Znamy wyniki Diagnozy plus. Bezrobotni bardziej angażują się w poszukiwanie pracy

Bezrobocie rośnie. Nie jest to zaskoczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasilenie restrykcji gospodarczych. Z badania Diagnoza plus wynika, że w styczniu odnotowaliśmy stopę bezrobocia na poziomie 7,6 proc. (8,4 proc. z osobami nieposzukującymi pracy).

Autor:jk

• 18 mar 2021 10:35





Największe wzrosty zatrudnienia zaobserwowano w dużych miastach - średnio o ponad 30 proc. (Fot. Shutterstock)

Poznaliśmy właśnie wyniki piątej fali badania Diagnoza plus, czyli wspólnego projektu Uniwersytetu Warszawskiego, GRAPE i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, którego zadaniem jest sprawdzanie stanu rynku pracy w czasie pandemii COVID-19.

Jak czytamy w raporcie Diagnoza plus, "osoby bez pracy w okresie pandemii znacznie bardziej angażują się w poszukiwanie pracy w porównaniu do osób bez pracy w normalnych czasach. W badaniu D+ niezmiennie spośród osób bez pracy ok. 75 proc. chciałoby pracować (normalnie ok. 16 proc. osób)".

Co ciekawe, pracę jest gotowych podjąć 40 proc. osób, które jej nie ma. Dla porównania, przed pandemią wskaźnik ten wynosił ok. 12 proc. Jak wyjaśniają autorzy raportu, wskazuje to na wysoką aktywność poszukiwania pracy przez ludzi, którzy zostali zwolnienie z powodu koronawirusa.

Według Diagnozy plus jesienią w urzędzie pracy była zarejestrowana co trzecia osoba bezrobotna. Odsetek ten wzrósł w porównaniu do października 2020 r. i jest na podobnym poziomie jak w letnich miesiącach.

Największe wzrosty zatrudnienia zaobserwowano w dużych miastach - średnio o ponad 30 proc., a w wielu nawet ponad 50 proc. Diagnoza plus pokazuje, że mamy ok. 20 powiatów, gdzie bezrobocie wzrosło o połowę lub więcej. Jak wyjaśniają autorzy, to głównie kurortowe miasta powiatowe w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim, a także Kraków (wraz z powiatem ziemskim i bocheńskim), Poznań (wraz z powiatem ziemskim) oraz Katowice i Tychy (wraz z powiatem mikołowskim).

Autorzy Diagnozy plus zauważają również, że w czasie pandemii stopa bezrobocia w czasie pandemii przestała przejawiać wzorce sezonowości w danych z urzędów pracy. Nie zaobserwowano wzrostów jesienią oraz spadków latem i wiosną. Jak tłumaczą, przyczyną tego zjawiska jest prawdopodobnie rzadsza niż w „normalnych” czasach rejestracja w urzędach.

"Prześledziliśmy sezonowość bezrobocia w poszczególnych powiatach w Polsce w 2020 roku i porównaliśmy do wcześniejszych okresów. Generalnie bezrobocie wzrosło głównie w powiatach o niższej sezonowości bezrobocia. Poza tym, wzrostowi bezrobocia w okresie zaostrzeń, nie towarzyszył wystarczający wzrost popytu na pracę, by obniżyć bezrobocie w okresie wakacyjnym, gdy zwyczajowo pojawiają się miejsca pracy w turystyce, rolnictwie i budownictwie" – czytamy w raporcie Diagnoza plus.

