Zarobki powyżej 10 tys. zł to dla nich codzienność. Mogą przebierać w ofertach

Postępująca robotyzacja i automatyzacja, gwałtownie rosnąca liczba danych oraz przyspieszony rozwój technologiczny – to wszystko sprawia, że inżynierowie to jedni z najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Kogo rekrutują firmy i jakie zarobki oferują?

Wybuch pandemii przyniósł mnóstwo zawirowań na rynku pracy, niemniej inżynierowie, obok specjalistów od IT, nie musieli obawiać się ani o pracę, ani o zarobki - wynika z raportu „Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman Engineering.

- Mimo zwolnień wynikających z trudności ekonomicznych wywołanych pandemią, rynek pracy dla inżynierów pozostał wyjątkowo stabilny. Ci pracownicy, którzy pojawiali się na rynku pracy, bardzo szybko byli rekrutowani przez inne firmy, u których zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry wyraźnie się zwiększało – tłumaczy Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z danych Bergman Engineering wynika, że w 2021 roku najczęściej rekrutowanymi specjalistami na rynku pracy byli inżynierowie projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, utrzymania ruchu, automatycy i programiści PLC oraz inżynierowie produktu.

Na szczycie listy najczęściej rekrutowanych inżynierów znalazł się inżynier projektu. Jak wynika z danych Bergman Engineering skierowane do niego oferty stanowiły 20 proc. ogółu procesów rekrutacyjnych. Oferowana pensja brutto na tym stanowisku w przypadku umowy o pracę wahała się od 9 tys. zł do 16 tys. zł.

Na liście znalazł się także inżynier jakości/rozwoju dostawców, do którego skierowanych było 15 pro tys. ogółu procesów rekrutacyjnych. Wynagrodzenie w jego przypadku zaczynało się od 8 tys. zł brutto, a kończyły na 13 tys. zł brutto.

Także do inżyniera sprzedaży skierowanych było 15 proc. ofert pracy. Ich zarobki mieściły się w przedziale 8 tys. zł brutto - 12 tys. zł brutto.

W podobnej sytuacji znajdował się inżynier utrzymania ruchu, do którego trafiło 15 proc. ogłoszeń rekrutacyjnych. W jego przypadku wynagrodzenie zaczyna się od 8 tys. zł brutto, a kończy na 11 tys. zł brutto.

Nieco mniej, bo 10 proc. procesów rekrutacyjnych, dotyczyło inżyniera automatyka/ programisty PLC. Mógł on liczyć na wynagrodzenie wahające się pomiędzy 8 tys. zł a 14 tys. zł.

10 proc. ogółu procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez Bergman Engineering dotyczyło inżyniera produktu. Oferowano mu pensje w wysokości od 8 tys. zł do 12 tys. zł.

2022 rok pod znakiem walki o inżynierów

Wygląda na to, że 2022 rok może przynieść specjalistom z branży przemysłowej kolejne benefity - nie tylko płacowe, ale i pozapłacowe. Na bazie dotychczasowych obserwacji eksperci z Bergman Engineering sprawdzili, w których sektorach pojawi się największe zapotrzebowanie na inżynierów.

Jak podaje Tomasz Szpikowski, w obszarze technologii przemysłowej w branży FMCG i farmaceutycznej możemy spodziewać się dużej walki o inżynierów, która rozpoczęła się już w 2021 roku. Z danych wynika bowiem, że 80 proc. kandydatów, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, otrzymało od swojego pracodawcy kontrofertę. To wskazuje na dużą rywalizację firm, jeżeli chodzi o specjalistów tej dziedziny.

Warto przy tym wspomnieć, że podwyżki w branżach, w których panuje największa konkurencja mają sięgnąć w tym roku 5-7 proc. (2021 Salary Budget Planning Survey Report – EMEA, Willis Towers Watson).

Także w obszarze utrzymania ruchu w branży FMCG i farmaceutycznej będzie "gorąco". Inżynierowie pracujący w tych działach mogą spodziewać się szerokiego dostępu do atrakcyjnych ofert pracy - zarobki w zależności od doświadczenia wynoszą od 7 tys. zł do nawet 12 tys. zł.

- Z naszych danych wynika, że liczba rekrutacji na tego typu stanowiska rośnie w tempie ok. 50 proc. rocznie - podkreśla Tomasz Szpikowski.

Na podstawie danych za 2021 rok Bergman Engineering szacuje, że wzrost zapytań o inżynierów elektryków w 2022 sięgnie 200 proc. Istnieje tak duży niedobór pracowników tej specjalności, że ich pozycja na rynku pracy jest praktycznie niezagrożona.

Inżynierowie w e-commerce również znajdą się na celowniku rekruterów.

- Rosnące inwestycje w technologie marketingowe i automatyzację, z naciskiem na jak najlepszy customer experience, powodują dynamiczny wzrost ofert zatrudnienia dla inżynierów działających w e-commerce. Tempo wzrostu zapotrzebowania na programistów, testerów i analityków danych szacujemy na 150 proc. w skali całego 2022 roku - mówi Tomasz Szpikowski.

Praca zdalna wśród benefitów

Z badań Bergman Engineering wynika też, że jeszcze nigdy przemysł nie był tak mocno otwarty na pracę zdalną jak obecnie.

- Choć nadal zdecydowana większość ofert dla inżynierów, ze względu na specyfikę ich pracy, wymaga obecności w firmie, to 2021 rok zamknęliśmy z rekordowym, 20-procentowym wzrostem zapytań pracodawców o kandydatów zainteresowanych pracą w systemie zdalnym. Dotyczyło to głównie programistów oraz konstruktorów i projektantów - tłumaczy Tomasz Szpikowski.

Gdzie jest najwięcej ofert pracy dla inżynierów zainteresowanych pracą zdalną? W lotnictwie – to 57,69 proc. wszystkich ofert. Dotyczy to pracy dla programistów. Pracować zdalnie mogą także inżynierowie z branży chemicznej (32,95 proc.), a także specjalizujący się w automatyce przemysłowej (21,99 proc.).

Inżynier przyszłości, czyli kto?

Warto zastanowić się, jakie kompetencje są i będą w cenie. Obecny inżynier i ten sprzed 10 lat nie różnią się od siebie na poziomie kwalifikacji technicznych, które są nadal trzonem ich wartości, jednak o przewadze poszczególnych ekspertów, znaczeniu i potencjale, jaki stanowią dla firmy, ale także o ich własnej karierze i wynagrodzeniu mówią nie tylko umiejętności twarde, ale i miękkie. I w perspektywie kolejnych 10 lat nabiorą one jeszcze większego znaczenia.

- Obecnie wśród najbardziej cenionych miękkich kompetencji inżynierów możemy wymienić kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność zarządzania ludźmi oraz koordynacji ich działań. Liczą się także inteligencja emocjonalna, umiejętność oceny, negocjacji i podejmowania decyzji - mówi Tomasz Szpikowski.

Jak twierdzi Szpikowski, to na czym sektor cierpi, to jednak brak interdyscyplinarności, którą muszą się wykazywać współcześni inżynierowie. Oczekuje się od nich bowiem umiejętności w wielu dziedzinach równocześnie. Z jednej strony wymaga się ukierunkowania na wysoką kompetencję techniczną, a z drugiej - wspomnianych kwalifikacji miękkich.

Tomasz Szpikowski podkreśla, że w ciągu kolejnych 10 lat postępujący proces cyfryzacji produkcji i potrzeba wdrażania nowych technologii jeszcze bardziej zintensyfikują konieczność rozszerzania umiejętności przez inżynierów. W 2030 roku w top 5 kompetencji inżyniera mają się już znaleźć: umiejętność przetwarzania i analizy dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł, w tym docieranie do informacji m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych i narzędzi Big Data.

- Od liderów będzie oczekiwać się też wdrażania nowych sposobów pracy, zwinnego zarządzania projektami, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i otwartości, aktywności i różnorodności w zakresie kontaktów z ludźmi i wykonywanych zasad. Co prawda już dziś są to pojęcia znane i wykorzystywane. Rzecz jednak w tym, że w perspektywie najbliższych lat staną się jednym z podstawowych standardów - dodaje.

Z kolei z badania firmy Siemens wynika, że inżynier przyszłości musi posiadać wysokie kompetencje techniczne, a także wiedzę branżową. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Raport pokazuje też, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na umiejętności interpersonalne.

- Komunikatywność to podstawa. Do tego dochodzi wyczulenie na to, co robimy. Jeśli obie strony będą umiały się porozumieć, dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie - mówi Łukasz Otta, digital transformation director w firmie Siemens.

Jak zauważa, empatia to kolejna kwestia, która jest bardzo istotna. - Ważne jest zrozumienie drugiego człowieka. Warto, aby inżynier wiedział, dlaczego klient zapiera się i nie chce wdrożyć pewnych rozwiązań. Być może ma powody, których nie potrafi nazwać – wyjaśnia Otta.

Inna kwestia, na którą zwraca uwagę Łukasz Otta, to twórcze wykorzystanie sztucznej inteligencji.