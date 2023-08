Zostań żołnierzem za 5 tysięcy miesięcznie. Wojsko szuka chętnych w całym kraju

Oprócz tego w praktycznie całym kraju będą odbywać się pikniki wojskowe - MON zapowiada, że w czasie obchodów święta będzie ich blisko 70. W ich czasie goście będą mogli nie tylko obejrzeć sprzęt, poznać żołnierzy czy posłuchać występów orkiestry wojskowej. Jak podkreślają przedstawiciele MON, na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy przekażą informacje, jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego.

- Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie i podpowiedzą, w jaki sposób zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby na terenie całego kraju – podkreśla MON.

Od 23 kwietnia 2022 r. w wojsku obowiązuje nowy system rekrutacji dla wszystkich, którzy chcą wstąpić do armii. Jak czytamy na stronie MON, zmiana ma sprawić, żeby potencjalni kandydaci nie zniechęcali się skomplikowanymi procedurami. Dodatkowo powołano Wojskowe Centra Rekrutacji, które zajmują się rekrutacją do wojska.

MON przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (nowość, która jest podzielona na dwa etapy - podstawowy trwający do 27 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy). Oprócz tego są dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywna i pasywna rezerwa.

Z danych MON (stan na 28 stycznia 2023 r.) wynika, że w 2022 r. do wojska wstąpiło 13 742 żołnierzy, najwięcej od momentu likwidacji obowiązkowej służby wojskowej. W dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej na 2023 r. resort przygotował ponad 25 tys. miejsc. Jak w takim razie wygląda proces rekrutacji?

Jak czytamy na stronie MON, po zmianach proces wygląda następująco:

- Oprócz tradycyjnego składania wniosków w Wojskowych Centrach Rekrutacji można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Jest to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

- Wojskowe Centrum Rekrutacji to 86 miejsc w całej Polsce, w których w jeden, maksymalnie dwa dni kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską.

- Zakwalifikowani przechodzą szkolenie podstawowe, maksymalnie do 28 dni dla kandydatów w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej kandydat przechodzi to kolejnego etapu służby w ramach szkolenia specjalistycznego, które potrwa do 11 miesięcy. Po zakończeniu szkolenia kandydat może kontynuować służbę już jako zawodowy żołnierz.

Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat musi załączyć kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - w szczególności kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, uprawnienia do kierowania pojazdami).

Poza rozmową kwalifikacyjną konieczne jest przejście egzaminu z wychowania fizycznego. Składa się on z marszobiegu na dystansie 3 km lub ciągłego pływania przez 12 minut, skłonów tułowia w przód oraz podciągania na drążku lub wykonywania pompek przez 2 minuty oraz bieg po tzw. kopercie, który można zamienić na bieg wahadłowy 10x10 m.

Kto może zostać powołany do służby w Wojsku Polskim?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

- posiada obywatelstwo polskie,

- posiada nieposzlakowaną opinię,

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,

- posiada wiek co najmniej 18 lat,

- nie była karana za przestępstwo umyślne,

- nie jest przeznaczona do służby zastępczej,

- nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

- nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

- posiada wykształcenie:

co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,

co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

co najmniej podstawowe (ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Podobne kryteria muszą spełniać osoby ubiegające się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Te wymagania dodatkowo wykluczają możliwość wykonywania innych form służby wojskowej oraz uczestniczenia w działaniach kryzysowych. WOT od momentu założenia w 2017 r. stanowi kolejny sposób wejścia do zawodowej służby wojskowej. Wojska Obrony Terytorialnej podkreślają, że blisko 20 proc. wszystkich jej członków stanowią kobiety, co jest najwyższym udziałem w ramach struktur Wojska Polskiego.

Możliwe są cztery różne metody aplikowania do WOT. Osoba zainteresowana może osobiście udać się do Wojskowej Komisji Uzupełnień odpowiedniej dla jej miejsca zameldowania. Składanie wniosku jest także dostępne online poprzez platformę Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Alternatywnie kandydaci mogą się zarejestrować poprzez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego lub skorzystać z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT.

Ile zarabia się w Wojsku Polskim, a ile w WOT?

Żołnierze Wojska Polskiego mogą liczyć na wyposażenie zasadnicze: szeregowi – od 4960 zł, podoficerowie – od 5560 do 6650 zł, oficerowie – od 6700 do 10 980 zł, generałowie – od 11 800 do 18 150 zł. Poza tym przysługują im liczne dodatki, takie jak 13. pensja, dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe, dodatek motywacyjny (dla podoficerów i szeregowych), dodatek za rozłąkę, świadczenie motywacyjne (1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy). Przyznawane są także nagrody uznaniowe i jubileuszowe, wynagrodzenie za służbę poza granicami państwa czy zasiłek osiedleniowy, którego wysokość uzależniona jest od tego, czy żołnierz osiedlił się z lub bez rodziny.

Wojsko zapewnia też gwarancję zakwaterowania – w mieszkaniu służbowym, internacie lub, jeśli żołnierz zdecyduje się wynająć mieszkanie na własną rękę, otrzyma comiesięcznie od 480 do 1500 zł świadczenia mieszkaniowego.

Żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 31 grudnia 2012 r., mogą po 15 latach służby przejść na emeryturę. Pozostali prawo do niej zyskują po 25 latach służby. Wojsko zapewnia także możliwość podnoszenia kwalifikacji – poprzez studia podyplomowe, kursy na prawo jazdy, kursy językowe czy nurkowe.

Jeśli chodzi o żołnierzy WOT, to ci mogą liczyć na następujące stawki brutto za jeden dzień ćwiczeń:

- szeregowy – 141,36 zł;

- starszy szeregowy – 146,32 zł;

- kapral – 161,20 zł;

- starszy kapral – 163,68 zł;

- plutonowy – 166,16 zł;

- sierżant – 171,12 zł;

- starszy sierżant – 173,60 zł;

- młodszy chorąży – 178,56 zł;

- chorąży – 183,52 zł;

- starszy chorąży – 190,96 zł;

- chorąży sztabowy – 195,92 zł;

- podporucznik – 208,32 zł;

- porucznik – 210,80 zł;

- kapitan – 223,20 zł;

- major – 252,96 zł;

- podpułkownik – 292,64 zł;

- pułkownik – 347,20 zł;

- generał – 664,64 zł;

Do tego należy doliczyć dodatek za gotowość, który wynosi 496 zł brutto miesięcznie.

Wraz z Wojskami Obrony Terytorialnej wprowadzono nowy sposób odbywania służby wojskowej - Terytorialna Służba Wojskowa. W ramach tego podejścia żołnierze WOT pełnią obowiązki w dwóch różnych trybach.

Pierwszym z nich jest tryb rotacyjny, gdzie w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu, spędzają dwa dni w jednostce wojskowej. Drugim trybem jest tryb dyspozycyjny, w którym poza jednostką wojskową pozostają w gotowości, nie rezygnując jednak z dotychczasowych zajęć i obowiązków.

Dni, kiedy żołnierze pełnią rotacyjną służbę natychmiastowego stawiennictwa, zostają uwzględnione w wykazie po ich zakończeniu. Wykaz ten jest przygotowywany nie później niż 30 dni przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będzie miała miejsce rotacyjna służba terytorialna.

Zmiany w wykazie mogą być wprowadzane na prośbę żołnierza Obrony Terytorialnej lub za jego zgodą, z wyjątkiem przypadków rotacyjnej służby natychmiastowego stawiennictwa.

Po zapoznaniu się z wykazem, żołnierz Obrony Terytorialnej ma obowiązek niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o planowanych dniach pełnienia rotacyjnej terytorialnej służby wojskowej oraz o ewentualnych zmianach w tych terminach.

Ponadto, jak informuje strona WOT, dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy WOT.

- Żołnierze brygad z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin - czytamy na stronie WOT.

Jak poinformował w czerwcu 2023 r. minister Mariusz Błaszczak, Wojsko Polskie liczy sobie obecnie 172,5 tys. "żołnierzy pod bronią" - z tej liczby 125,7 tys. to żołnierze zawodowi, a pozostali to głównie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (ok. 36 tys.), ochotnicy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych.

