Zatrudnienie w dół, pensje w górę. Oto obraz rynku pracy w lutym

Jak podaje GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w przeliczeniu na etaty) w lutym 2021 r. ukształtowało się na poziomie 6 mln 334 tys. i było o 1,7 proc. niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 2 proc. w styczniu tego roku).

Z danych GUS wynika, że w lutym 2021 r. w większości sekcji utrzymał się spadek zatrudnienia, w tym nadal najgłębszy odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 17,3 proc.). Bardziej niż przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się również zatrudnienie w górnictwie i wydobywaniu, obsłudze rynku nieruchomości (po 3,6 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (2,1 proc.), a także w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (po 1,8 proc.).

- Porównanie przeciętnego zatrudnienia z pracującymi sugeruje, że luty był na rynku pracy po prostu dobry i kropka. Nie doszło tylko do "unormowania" czasu pracy, lecz również firmy zwiększyły zatrudnienie – komentują analitycy mBanku.

Analitycy PKO z kolei podkreślają, że w lutym roczna dynamika przeciętnego zatrudnienia i liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw wyrównała się (-1,7 proc. rok do roku), po roku znaczących różnic wynikających z upowszechnienia niepełnego wymiaru zatrudnienia w czasie pandemii.

Do urzędów pracy w lutym trafiło 105,4 tys. ofert zatrudnienia (dotyczy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), czyli o 3,9 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 6,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Źródło: GUS

Warto przytoczyć także wyniki badania popytu na pracę, z których wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 84,4 tys. i była niższa niż w końcu poprzedniego kwartału (o 7,4 proc.) oraz znacznie mniejsza niż rok wcześniej (o 32,7 proc.).

Jeżeli spojrzymy na strukturę wolnych miejsc pracy według zawodów, to zauważymy, że zmniejszył się udział miejsc pracy dla pracowników usług i sprzedawców (o 3,3 punktu proc. do 8,5 proc.), robotników przemysłowych i rzemieślników (o 2,5 punkty proc. do 20 proc.), pracowników wykonujących prace proste (o 2,1 p.proc. do 6,9 proc.) oraz pracowników biurowych (o 1,5 punktu proc. do 9,4 proc.).

Wzrósł natomiast udział wolnych miejsc pracy przeznaczonych dla specjalistów (o 5,7 punktu proc. do 25,2 proc.), techników i innego średniego personelu (o 2,5 punktu proc. do 10 proc.), przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (o 0,8 punktu proc. do 3,7 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 0,3 punktu proc. do 16,2 proc.).

Źródło: GUS

Pensje w górę

Dane GUS pokazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r. ukształtowało się na poziomie 5568,82 zł. To oznacza, że było o 4,5 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,8 proc. w styczniu tego roku oraz o 7,7 proc. w lutym ubiegłego roku).

Warto przypomnieć, że w okresie styczeń-luty przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5551,82 zł i było o 4,7 proc.wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (kiedy notowano wzrost o 7,3 proc.).