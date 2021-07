Zalali rynek ofertami, ale pensje nie zachwycają. Będą chętni?

Od stycznia do maja 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 32 tys. ofert pracy dla specjalistów związanych z kadrami - wynika z badania Grant Thornton i firmy Element. Największy wybuch ofert dotyczy rekruterów i specjalistów kadr i płac.

Od stycznia do maja 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 32 tys. ofert pracy dla specjalistów związanych z kadrami - wynika z raportu "HR-owiec na rynku pracy" Grant Thornton i firmy Element. Największy wybuch ofert dotyczy rekruterów i specjalistów kadr i płac.

Choć pierwsza fala pandemii koronawirusa przydusiła wiosną i latem 2020 roku zapotrzebowanie firm na HR-owców, ostatnie miesiące przyniosły niemal eksplozję ofert pracy w zawodach HR. Statystycznemu pracownikowi działu personalnego o pracę obecnie łatwiej nawet niż przed pandemią.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

[ZOBACZ CAŁY RAPORT W DZIALE MULTIMEDIA]

Jak wynika z danych zebranych przez Element, spółki oferującej systemy automatyzacji rekrutacji dla firm, w maju 2021 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 7936 nowych ogłoszeń o pracę z szeroko rozumianego obszaru HR (tzw. HR miękki, np. rekrutacje, benefity czy szkolenia oraz HR twardy, czyli prawo pracy czy naliczanie kadr i płac). To najwyższy wynik od dwóch lat, czyli odkąd dostępne są porównywalne dane. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 95 proc.

Jeśli wziąć pod uwagę ostatnie trzy miesiące (marzec-maj 2021), średnio w każdym z nich pracodawcy publikowali 7,8 tys. ogłoszeń dla HR-owców. Przed pandemią analogicznie liczona średnia trzymiesięczna oscylowała koło 6-7 tys.

Spośród stanowisk szeroko rozumianego działu HR zdecydowanie króluje tzw. twardy HR. W okresie styczeń-maj 2021 na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 3695 stanowisk na stanowisko "specjalista ds. kadr i płac" (i brzmień pokrewnych, w tym anglojęzycznych). Miesięcznie pojawia się już prawie 800 tego typu ogłoszeń, czyli około 200 więcej niż przed rokiem i dwa lata temu.

Firmy jak nigdy potrzebują działów HR

Duża liczba rekrutacji i silny rynek pracy sprawiają, że mocny jest też popyt na rekruterów. W okresie styczeń-maj 2021 pojawiło się 1507 nowych ogłoszeń na to stanowisko, a w samym maju nawet 418, co jest najwyższym wynikiem od co najmniej dwóch lat (odkąd dostępne są porównywalne dane). Dodatkowo od początku roku pojawiło się 821 ogłoszeń na stanowisko tzw. IT recruiter - popyt na programistów i informatyków sprawia, że stał się to niemal niezależny zawód.

Liczba ofert pracy na poszczególne stanowiska pracy opublikowane w okresie I-V 2021 roku (Źródło: Raport Grant Thornton)

- Choć w pierwszych miesiącach pandemii rynek rekrutacyjny w Polsce niemal zamarł, to w dłuższej perspektywie pandemia poprawiła sytuację specjalistów HR na rynku pracy. Rekrutacji znowu jest bardzo dużo, a w dodatku wielu pracodawców przeszło na pracę zdalną, więc znaczenie HR-owców mocno wzrosło. Firmy potrzebują jak nigdy działów HR, by w tych nowych, trudnych warunkach dbały o kulturę organizacyjną, integrację zespołów i utrzymywanie silnego zaangażowania oraz pilnowały efektywności - komentuje Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Największy popyt w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów kadrowych jest silnie zróżnicowane regionalnie. Największy popyt na takich pracowników widoczny jest wyraźnie w Warszawie, gdzie w ostatnich miesiącach pojawia się już po 1,5 tys. ofert pracy miesięcznie.

To głównie skutek tego, że wiele największych firm, zwłaszcza zagranicznych, ma swoje centrale zlokalizowanych w Warszawie, a to zwłaszcza one mają najbardziej rozbudowane działy HR. Stołeczny rynek został pod względem ofert pracy dotkliwie potraktowany przez pandemię, kiedy liczba ofert skurczyła się z miesiąca na miesiąc o kilkadziesiąt procent, ale ostatnio rynek ten mocno odżył.

Relatywnie wysoką liczbą ofert dla HR-owców pochwalić mogą się też Kraków i Wrocław (po około 500-700 ofert miesięcznie). W pozostałych dużych miastach rekrutacji jest znacznie mniej, po około 100-200 miesięcznie.

Wynagrodzenie poniżej średniej

Grant Thornton i Element sprawdziły też, jakie wynagrodzenie deklarują HR-owcom w ofertach pracy. Jak się okazuje, średnia płaca pracownika działu HR na poziomie specjalisty to 5070 zł brutto (przeciętna środkowego punktu deklarowanych widełek). To około 600 zł mniej, niż według GUS wynosi przeciętne wynagrodzenie w polskiej gospodarce. W przypadku specjalistów kadr i płac średnie oferowane wynagrodzenie to około 4700 zł, natomiast specjalisty zajmującego się rekrutacją - blisko 5700 zł.

Średnie wynagrodzenie brutto na poszczególnych poziomach stanowisk (Źródło: Raport Grant Thornton)

- Pracownicy działów HR to cisi bohaterowie pandemii. Specjaliści prawa pracy oraz kadr i płac odegrali ogromnie ważną rolę w przeprowadzaniu firm przez załamanie gospodarcze, jakim były pierwsze miesiące pandemii, wykorzystując dla swoich firm możliwości wynikające z przepisów prawnych i Tarcz Finansowych - mówi Monika Smulewicz, partner w departamencie outsourcingu kadr i płac w Grant Thornton.

- Specjaliści "miękkiego HR" z kolei mieli duży udział w ratowaniu przed rozpadem kulturowym i organizacyjnym swoich firm, podtrzymywaniu pracowników na duchu w okresie ogromnej niepewności oraz organizowaniu sprawnej i efektywnej pracy w modelu home office - dodaje.