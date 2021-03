Zbigniew Woźniakowski: Nie będę koloryzował. Sytuacja jest dużo trudniejsza

- Można uprawiać filozofię sukcesu i opowiadać o wspaniałej obronie przed skutkami pandemii, prawda jest jednak taka, że pandemia wpływa na każdą agencję - na HRK również. To jest trzeci kryzys w naszej historii - wcześniej mieliśmy destabilizację w 2001 r. i w 2008 r. Nie powiem, że przeszliśmy przez nie suchą stopą, ale odbyło się to bez większych perturbacji - mówi Zbigniew Woźniakowski, prezes HRK.

Są branże, które sporo straciły z powodu pandemii. Są i takie, które zyskały. Do której grupy należy HR?

Zbigniew Woźniakowski, prezes HRK: Nie będę koloryzował i mówił, że w pandemii jest wspaniale, bo tak nie jest. Okres od marca do grudnia był dla nas trudny. Pandemia to duże wyzwanie również dla nas. Istnieją dwie kategorie usług, które są szczególnie wrażliwe na kryzysy gospodarcze - marketing i HR. To one jako pierwsze odczuwają pogorszenie. Gdy z kolei kryzys się kończy, marketing wychodzi na prostą wcześniej, natomiast HR - na samym końcu.

Choć pandemia nieco zburzyła te standardowe schematy, gdyż początek pandemii to zdarzenie zaskakujące i nagłe - dotknęło od razu cały rynek. Z kolei odraczanie decyzji rekrutacyjnych nie jest możliwe w dłuższym terminie - stąd też pozytywne tendencje z początku roku mogą być skumulowanym efektem odraczanych wcześniej decyzji. Być może za wcześnie na takie wnioski, szczególnie w obliczu mnożących się mutacji wirusa, ale osobiście wierzę, że to już stały kierunek powrotu do normalności.

Wracając do naszej branży - można uprawiać filozofię sukcesu i opowiadać o wspaniałej obronie przed skutkami pandemii, prawda jest jednak taka, że pandemia wpływa na każdą agencję – na HRK również. To jest trzeci kryzys w naszej historii - wcześniej mieliśmy destabilizację w 2001 r. i w 2008 r. Nie powiem, że przeszliśmy przez nie suchą stopą, ale odbyło się to bez większych perturbacji.

Warto jednak podkreślić, że obecna sytuacja jest dużo trudniejsza niż poprzednie i zdecydowanie bardziej wpływa na nasz biznes. Jednak dzięki ogromnej mobilizacji i bezprecedensowemu wysiłkowi zespołu nasze przychody w części rekrutacyjnej spadły nieznacznie. Oczywiście nie obyło się też bez procesów restrukturyzacyjnych.

To znaczy?



- Przede wszystkim musieliśmy ograniczyć koszty w niektórych obszarach. Zmniejszyliśmy między innymi powierzchnię biurową i powiązane z tym koszty. Zostaliśmy także zmuszeni do zwolnienia części zespołu. Rozstaliśmy się z kilkoma pracownikami, którzy mieli niewielkie doświadczenie, a bez tego trudno poradzić sobie na rynku w tak specyficznej sytuacji. Zrezygnowaliśmy też z kilku osób, którym było trudno o sukces jeszcze w okresie przed pandemią, a pandemia uniemożliwiła nam dalsze ich wspieranie. To były bardzo trudne dla nas decyzje, ale z drugiej strony plusem jest to, że skala tych redukcji była tak marginalna i prawdopodobnie była jedną z najmniej dotkliwych w naszej branży. Dzięki wspomnianemu wcześniej zaangażowaniu przez najtrudniejszy okres pandemii przeszliśmy w prawie niezmienionym, stałym zespole.

W naszym przypadku korzystną sytuacją jest fakt, że oferujemy nie tylko usługi związane z rekrutacją, ale również administrację i doradztwo kadrowo-płacowe, które są dużo mniej podatne na dekoniunkturę. I tak jest również w obecnych czasach - mamy stałych klientów i ciągle pozyskujemy nowych, co tym bardziej stabilizuje nasze działania jako całości.

Jakie inne działania podejmowaliście?

- Od marca 2020 podjęliśmy mnóstwo działań wspierających naszych ludzi. Były to wyjątkowo rozległe działania z obszaru rozwoju, wymiany wiedzy, wsparcia i integracji. Tam, gdzie mogliśmy i pozwalały względy bezpieczeństwa, podjęliśmy działania bezpośrednie, ale wiele szkoleń i warsztatów przenieśliśmy na grunt komunikacji zdalnej.

Jak w tej chwili wygląda praca w HRK? Wróciliście do biur czy pracujecie na home office?

- Od początku marca 2020 r. przeszliśmy całkowicie na model pracy zdalnej. Było to spore wyzwanie pod względem informatycznym i komunikacyjnym, ale udało nam się w krótkim czasie przenieść 350 osób na home office. W tej chwili działamy w modelu hybrydowym, łączącym pracę z biura i z domu.

Oczywiście osoby, które czują się zagrożone, mają obniżoną odporność czy też inne ważne powody, nie przychodzą do biura, mogą pracować z domu.

Spotykacie się z kandydatami?

- Na początku pandemii wprowadziliśmy całkowity zakaz spotkań z klientami i kandydatami. Przestawiliśmy się na pracę zdalną i w tym trybie załatwialiśmy wszystkie sprawy. Od sierpnia zdarzało nam się spotykać z klientami w biurze (naszym lub u klienta), ale nie były to częste sytuacje. Obecnie weryfikację umiejętności i przedstawienie kandydata naszym klientom prowadzimy zdalnie. Firmy nie tylko to rozumieją, ale także preferują takie rozwiązanie.

Uważa pan, że praca zdalna zostanie z nami na stałe?

- Okazało się, że home office nie jest ani dodatkiem do wygody pracownika ani abstrakcją, a w wielu zawodach można skutecznie działać poza biurem. Z drugiej strony ludzie, którzy przed pandemią chcieli pracować z domu, docenili kontakt bezpośredni z zespołem i menedżerem. Inni z kolei chcą przychodzić do biura, gdzie mogą utrzymać większą dyscyplinę i mobilizację. Niektórzy nie mają natomiast dobrych warunków do pracy w domu. To nie jest więc tak, że teraz wszyscy przestawią się na home office i będą chcieli pracować tylko poza biurem.

Praca zdalna z nami zostanie, jako część modelu hybrydowego. A która część tej hybrydy będzie przeważała po pandemii, to już zapewne zależy od specyfiki pracy, tj. stanowiska, branży czy firmy, gdyż nie we wszystkich zawodach praca zdalna, a nawet hybrydowa jest możliwa. Na pewno tam, gdzie jest ona możliwa, ważnym wyznacznikiem będą nie tylko trendy rynkowe, ale i doświadczenia z pandemii.

A rekrutacja - przeniesie się całkowicie do sieci?

- Jeżeli sytuacja ustabilizuje się i będziemy bezpieczni, to powrócimy do bezpośrednich spotkań z kandydatami. Oczywiście jest część stanowisk, gdzie jeszcze przed pandemią preferowany był kontakt online. Przykładem są specjaliści branży IT - w ich przypadku liczą się kompetencje merytoryczne, a nie zawsze umiejętności prezentacji i komunikacji. Zupełnie inaczej jest w przypadku handlowca czy menedżera. Tutaj bezpośrednia komunikacja jest konieczna, a często stanowi wręcz meritum pracy. Jednak na pewno absolutna większość naszych procesów będzie realizowana zdalnie, bez konieczności bezpośrednich spotkań.

Rekrutacja od dawna opiera się na sieci. A po pandemii skala będzie jeszcze większa, gdyż wiele procesów realizowanych tą drogą jest łatwiejszych i wygodniejszych. Niemniej jednak nie da się przenieść wszystkiego – tak po stronie relacji z firmami, jak i kandydatami, a przede wszystkim w pracy w zespole. Rekruterzy również pracują w zespołach i tak jak dla wielu innych, bezpośrednia współpraca okazała się być cenniejszą wartością niż wcześniej mogło się zdawać.

Jak z kolei COVID-19 wpłynął na rynek pracy? Niektórzy uważają, że nadchodzi koniec rynku pracownika...

- Jest za wcześnie, by wyrokować. Póki co, niezależnie od rozmaitych opinii, moim zdaniem zmianę z rynku pracownika w rynek pracodawcy obserwujemy tylko w wybranych sektorach. W większości branż nadal pracownicy dyktują warunki, zwłaszcza na wąsko wyspecjalizowanych stanowiskach. Tutaj brakowało kandydatów jeszcze przed pandemią. Przykładem jest branża IT, gdzie od zawsze mieliśmy rynek pracownika. Niełatwo również pozyskać wykwalifikowanych inżynierów produkcji.

Dodatkowo w tej chwili wiele osób boi się zmieniać pracę, co wyjątkowo utrudnia procesy rekrutacyjne prowadzone przez wewnętrzne działy HR w firmach, ale z drugiej strony zwiększa aktywność agencji. Dużo wyższa ostrożność i niższa skłonność do zmiany pracodawcy to jedna z naszych głównych obserwacji ostatnich miesięcy. Przez co procesy rekrutacyjne na wiele stanowisk są zarówno dla nas, jak i specjalistów ds. rekrutacji w działach personalnych dużo trudniejsze.

Nie osiągniemy równowagi na rynku?

- Uważam, że rynek równowagi to stan pożądany, którego nie da się osiągnąć. W każdej branży sytuacja jest inna, a nawet wewnętrznie sektory są zróżnicowane – mamy stanowiska wysoko i nisko wyspecjalizowane czy menedżerskie. Każdy z tych fragmentów rynku rządzi się swoimi prawami, zatem sytuacja pracowników na ogólnych stanowiskach fizycznych może nie pokrywać się z sytuacją wąsko wyspecjalizowanych ekspertów czy kierowników - mimo że będą zatrudnieni w tym samym sektorze. W efekcie mamy zarówno rynek pracodawcy, jak i pracownika. Zawsze tak było i będzie.

Pamiętajmy też, że w jednych obszarach popyt na pracowników będzie wyższy, a w innych niższy. Przykładem jest motoryzacja, gdzie obecnie mamy spowolnienie. Przekłada się to na niektóre stanowiska produkcyjne – niektórzy pracodawcy zwalniają lub zamrażają rekrutacje, czego nie robili wcześniej.

Sytuacja może różnić się także w ramach jednego sektora. Na przykład w części branży retail jest ona uzależniona od kanału sprzedaży. Sklepy stacjonarne zatrzymały się, co odbiło się na kondycji finansowej. Natomiast kanały e-commerce rozwinęły się w szybkim tempie, tym samym wzrosło zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Mamy więc dwie kompletnie różne sytuacje w jednej branży. Choć wiele firm, opierających się dotychczas na tradycyjnych kanałach, bardzo skutecznie rozbudowało swoje działy e-commerce, z nawiązką rekompensując spadki w kanale tradycyjnym.

A jak wyglądają plany rekrutacyjne pracodawców? Firmy chcą zatrudniać?

- Procesy rekrutacyjne bardzo się przedłużają. Wielu klientów czeka na to, co będzie dalej. Marzec, kwiecień, maj - to były miesiące, kiedy wszyscy byliśmy w szoku. Nikt nie wiedział, czego się spodziewać, dominowała niepewność. Później, w okresie od czerwca do września, okazało się, że świat się nie zawalił, a biznes trzeba nadal prowadzić. Pod koniec 2020 roku mieliśmy drugą falę pandemii i część pracodawców nadal zastanawiała się, co przyniesie przyszłość, dlatego niektórzy wstrzymali lub odkładali rekrutacje.

Przełom roku to jednak szczególny okres - większość firm przyjmowała plany rozwojowe lub cel minimum - utrzymanie przychodów na następny rok. I jest to jednocześnie moment uruchamiający decyzje, gdyż nie da się ich ciągle odkładać. I bez względu na wizję trzeciej czy piątej fali pandemii konieczność realizacji przyjętych planów jest tożsama z powrotem do rekrutacji. I szczęśliwie taką zmianę obserwujemy od początku 2021 roku. W niektórych sektorach intensywność naszej pracy (w rozumieniu skali realizowanych projektów) nie jest mniejsza niż przed pandemią. I mimo że nie jest to absolutnie powszechne zjawisko, to jednak jest to świetny prognostyk oraz informacja dla całego rynku pracy.