Zetki nie grają w chowanego. Pracodawcy muszą zdać sobie z tego sprawę

Przewiduje się, że do 2030 roku ponad ćwierć osób zdolnych i gotowych do podjęcia pracy w Europie będzie należeć do pokolenia Z, Większość z nich odrzuci niekompletne oferty pracy.

Pokolenie Z to pokolenie cyfrowe. Szuka ofert pracy w sieci i liczy się dla nich kompletność informacji (fot. Beth Jnr/Unsplash)