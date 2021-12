Zorganizowali szybkie randki rekrutacyjne. W 6 minut znaleźli pracowników

Biuro O4 Coworking połączyło siły z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, aby zorganizować pierwsze spotkanie w ramach szybkich randek rekrutacyjnych. To nowy projekt, który pozwala firmom z Olivia Business Centre pozyskać młode talenty.

Wśród firm, które umówiły się na randki rekrutacyjne znaleźli się m.in. PKO BP, Santander Bank, Sii, Bayer (Fot. mat. pras.)

Wśród firm, które umówiły się na randki rekrutacyjne znaleźli się: PKO BP, Santander Bank, Sii, Bayer, Lyreco, ThyssenKrupp, Telus International, ZrTrade czy Ricoh Europe. Nie zabrakło również mniejszych firm, które także aktywnie poszukują pracowników (Develocraft, InfoShare Academy, PredictX, Winning Moves, Sawa Logistics, Nord HR). Rekrutację prowadzi również sama Olivia, która uruchomiła nabór na kilka stanowisk.

Szybkie randki rekrutacyjne pozwoliły studentom nie tylko zdobyć pracę lub staż, ale również były dobrą okazja do zrozumienia, jak wygląda prawdziwa rozmowa rekrutacyjna, otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich mocnych stron, jak i tych wymagających dalszego rozwoju. W trakcie jednego dnia odbywają aż prawie 20 rozmów rekrutacyjnych, więc na każdym kolejnym spotkaniu mogą od razu wdrożyć uwagi, które pozyskali po poprzednich spotkaniach.

Pracodawcy oceniają tę formę pozyskiwania pracowników jako ciekawe doświadczenie i podkreślają, że wezmą udział również w kolejnych takich projektach.

- Speed dating rekrutacyjny, na początku wydał mi się szalonym pomysłem, ale jakże udanym w realizacji. Takie przedsięwzięcie jest nie tylko wspaniałą okazją dla młodych ludzi, aby sprawdzić się w wirze rekrutacji, w otoczeniu nowoczesnego biznesu, ale też rekruterom dało szansę poznać wielu zdolnych młodych ludzi, którzy bez kompleksów stanęli przed nimi i pokazali, na co ich naprawdę stać - mówi Olga Anusiewicz z Lyreco.

W trakcie pierwszej edycji rekrutacyjnych randek 4 osoby dostały pracę, a 5 kolejnych zostało przyjętych na kolejne etapy prowadzonych rozmów rekrutacyjnych.

- Wielu zastanawia się, czy 6 minut rozmowy podczas „speed datingu rekrutacyjnego” jest wystarczające? W przypadku Kasi mogę odpowiedzieć: zdecydowanie tak! Otrzymała ona u nas stanowisko order to contract specialist with Norwegian i zaczyna u nas pracę już 4 stycznia. Zdecydowaliśmy się wybrać właśnie ją ze względu na znajomość języka norweskiego, doświadczenie w obsłudze klienta, pozytywne nastawienie, widoczną motywację do pracy i chęci nauki nowych rzeczy - komentuje Kamil Parafiniuk z Develocraft.

