Zrekrutowali ponad 800 osób, nadal mają 700 wakatów

W 2020 r. Avenga, firma z branży IT, zrekrutowała 439 specjalistów. Teraz ich ofertę przyjęło kolejne 400 osób, a nadal do obsadzenia pozostało około 700 wolnych miejsc pracy.

Avenga działa w obszarze IT, transformacji cyfrowej i staffing services. W ramach linii Transforming Industries świadczy szeroką gamę usług - od doradztwa strategicznego, usług związanych z customer experience, projektowaniem rozwiązań, po tworzenie oprogramowania. W ramach obszaru IT Professionals oferuje outsourcing specjalistów IT.

W 2020 r. Avenga, firma z branży IT, zrekrutowała 439 specjalistów. Teraz ich ofertę przyjęło kolejne 400 osób, a nadal do obsadzenia pozostało około 700 wolnych miejsc pracy. Popyt na specjalistów IT rośnie i nawet okres wakacyjny nie przyniósł oczekiwanego przestoju w rekrutacjach. W lipcu tego roku liczba aktywnych zleceń w firmie Avenga była trzykrotnie wyższa w porównaniu z lipcem 2020 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT wynika przede wszystkim z tego, że firmy uruchamiają coraz więcej projektów cyfryzacyjnych. Inwestycje w nowoczesne technologie mają zwiększać konkurencyjność, tworzyć alternatywne kanały prowadzenia działalności i uniezależniać firmy od coraz trudniejszego rynku pracy. Zjawisko dotyczy wszystkich branż, ale najmocniej widoczne jest w telekomunikacji, finansach, ubezpieczeniach i farmacji. W tym roku widać też ponowne uruchomienie rekrutacji w sektorze lotniczym, co może oznaczać wychodzenie tej branży z kryzysu wywołanego pandemią.

- Od zeszłego roku utrzymuje się zapotrzebowanie na osoby z doświadczeniem. Po pierwsze w warunkach pracy zdalnej takie osoby są bardziej samodzielne. Po drugie klienci chcą coraz szybciej komercjalizować efekty wdrażanych rozwiązań. Nie chcą czekać 9-12 miesięcy, ponieważ po takim czasie sytuacja rynkowa może wyglądać zupełnie inaczej – mówi Justyna Wroniak, talent acquisition director w Avenga Poland.

Podobne wnioski płyną z raportu No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT w 2020 roku” wynika, że firmy IT stawiają na doświadczonych pracowników. Spośród wszystkich ofert pracy w 2020 roku 49 proc. było kierowanych do osób z dużym doświadczeniem, 46 proc. ze średnim i tylko 5 proc. do osób rozpoczynających karierę w IT.

Potwierdza to również raport „IT Market Snapshot Q1 2021 przygotowanego przez firmę inhire.io, z którego wynika, że liczba ofert skierowanych do najmniej doświadczonych osób wzrosła o 1,8 punktu proc. (kwartał do kwartału). W odniesieniu do doświadczenia wciąż największym zainteresowaniem cieszą się stanowiska mid (51,84 proc.), z kolei liczba ofert skierowanych do seniorów zmalała i wynosi obecnie 43,04 proc.

Kto jest na celowniku?

W pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych kompetencji przez firmę Avenga nadal są: Java (w tym Full Stack), DevOps i Testy Automatyczne. Drobne zmiany widać poza podium, np. na 4. miejscu pewnie uplasował się Frontend, w którym od dawna brakuje doświadczonych deweloperów.

Nadal utrzymuje się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów od cyfrowego bezpieczeństwa. Wzięcie mają też specjaliści od robotyzacji, Data Science i analityki danych. W sumie Avenga prowadzi rekrutacje specjalistów IT w ponad 50 specjalnościach.

Za boomem na rynku pracy w IT stoją też inwestycje zagranicznych firm w globalne centra usług. Avenga rozpoczęła właśnie dla amerykańskiego klienta budowę dwóch takich centrów w Krakowie i we Lwowie.

- Mamy do czynienia z sytuacją, której nie doświadczyłam przez 25 lat pracy. Klienci sami pukają do nas i nie są rzadkością zapytania o pilne stworzenie zespołu liczącego 200-300 osób. Ewidentnie wygrywamy na tym, że mamy w Polsce dobrze wykształconych i bardzo doświadczonych specjalistów IT, których pensje ciągle są niższe niż w innych najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach – uważa Małgorzata Wiśniewska, country director Avenga Poland.

Pensje coraz wyższe

Ogromny popyt na specjalistów IT w Polsce przekłada się też na wzrost ich wynagrodzenia. Najszybciej rosną stawki osób z dużym doświadczeniem, pracujących zdalnie, ale nie tylko ich. Według portalu Inhire, w trzecim kwartale tego roku po raz pierwszy w historii zarobki juniorów w IT przekroczyły granicę 10 tys. zł. Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć osoby pracujące zdalnie niż osoby pracujące w biurach pracodawców.

Dobra płaca, czy dodatkowe benefity w pracy specjalistów IT są już standardem. Dlatego w pozyskiwaniu specjalistów duży nacisk kładzie się na atrakcyjność pracy, a przede wszystkim na innowacyjność projektów. Wyróżnikiem jest m.in. możliwość rozwoju kompetencji, praca dla interesujących klientów i pozytywny wpływ na życie milionów ludzi. Najmłodsze pokolenie aktywnych zawodowo specjalistów IT zwraca szczególną uwagę na to, jakimi wartościami kieruje się klient, dla którego mają pracować i czy ESG (environmental, social and corporate governance - środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) jest u tego klienta elementem tworzenia wartości.