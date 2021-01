Zakładka "kariera" już nie wystarczy. Jak Polacy szukają pracy?

Portale z ofertami pracy, znajomi i rodzina, wyszukiwarki internetowe, ogólne serwisy społecznościowe - to źródła, które są najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy.

Sieć stała się w ostatnich latach zdecydowanie dominującą przestrzenią poszukiwania pracy – co potwierdzają najnowsze badania Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy”. Głównym źródłem pozostają portale z ofertami zatrudnienia - sięga po nie blisko 2/3 osób deklarujących proaktywną chęć zmiany pracodawcy.

Dużą popularnością cieszą się jednak także wyszukiwarki (46 proc.), popularne serwisy społecznościowe takie jak np. Facebook i Instagram (41 proc.), aplikacje mobilne (31 proc.), a najrzadziej z tej grupy – strony internetowe pracodawców oraz specjalistyczne, biznesowe serwisy społecznościowe jak np. LinkedIn.

Z pozostałych źródeł wspierających poszukiwanie pracy Polacy najchętniej sięgają po rekomendacje oraz rady znajomych i rodziny - konsultowanie się z nimi deklaruje blisko co drugi badany (47 proc.).

Badania Pracuj.pl potwierdzają, że to najmłodsze osoby najczęściej spośród wszystkich grup wiekowych poszukują pracy przez serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram). Wśród grupy 18-24 deklaruje to 59 proc. respondentów, 25-34 – 41 proc., a w grupach 35-44 i 45-65 – tylko co trzeci.

Co istotne, choć przedstawiciele generacji Z są najbardziej aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych pod względem rekrutacyjnym, portale z ofertami pracy pozostają dla nich kluczowym źródłem ofert. Korzysta z nich 67 proc. badanych szukających pracy w grupie 18-24.

- Nasze badania pokazują wyraźnie wpływ nowych mediów na zwyczaje rekrutacyjne Polaków. Chcąc dotrzeć do kandydata, pracodawca powinien być tam, gdzie on zagląda na co dzień. Po pierwsze są to wysoko pozycjonowane w wyszukiwarkach serwisy pracy i dobrze oceniane aplikacje mobilne. Po drugie budowanie marki pracodawcy na Facebooku czy Instagramie. Te kanały trafiają nie tylko do młodych, ale również do doświadczonych specjalistów. To dobre miejsce by pokazać firmę i zainteresować nią kandydatów - mówi Małgorzata Skonieczna, ekspert ds. badań kandydatów w grupie Pracuj.

- Tradycyjna zakładka "kariera" na stronach pracodawców nie będzie gwarantowała szerokich zasięgów. Do ogłoszeń zamieszczanych na stronach karier docierają najczęściej osoby, które dobrze znają daną firmę i regularnie zaglądają na firmową witrynę. Zmieniające się zwyczaje kandydatów to wyzwanie, ale też szansa dla firm, które chcą się wyróżnić - dodaje.