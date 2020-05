Zmieniają się priorytety pracowników. Czas na zmianę strategii komunikacji marki

- Oczekiwania pracowników zmieniają się pod wpływem wielu różnych czynników. To pewne, że pandemia COVID-19 również będzie miała swój udział w roszadach i zmianie najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia w nadchodzącym czasie. Bez zaspokojenia potrzeb zatrudnionych pracodawcy mogą mieć trudności z przyciąganiem nowych talentów oraz utrzymaniem wysokiego zaangażowania załogi. A tylko zgrany i zmotywowany zespół może pomóc firmie szybko wyjść z kryzysu. W takich sytuacjach ludzie jeszcze mocniej się integrują i stają bardziej kreatywni, by wspólnymi siłami odbudować biznes - mówi Jeroen Tiel, dyrektor zarządzający w Randstad na Polskę i Europę Wschodnią.

Według raportu Randstad Employer Brand Research najbardziej pożądanymi aspektami zatrudnienia dla Polaków na początku roku były: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity (74 proc.), stabilność zatrudnienia (55 proc.) oraz miła atmosfera w pracy (51 proc.). W badaniu analizowaliśmy również, które z dodatków pozapłacowych pracownicy oceniają jako szczególnie atrakcyjne. Najczęściej wskazywali dodatkowe świadczenia urlopowe (83 proc.), opiekę zdrowotną (81 proc.) i elastyczne godziny pracy (78 proc.).

Pandemia COVID-19 zmieniła jednak perspektywę zatrudnionych. Jak wynika z badania Monitor Rynku Pracy, zrealizowanego na zlecenie Instytutu Badawczego Randstad w marcu 2020, w okresie epidemii, blisko 1 na 4 osoby przyznała, że boi się o swoją pracę. Obawy dotyczyły nie tylko zwolnień (25 proc.), ale przede wszystkim zmniejszenia wynagrodzenia (41 proc.) czy nawet likwidacji firmy (16 proc.).

CZYTAJ DALEJ »

Podobne wnioski płyną z badania Pracuj.pl. Aż 6 na 10 pracowników obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u obecnego pracodawcy w związku z pojawieniem się koronawirusa. Niewiele mniej, niż połowa respondentów (44 proc.) – liczy się z perspektywą utraty obecnej pracy. Ponadto zarówno zatrudnieni, jak i bezrobotni Polacy biorący udział w badaniu są w większości przekonani, że w obecnej sytuacji będzie im trudniej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, niż wcześniej (75 proc.).

- Powrót do wyników z poprzednich edycji badania Randstad Employer Brand oraz do sytuacji sprzed dekady, z okresu kryzysu finansowego w Polsce pozwala przewidywać zmiany w układzie czynników, wpływających na postrzeganie atrakcyjności marki pracodawcy. Poprzedni i obecny kryzys mają odmienną specyfikę, ale mogą mieć wspólne tendencje. Spodziewamy się, że podobnie jak ostatnio na znaczeniu zyskają stabilność zatrudnienia i bezpieczeństwo finansowe firmy. W obliczu wyzwań pracodawcy powinni też rozważyć aktualizację strategii komunikacji marki, bo w związku z dynamicznymi zmianami, które zachodzą w organizacjach nie wszystkie elementy marki mogą odpowiadać nowej rzeczywistości. W związku z tym aktualizacji mogą też wymagać sposoby komunikowania wartości firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji - komentuje Jeroen Tiel.

Doświadczenia rynkowe z czasów kryzysu finansowego i jego konsekwencje obserwowano w badaniu Randstad Employer Brand aż do 2014 r. W 2013 r. Polacy dużo wyżej cenili sobie wtedy bezpieczeństwo zatrudnienia (70 proc.) oraz dobrą kondycję finansową firmy (72 proc.) niż wynagrodzenie (49 proc.). Eksperci spodziewają się, że w nadchodzących latach będzie podobnie.

Badanie Pracuj.pl również potwierdza zmianę oczekiwań pracowników wobec pracodawcy. Stabilne i bezpieczne zatrudnienie – to ważny argument dla aż 58 proc. pracowników. Ponad połowa uczestników badania (51 proc.) wybrała także stabilną pozycję firmy mimo zmian rynkowych. Na tle tych danych znacznie mniej atrakcyjne jako argumenty za zmianą pracy okazały się możliwość awansu (34 proc.) czy ciekawy zakres obowiązków (31 proc.).

- Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to z resztą także pracodawcy. W ostatnich tygodniach w obszarze komunikacji części pracodawców z kandydatami pojawił się nowy rosnący trend. Jest nim właśnie mocniejsze niż wcześniej podkreślanie stabilności zatrudnienia i prowadzenia nowych rekrutacji, mimo zamrożenia gospodarki - mówi Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj.

Różnice w oczekiwaniach kolejnych pokoleń

W zależności od swojego wieku zatrudnieni charakteryzują się innymi oczekiwaniami względem pracodawcy - wynika z badania Randstad. Pokoleniu Z (osoby w wieku od 18 do 24 lat) bardziej niż pozostałym generacjom zależy na miłej atmosferze pracy (61 proc.), szkoleniach (42 proc.) i elastyczności (43 proc.). To pokolenie zwraca także uwagę na CSR czy różnorodność w miejscu pracy (19 proc.). Wśród benefitów pozapłacowych najwięcej osób z tej grupy wiekowej wskazuje na atrakcyjność ubezpieczenia podróżnego (66 proc.)

Osoby w wieku od 25 do 34 lat, tzw. Pokolenie Y, szukają przede wszystkim możliwości rozwoju zawodowego (56 proc.). Najbardziej cenionym czynnikiem pozapłacowym dla tej grupy jest możliwość pracy z domu (78 proc.).

Generacji X (osoby w wieku od 35 do 54 lat) zależy na stabilności zatrudnienia (62 proc.) i dobrej kondycji finansowej firmy (39 proc.). Duże znaczenie ma dla nich także możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (43 proc.) oraz lokalizacja zakładu pracy (27 proc.). Wśród najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych wymienia się tu możliwość nabycia akcji przedsiębiorstwa (43 proc.)

Osoby w wieku od 55 do 64 lat, czyli te z pokolenia baby boomers, potrzebują przede wszystkim stabilności zatrudnienia (62 proc.). To grupa, która przykłada najmocniej wagę do zarobków i oferowanych benefitów pozapłacowych (79 proc.), wśród których najistotniejsze jest grupowe ubezpieczenie na życie (74 proc.).