś ich zainteresuje, aplikować na nią. Jednak nie chodzi o wysłanie tradycyjnego CV, a o pokazanie swoich umiejętności w krótkim filmie nagrywanym w stylu "ujęcia z windy". Chodzi o to, aby użytkownicy przedstawili prezentację lub podsumowali doświadczenia zawodowe za pośrednictwem wideo w wyjątkowy sposób. Docelowo firmy i kandydaci swoje ogłoszenia będą zamieszczali na platformie zintegrowanej z TikTokiem. Na razie jest ona w fazie beta i dostępna jest tylko dla firmy zainteresowanych testowaniem tego rozwiązania. Pojawia się więc pytanie, czy w przyszłości odejdziemy od formy pisanej ogłoszenia. - Jest to kusząca perspektywa. Na pewno przed nami jeszcze sporo eksperymentów z samym formatem audio. Osobiście lubię łączyć różne formaty - dzięki temu docieramy z tym samym komunikatem, ale w innej formie i z nieco innym kontekstem, przez co wzmacniamy przekaz i poszerzamy zasięg - uważa Edyta Kowal. Posłuchaj całego odcinka podcastu z Ikeą TUTAJ Dodaje też, że taką uzupełniającą funkcję do podcastu rekrutacyjnego pełni odcinek "Szczypty", w którym wraz z szefową marketingu Ikei podejmuje temat love brandów (czyli co zrobić, by klient pokochał daną markę - red.), tego, jak IKEA komunikuje się ze swoimi odbiorcami w digitalu i dlaczego właśnie teraz potrzebuje nowych kompetencji w zespole. - Wśród słuchaczy "Szczypty" jest sporo marketerów i wielce prawdopodobne, że w ten sposób IKEA dotrze do nich ze swoim ogłoszeniem - dodaje Kowal.

