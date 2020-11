Zmienia się zawód handlowca. Pracodawcy inwestują w nowe kompetencje

Przywilej osobistych odwiedzin klientów odszedł w zapomnienie w dobie pandemii. Głównym wyzwaniem stało się zorganizowanie czasu pracy przedstawicielom – przyznało 51 proc. decydentów firm w raporcie „Kondycja branży medycznej w czasie pandemii” przeprowadzonym przez firmę rekrutacyjną i outsourcingową Devire. Problem ten dotyczy również innych sektorów.

Praca przedstawicieli handlowych, farmaceutycznych i medycznych opiera się na spotkaniach

i kontaktach z reprezentantami środowiska medycznego. Po wybuchu pandemii koronawirusa tradycyjne modele sprzedaży zostały zablokowane.

- Trudność wynikająca z ograniczonej gotowości do przyjmowania przedstawicieli przez farmaceutów i pracowników medycznych zaowocowała rozkwitem zdalnych środków sprzedaży. Jednym z wyzwań, przed którymi stanęliśmy, było opracowanie szkoleń w zakresie pozaosobistych narzędzi dotarcia do pracowników placówek medycznych. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te szkolenia stanowią bardzo ważny aspekt motywujący dla zespołu i stabilizujący nowy model pracy. Naszą intencją jest utrzymanie regularnego systemu rozwoju dla zespołów - mówi Katarzyna Tybora, HR & communication director w Bausch Health.

Działy sprzedaży w pandemicznej rzeczywistości funkcjonują zupełnie inaczej. Pracownicy, którzy dotychczas dobrze sprawdzali się w świecie tradycyjnej sprzedaży, nie zawsze są przystosowani do korzystania z digitalowych rozwiązań stopniowo wprowadzanych przez firmy, głównie ze względu na obostrzenia i brak możliwości bezpośredniej promocji swoich produktów. Aby poradzić sobie z obecną sytuacją firmy, zaczęły inwestować w nowe kompetencje.

Prawie 1/4 firm planuje zwiększenie zatrudnienia do końca roku (23 proc. z nich). Pracodawcy najchętniej decydują się obecnie na powiększanie zespołów w działach: sprzedaży (50 proc.), marketingu (prawie 28 proc.) oraz rejestracji i jakości.

Katarzyna Wierzbicka, business unit manager w Devire podkreśla, że z danych wyłania się wyraźna potrzeba inwestycji w rozwiązania marketingowe, które mają za zadanie wesprzeć sprzedaż pozbawioną tradycyjnych ścieżek dotarcia i zmagającą się z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu.

Co ciekawe kompetencji kluczowych w nowej rzeczywistości pracodawcy poszukują w miejscach, na które branża farmaceutyczna i medyczna były do tej pory zamknięte. Mowa o pracownikach z domów mediowych, agencji reklamowych czy przedstawicielach usług marketingowych.

Jeśli chodzi o prace przedstawicieli handlowych nie tylko sektor medyczny i farmaceutyczny stoi przed wyzwaniem. Również inne branże muszą podążać za zmianami w biznesie, który wywołała pandemia. Jeżeli tego nie zrobią, stracą na konkurencyjności.

- Jedna ze spółek handlowych podczas pandemii wdrożyła pracę zdalną – przedstawiciele handlowi nie mogli odwiedzać wówczas klientów. Pracownicy narzekali na ten system. Twierdzili, że nie jest on efektywny i czekają na powrót do biur. Ich zdaniem wizyty u klientów sprawiały, że ich wydajność była wysoka. Po kilku tygodniach ten moment nastąpił – handlowcy mogli odwiedzać partnerów biznesowych, co wywołało spory entuzjazm - mówi w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Patryk Wójcik.

- Spotkała ich jednak niemiła niespodzianka. Otóż napotkali opór ze strony klientów, którzy niechętnie umawiali się na spotkania – woleli załatwiać sprawy zdalnie. Pracownicy byli bardzo zaskoczeni. W trakcie ostatnich tygodni przyczyny niskiej efektywności upatrywali w pracy zdalnej, do której zostali zmuszeni przez szefa. Tymczasem sytuacja na rynku, a także wymagania klientów zmieniły się. Konkurencja, która odrobiła lekcje, radzi sobie całkiem nieźle. Tymczasem oni muszą wrócić do punktu wyjścia i od nowa wdrożyć system pracy zdalnej. Muszą zrobić krok wstecz i przeanalizować swoje błędy, aby odnaleźć się w nowych realiach biznesowych. To jest jeden z motywatorów, który skłania firmy do tego, aby przemyśleć, co poszło nie tak - dodaje Wójcik.

Także Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego w Makro zwraca uwagę, że pandemia może wpłynąć na organizację pracy przedstawicieli handlowych w przyszłości. Choć jednak w tym zawodzie relacje bezpośrednie i bliski kontakt są pożądane i doceniane przez klientów.

- W Makro zatrudniamy przedstawicieli handlowych. To specyficzny obszar i zapewnienie ciągłości biznesu było tu niemałym wyzwaniem. Jeżdżenie do klientów podczas pandemii stało się ryzykowne, tym bardziej, że szybko gastronomia zmuszona została do tymczasowego zamknięcia swoich biznesów - mówi Katarzyna Kosel.

- Poprosiliśmy zatem naszych pracowników, by kontaktowali się z klientami zdalnie. Zaprosiliśmy ich również do naszych hal, skąd mogli wykonywać część obowiązków. Ich praca została przeorganizowana, a koszty - chociażby te związane z dojazdem do klientów - zmalały - dodaje.