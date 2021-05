Znany bank zatrudni 300 specjalistów od analityki danych

Brytyjski bank NatWest Group chce do końca roku zatrudnić 200 osób na stanowisko data engineer i 100 osób na stanowisko data analyst.

Umiejętności z obszaru analizy danych są jednymi z najbardziej pożądanych na świecie obok projektowania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego (Fot. Shutterstock)

Inżynieria danych, budowanie innowacyjnych platform, opracowywanie rozwiązań opartych na big data, przygotowanie narzędzi do strumieniowego pozyskiwania i przekształcania danych, pogłębione analizy w celu optymalizacji procesów podejmowania decyzji – takie zadania stoją przed specjalistami od analityki danych, których rekrutuje NatWest Group, między innymi w Polsce.

- Najważniejsze są dla nas kompetencje i doświadczenie, dlatego jesteśmy otwarci na kandydatów z całej Polski. Elastyczne formy świadczenia pracy, w tym na przykład praca zdalna, pozwala nam być otwartym na kandydatów z całego kraju. Niezależnie czy osoba jest z Warszawy, Olsztyna czy Spychowa, liczy się dla nas to, czy chce rozwijać się u nas i w jaki sposób może pomóc nam realizować strategiczne cele. Chcemy budować organizację otwartą, opartą na różnorodności wartości i sposobów myślenia, stąd rekrutacja w wielu lokalizacjach – tłumaczy Piotr Malinowski, head of Finance and Data w NatWest Group w Polsce.

Jak twierdzą eksperci, umiejętności z obszaru analizy danych są jednymi z najbardziej pożądanych na świecie obok projektowania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Specjalistów od big data będzie potrzebować coraz więcej firm i instytucji. To kierunek na przyszłość. Polski rynek jest postrzegany jako bardzo perspektywiczny.

- Polska jest jedną ze strategicznych lokalizacji dla NatWest Group. Firma dostrzega tu ogromny potencjał. Funkcjonujemy na polskim rynku już prawie 15 lat i wiemy, że polscy pracownicy są dobrze wykształceni, innowacyjni, mają szeroki zakres wiedzy i dobre umiejętności techniczne, z którymi wychodzą już ze szkoły – komentuje Piotr Malinowski z NatWest.

NatWest Group to jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii. W Polsce zatrudnia 1400 osób. Między innymi specjalistów od AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), finansów i analityki danych. Więcej informacji na stronie firmy jobs.natwestgroup.com, profilach społecznościowych i serwisach rekrutacyjnych.

