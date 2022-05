Znaleźli sposób, by Ukrainki zarabiały w Polsce 40 proc. więcej

Na mocy specustawy pracę w Polsce znalazło 100 000 uchodźców z Ukrainy. To głównie kobiety, które znają język polski i posiadają kwalifikacje aktualnie poszukiwane przez pracodawców. - Trzeba jak najszybciej otworzyć się na potencjał ukraińskich kobiet i dostosować go do potrzeb polskiego rynku pracy - mówi Daniel Sola z agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska, która uruchomiła projekt „Kobiety na wózki widłowe”.

• 10 maj 2022 13:21





Według danych serwisu wynagrodzenia.pl mediana miesięcznego na stanowisku operatora wózka widłowego wynosi 4 130 zł brutto (fot. Brooke Winters/Unsplash)

Po wybuchu wojny w Ukrainie pomoc uchodźczyniom w znalezieniu pracy oferują m.in. agencje zatrudnienia, które rozmawiają z pracodawcami na temat możliwości dostosowania stanowisk do nowego profilu kandydatów – kobiet.

Jako pierwsza tego zadania podjęła się branża produkcyjna. Kolejną może być logistyka, która boryka się z deficytem operatorów wózków widłowych. Agencja zatrudnienia Trenkwalder, idąc za potrzebami pracodawców uruchomiła projekt „Kobiety na wózki widłowe”.



Po zdobyciu kwalifikacji operatora wózka widłowego wynagrodzenie ukraińskich kobiet może być nawet o 30-40 proc. wyższe.

Szacuje się, że 5-10 proc. Ukraińców, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego zamierza zostać na stałe w naszym kraju. Dla polskiego rynku pracy jest to z jednej strony ogromna szansa, z drugiej zaś bardzo duże wyzwanie, bowiem największe deficyty kadrowe obserwowane są w zawodach wykonywanych dotychczas przede wszystkim przez mężczyzn.

- Wojna w Ukrainie spowodowała duży odpływ mężczyzn z polskiego rynku pracy. Mamy za to ogromną nadwyżkę kobiet. Niestety największą barierą utrudniającą im znalezienie źródła zarobku jest brak znajomości języka polskiego lub brak kwalifikacji zawodowych, które mogłyby łatwo wykorzystać w Polsce – mówi Daniel Sola, dyrektor ds. projektów międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska. - Aż 85 proc. Ukrainek, które zgłaszają się do nas w poszukiwaniu pracy, nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającej im swobodną komunikację. Możemy biernie przyglądać się obecnej sytuacji i zapewniać im jedynie wsparcie socjalne, albo dostosować ich kwalifikacje do bieżących potrzeb polskich pracodawców, dając im zamiast przysłowiowej ryby, wędkę – dodaje.

Kobiety na wózki widłowe

Po wybuchu wojny w Ukrainie pomoc uchodźczyniom w znalezieniu pracy oferują m.in. agencje zatrudnienia, które rozmawiają z pracodawcami na temat możliwości dostosowania stanowisk do nowego profilu kandydatów – kobiet. Jako pierwsza tego zadania podjęła się branża produkcyjna. Kolejną może być logistyka, która boryka się z deficytem operatorów wózków widłowych. fot. PTWP Agencja zatrudnienia Trenkwalder, idąc za potrzebami pracodawców i przełamując stereotypy dotyczące tradycyjnego podziału na zawody stricte męskie i kobiece, uruchomiła projekt „Kobiety na wózki widłowe”. Ma on na celu połączenie potrzeb pracodawców poszukujących pracowników magazynowych z potrzebami kobiet z Ukrainy, które chcą pracować w Polsce i są gotowe na zdobycie nowego zawodu. - Jako agencja zatrudnienia znamy doskonale problemy kadrowe, z jakimi borykają się polscy pracodawcy. Przez ostatnie dwa miesiące przeprowadziliśmy też rozmowy z ponad 2000 kobiet z Ukrainy, analizując ich doświadczenia zawodowe, posiadane kompetencje oraz znajomość języków. Wiele z nich, po uprzednim przeszkoleniu, mogłoby pracować na niektórych stanowiskach uznawanych za typowo męskie. Aż 28 proc. z nich wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w kursie operatorów wózków widłowych. Stąd właśnie nasz pomysł na uruchomienie projektu „Kobiety na wózki widłowe – od szkolenia po zatrudnienie – dodaje Daniel Sola Zobacz: Firmy zmieniają się dla Ukrainek, a to niełatwe Z Barometru Zawodów 2022 wynika, że pracownicy magazynowi są na liście najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. Rosnące potrzeby branży logistycznej przy jednoczesnym braku dopływu kandydatów sprawiają, że najlepszym rozwiązaniem jest kształcenie nowych kadr. - Projekt „Kobiety na wózki widłowe” to dla pracodawców nowe źródło pozyskania kandydatów na rynku, który jest już bardzo wyczerpany. Gdy dowiadują się, że to dodatkowo realna pomoc dla uchodźczyń, chętnie przystępują do projektu - dodaje Daniel Sola. Kobiety, które zechcą wziąć udział w projekcie i podjąć pracę w charakterze operatora wózka widłowego, muszą posiadać bardzo dobry wzrok i słuch oraz pełną sprawność psychoruchową. Powinny odznaczać się także dużą odpornością na stres, zdolnością szybkiej reakcji, a także umiejętnościami manualnymi - doskonałą precyzją i koordynacją. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy zatrudnieniu jest też komunikatywna znajomość języka polskiego, choć nie zawsze jest to warunek konieczny. - W przypadku, gdy organizujemy rekrutację większych zespołów, zapewniamy na miejscu obecność i wsparcie ukraińskojęzycznego koordynatora, który pomaga przełamać bariery komunikacyjne w firmie. W małych przedsiębiorstwach, gdzie taka organizacja pracy nie jest możliwa, niezbędna jest komunikatywna znajomość języka polskiego - tłumaczy Daniel Sola. Praca szybko, ale nie od razu Realny czas od przystąpienia do programu do rozpoczęcia pracy to około 4 tygodnie. - Kurs operatora wózków widłowych trwa około miesiąca i kończy się państwowym egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Panie, które ukończą go pozytywnie, zasilą zespoły firm, z którymi współpracujemy – deklaruje Daniel Sola. Poza tym, w firmach, które dotychczas nie zatrudniały kobiet na stanowiskach operatora wózka widłowego, może być dodatkowo konieczność dostosowania procesów do przepisów BHP, co może dodatkowo wydłużyć czas przyjęcia kobiet do pracy. fot. Shutterstock Gra jest jednak warta świeczki. Kobiety, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, są zazwyczaj zatrudniane na stanowiskach podstawowych, na których wynagrodzenie może być niewiele wyższe niż minimalna krajowa, wynosząca obecnie 3010 zł brutto. Natomiast po zdobyciu kwalifikacji operatora wózka widłowego wynagrodzenie może być nawet o 30-40 proc. wyższe. Według danych serwisu wynagrodzenia.pl mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego na stanowisku operatora wózka widłowego wynosi 4 130 zł brutto. Co druga osoba zatrudniona w takim charakterze otrzymuje pensję od 3 690 zł do 4 700 zł.

