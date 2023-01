Źli są nie tylko kandydaci, ale też sami rekruterzy. Jednych i drugich denerwuje jedna rzecz

Znacznie mniej angażujące są takie działania jak publikacja ogłoszenia czy przesyłanie aplikacji do menedżerów, na co zwróciło uwagę blisko 70 proc. badanych. Stworzenie treści ogłoszenia – zdaniem 46 proc. badanych - jest zadaniem średnio czasochłonnym, a 47 proc. respondentów ocenia je jako mało czasochłonne.

- Z naszego doświadczenia wynika, że powody bywają złożone, jednak w wielu sytuacjach trudnością okazuje się dopasowanie kandydata do stanowiska – i nie chodzi wyłącznie o kompetencje twarde, wiedzę czy doświadczenie kandydata, ale także o dopasowanie do zespołu i kultury organizacji pod względem cech osobowości, umiejętności miękkich, wyznawanych wartości czy preferencji dotyczących wizji pracy i możliwości rozwoju. W przypadku niszowych specjalizacji lub takich, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, procesy potrafią się znacząco wydłużać czy wręcz są powtórnie uruchamiane – tłumaczy Katarzyna Trzaska z eRecruitera.

- Dzięki nowoczesnym technologiom rekruterzy mają dostęp do narzędzi, które przyspieszają proces rekrutacji. Korzystając z systemu ATS (Applicant Tracking System - przyp. redd) czy ekosystemu rekrutacyjnego mogą szybko opublikować ogłoszenia o pracy w wielu miejscach, zadbać o spersonalizowaną komunikację czy przeprowadzić badanie satysfakcji wśród uczestników rekrutacji – mówi Agnieszka Otręba z eRecruiter. - Na wyciągnięcie ręki jest wiele zintegrowanych i zautomatyzowanych usług, które usprawniają rekrutację i pomagają dotrzeć do najlepszych kandydatów. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na uważnych i właściwie przeprowadzonych rozmowach. Mimo że zajmują one najwięcej czasu, stanowią klucz do sukcesu, dlatego warto zadbać o ich jakość.

To, czy rekrutacja przebiegnie sprawnie i dynamicznie, zależy m.in. od kompetencji osoby rekrutującej i efektywnej współpracy z innymi pracownikami zaangażowanymi w projekty rekrutacyjne. Znaczenie ma także dobór narzędzi i rozwiązań, które wspierają rekrutera w jego codziennej pracy i docieraniu do grupy docelowej.

Job boardy, zakładki na stronie, i social media

Aby zwiększyć skuteczność oferty i liczbę dopasowanych do niej kandydatów, rekruterzy - poza opublikowaniem treści w tzw. job boardzie - podejmują dodatkowe aktywności. 60 proc. respondentów dba o promocję ogłoszeń w social mediach. Taki sam odsetek badanych sięga po programy poleceń pracowniczych. Ponad połowa (56 proc.) korzysta z zakładki Kariera na firmowej stronie, mając świadomość, że dla kandydatów jest to cenne źródło wiedzy o firmie.

Obok różnorodnych kanałów komunikacji i dystrybucji wciąż jedną z kluczowych kwestii pozostaje jakość ogłoszenia, które zawiera najważniejsze z perspektywy kandydata informacje.

44 proc. badanych uważa, że tworzenie angażujących treści ma wpływ na skuteczność rekrutacji. Blisko 8 na 10 respondentów wykorzystuje formularze aplikacyjne, dzięki czemu selekcja kandydatów przebiega szybciej i skuteczniej. Nieco mniej niż połowa (49 proc.) współpracuje z kierownikami, którzy pozyskują nowych pracowników do swoich zespołów. Jedna piąta ankietowanych korzysta z testów kompetencji lub psychometrycznych, co ułatwia zweryfikowanie konkretnych umiejętności, predyspozycji bądź stylu myślenia i działania kandydata. Rośnie popularność takich form wsparcia jak voiceboty i chatboty, a część pracodawców wymienia je jako istotnie wzbogacające proces rekrutacji.

Monitorowanie wyników pomocne w usprawnianiu procesów rekrutacji

Poprawa jakości rekrutacji nie jest możliwa bez rzetelnej analizy danych, stąd coraz większa popularność działań z zakresu people analytics. Prawie trzech na czterech respondentów wskazuje, że monitorowanie i raportowanie wyników rekrutacji jest podstawą w planowaniu zmian i usprawnień w procesie rekrutacji. Ponad połowa uważa, że to cenna informacja o trendach i zmianach na rynku.

