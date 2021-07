Znowu przybyło ofert pracy. Jest w czym wybierać

440 608 ofert zatrudnienia zamieścili pracodawcy na Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2021. Jak wynika z raportu „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, ostatnie sześć miesięcy to dalszy wzrost udziału ofert pracy zdalnej, kierowanych do pracowników fizycznych czy na stanowiska wymagające wysokich kompetencji cyfrowych.

Jak zauważają autorzy raportu „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, pierwsze półrocze 2021 roku przyniosło wiele optymistycznych tendencji i danych dla rynku pracy w Polsce, szczególnie wyraźnie widocznych w porównaniu z wyjątkowo trudnym pierwszym półroczem 2020.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku na portalu Pracuj.pl zamieszczono 440 608 ofert. To wzrost o ponad 45 proc. w porównaniu do drugiego półrocza 2020 roku

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Na aktywność pracodawców na portalu w minionych sześciu miesiącach miały wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim poprawę nastrojów na rynku pracy, lepsze perspektywy gospodarcze oraz osłabienie skali rozwoju pandemii COVID-19. Sytuacja ta zachęcała pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania nowych pracowników, a kandydatów do rozważenia wyboru nowego, bardziej atrakcyjnego miejsca zatrudnienia – czytamy w analizie raportu.

Jak pokazuje raport, minione wydarzenia nie zmieniły jednej tendencji. Od lat jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników są specjaliści ds. handlu i sprzedaży. W pierwszym półroczu tego roku do tej grupy kierowane było 29 proc. wszystkich ogłoszeń.

- Udział ofert pracy w handlu i sprzedaży na Pracuj.pl utrzymał się w I półroczu 2021 na wysokim poziomie, czemu sprzyjało przede wszystkim stopniowe zdejmowanie części obostrzeń związanych z pandemią, a także poszukiwanie handlowców i sprzedawców wspierających sprzedaż online. Rekrutacje w tym obszarze pozwalają na umiarkowany optymizm, dotyczący dostępności ofert pracy dla tej grupy także w nadchodzących miesiącach – przy zastrzeżeniu, że utrzyma się spokojny charakter obecnej fazy pandemii COVID-19 – analizują autorzy badania.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu po raz pierwszy w historii znaleźli się specjaliści IT – kierowana była do nich co piąta oferta na Pracuj.pl.

Dużym zainteresowanie cieszą się także specjaliści w dziedzinie obsługi klienta (15 proc. wszystkich ogłoszeń), pracownicy fizyczni (11 proc.), inżynierowie (10 proc.) oraz specjaliści ds. finansów (9 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

Gdzie jest praca?

Największa liczba ofert, podobnie jak ostatnich latach, pochodziła od pracodawców działających w branży bankowości i finansów. Na drugą pozycję wśród najchętniej rekrutujących wskoczyły firmy pochodzące z branży nowych technologii, od których pochodziło 9,5 proc. ofert. Na trzecim miejscu uplasowali się pracodawcy z branży handlu i sprzedaży detalicznej (B2C), a na kolejnych – zajmujący się produkcją FMCG oraz budownictwem i inżynierią.

W I półroczu 2021 co piąte ogłoszenie na Pracuj.pl pochodziło od firm z województwa mazowieckiego (20 proc. ofert na portalu).

Podobnie jak w minionych latach kolejne pozycje zajmowały województwa znajdujące się w południowej Polsce - dolnośląskie (11 proc.), śląskie (10 proc.) i małopolskie (9 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

Rynek potrzebuje kompetencji cyfrowych

Jak wskazują dane Pracuj.pl, kształcenie kompetencji cyfrowych już dziś powinno stanowić priorytet. Aktywność pracodawców wskazuje bowiem na ich bardzo ważny udział w puli ofert.

Analitycy przyjrzeli się pięciu specjalizacjom, w których różnorodne kompetencje cyfrowe mają rosnące znaczenie. Są to rozwój oprogramowania, administracja IT, marketing/reklama/grafika, internet/e-commerce oraz badania i rozwój. Łączny udział ogłoszeń kierowanych do specjalistów w tych obszarach na Pracuj.pl wyniósł w I półroczu 2021 roku aż 32 proc.

Na potrzebę pogłębiania cyfrowych kompetencji uwagę zwracają także sami pracownicy. Z raportu „Cyfrowa ewolucja kariery” wynika, że 66 proc. pracowników zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia kompetencji cyfrowych.

2/3 badanych oceniło swoje kompetencje cyfrowe dobrze. Kolejne 30 proc. ocenia je średnio, a tylko 4 proc. negatywnie. Wiek nie miał większego wpływu na ocenę posiadanych kompetencji cyfrowych. Widoczna natomiast była różnica w postrzeganiu ich przez przedstawicieli różnych płci - zdecydowanie pozytywną ocenę wystawiali sobie częściej mężczyźni (26 proc.) niż kobiety (19 proc.).

- Choć analizy Komisji Europejskiej i opinie wielu pracodawców dotyczące kompetencji cyfrowych kandydatów wskazują na liczne wyzwania w tym zakresie, sami Polacy oceniają je raczej optymistycznie. Co więcej, odnoszą się pozytywnie do wpływu technologii na świat pracy w ostatnich latach i spodziewają się, że będzie on stale rósł, wraz z zapotrzebowaniem na kompetencje cyfrowe - mówi Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj.

Przeczytaj: Polscy pracownicy pełni złudnego optymizmu. Jest gorzej niż myślą

Branże odbijają się od dna

Minione miesiące były wyjątkowo ciężkie dla branż najbardziej doświadczone obostrzeniami. W II kwartale minionego roku takie specjalizacje jak np. praca fizyczna, produkcja, budownictwo czy hotelarstwo, gastronomia i turystyka zostały doświadczone przez skutki rosnącej niepewności, a wiele rekrutacji było wstrzymywanych. Polityka oszczędności i niejasna sytuacja kadrowa dotykała szczególnie specjalistów ds. marketingu i ekspertów HR.

Dane zebrane przez analityków Pracuj.pl wskazują jednak, że następuje delikatne odbicie w tych branżach. Liczba rekrutacji we wszystkich wskazanych dziedzinach w I półroczu 2021 znacząco wzrosła.

Największe ożywienie wśród wskazanych specjalizacji dotyczyło ekspertów ds. HR. Kierowano do nich aż o 87 proc. ofert więcej niż w II półroczu minionego roku.

Niewiele mniejsze wzrosty w stosunku do poprzedniego półrocza dotyczyły marketingu (70 proc.), na co wpływ miał wzrost zapotrzebowania firm na działania z obszaru digital marketingu, dynamicznie rozwijające się w czasach pandemii. Wzrost liczby ofert pracy dotyczył również turystyki, hotelarstwa i gastronomii (67 proc.), a także budownictwa (59 proc.). Niższa, ale wciąż wyraźnie dodatnia dynamika liczby rekrutacji obserwowana była w przypadku rekrutacji pracowników fizycznych i specjalistów produkcji.