Znalezienie pracy po dłuższej przerwie może potrwać, ale jest osiągalne

Jak sugeruje Dagmara Kowalska z firmy Promedica24, poszukiwanie pracy po przerwie warto rozpocząć od aktualizacji CV – wciąż zmieniający się rynek pracy wymaga nowoczesnego CV. Dostępne kreatory online lub eksperci w dziedzinie pomogą dostosować CV do oczekiwań rynku. Przydatna może też być obecność online, np. na portalach takich jak LinkedIn. Pomocne okazują się także opinie od byłych przełożonych czy kolegów z pracy, warto więc wykorzystać naszą sieć kontaktów.

Oprócz tego, Kowalska wskazuje, że czas bez pracy to okazja do zdobycia nowych umiejętności - kursy, szkolenia czy zdobywanie kwalifikacji to wartość dodana do CV. Warto też śledzić rynek pracy i nie ograniczać się do jednego źródła - analiza ogłoszeń pomoże zrozumieć aktualne oczekiwania pracodawców. Regionalny manager ds. rekrutacji w Promedica24 zaleca też cierpliwość w poszukiwaniu pracy - znalezienie pracy, zwłaszcza po dłuższej przerwie to proces, dlatego nie warto zrażać się, jeśli nie dostajemy od razu zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne.

Kowalska twierdzi też, że przerwa to czas na zastanowienie się nad zmianą zawodu. Analiza kompetencji i celów zawodowych pomoże podjąć dobrą decyzję, podobnie jak identyfikacja naszych naturalnych predyspozycji i talentów.

- Dobrą opcją jest też praca w mniejszym wymiarze. Coraz więcej ofert obejmuje elastyczny czas pracy, zdalność lub prace tymczasowe. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą pogodzić obowiązki z pracą. Rynek oferuje wiele możliwości, wystarczy je wykorzystać – radzi regionalny manager ds. rekrutacji w Promedica24 Dagmara Kowalska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl