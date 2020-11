Zatrudnienie i pensje w górę. "To dobre dane z rynku pracy, lepsze od prognoz"

W październiku 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. i wyniosło 6 mln 318,3 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 5458,88 zł.

W październiku 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano przyjęcia do pracy pracowników oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii (Fot. Shutterstock)

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw (podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) zaobserwowano przyjęcia do pracy pracowników oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii. Przełożyło się to na minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 proc. w porównaniu z wrześniem tego roku - wyniosło 6 mln 318,3 tys.

W zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w październiku tego roku nadal widoczny był

spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim

miesiącu, kiedy wynosił 1,2 proc.

Jak tłumaczy GUS, w związku z pandemią, od marca do maja tego roku odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany także w październiku, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach.

- Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych

latach - podkreślają eksperci GUS.

Z danych GUS wynika, że w październiku 2020 r., w porównaniu z wrześniem tego roku, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 1,6 proc.

Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników



Źródło: GUS

wynagrodzeń.

W skali roku (październik 2020 r. do października 2019 r.) przeciętne miesięczne

wynagrodzenie wzrosło o 4,7 proc., a tempo wzrostu było wolniejsze niż obserwowane miesiąc

wcześniej, kiedy to wyniosło 5,6 proc. rok do roku.

Jak podaje GUS, pensje wzrosły prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,4 proc. w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 8,8 proc. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5 proc.. Spadek o 3 proc. odnotowano w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Warto dodać, że wzrosło także miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 r. - wyniosło 5456,24 zł.

Eksperci z optymizmem

Eksperci Pekao podkreślają, że to dobre dane z rynku pracy. Zatrudnienie, a także pensje wzrosły powyżej oczekiwań.

Dobre dane z rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze przeds. wzrosło w X o 6,3 tys. m/m, co przełożyło się na roczną dynamikę -1% - lepiej od oczekiwań. Płace również solidnie (4,7% r/r). Negatywny wpływ październikowych restrykcji zobaczymy dopiero zapewne w listopadowych danych. pic.twitter.com/PmmzMXj0JS — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 19, 2020

Również eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdzają, że spadek zatrudnienia w październiku był nieco płytszy od prognoz. Natomiast ich zdaniem w listopadzie należy spodziewać się słabszych wyników z uwagi na zawieszenie funkcjonowania galerii handlowych i gastronomii. Straty tych branż mają jednak głównie charakter czasowy.

- Zapytania kierowane do Google sugerują mniejsze obawy o stratę pracy niż w kwietniu. Pracownicy znacznie częściej pytają o możliwość wykorzystania zasiłków opiekuńczych. W odróżnieniu od kwietnia nie obserwujemy jednak pytań o urlopy przymusowe oraz zwolnienia grupowe - dodają eksperci PIE.

Pozytywną opinią dzielą się też specjaliści z mBanku. - Październikowe zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw lepsze od prognoz (w tym naszej) i wyższe o 6 tys. niż we wrześniu. Patrząc szerzej wskaźnik już się wypłaszczył, a do nadrobienia pozostaje 150 tys etatów. Komentarz GUS sugeruje, że w październiku obserwowano przyjęcia do pracy - czytamy na Twitterze.

Jeśli chodzi o płace, to mBank podkreśla, że sporo czasu upłynie nim wrócimy do dynamiki z 2018 i 2019.

Płace wzrosty słabiej niż w poprzednim miesiącu. Wiele wody upłynie zanim zobaczymy tempa wzrostu z 2018 i 2019 roku. pic.twitter.com/oofibSQj5F — mBank Research (@mbank_research) November 19, 2020

Przedstawiciele mBanku zauważają również, że perspektywa szczepionki (i powrotu do normalności w kolejnych latach) sprawia, że firmy chętniej będą chomikowały pracowników w nadziei na wznowienie działalności w miarę w normalnym kształcie.

- To powinno też sprawiać, że na rynku pracy prawdopodobnie nie pojawi się dodatkowa podaż pracy. Dla płac jest to scenariusz lepszy niż fala silnych zmian strukturalnych. Będą nadal rosły, ale powoli. Przyspieszenie w 2021 roku - wskazują eksperci mBanku.