Zajęcie dla nich będzie zawsze. Nie muszą martwić się o pracę ani zarobki

Są zawody i stanowiska, które dzięki Polskiemu Ładowi wyjątkowo zyskały na popularności. Na tej liście znajdują się specjaliści od podatków. Jak wygląda aktualnie zapotrzebowanie na nich? Na jakie stawki mogą liczyć eksperci podatkowi? Sprawdziliśmy to.

W ostatnich miesiącach słowo "podatki" było jednym z najczęściej wypowiadanych w Polsce. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu, który wprowadzał szereg zmian - również podatkowych - które mocno namieszały w funkcjonowaniu firm.

To przełożyło się na ogromne zainteresowanie specjalistami z zakresu podatków. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, w styczniu 2022, w porównaniu do stycznia 2021, liczba ofert pracy dla doradców podatkowych, jakie pojawiły się na 50 największych portalach z ogłoszeniami, wzrosła o 64 proc.

Z kolei z analizy ofert na portalach pracy przeprowadzonej przez Grafton Recruitment wynika, że obecnie jest 1 600 wakatów związanych z obszarem podatków. Są poszukiwani specjaliści podatkowi, księgowi, prawnicy i specjaliści ds. płac. Zapotrzebowanie na nich zgłaszają przede wszystkim firmy konsultingowe świadczące usługi outsourcingowe.

Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji w Grafton Recruitment podkreśla, że specjaliści ds. podatków są zawsze poszukiwani.

- Biorąc pod uwagę różnorodność obszarów takich jak VAT, akcyzy, rozliczenia PIT, nieruchomości czy rezydentury podatkowej są to stanowiska "ponadczasowe" - przyznaje nasza rozmówczyni.

Dodaje, że zwiększenie zapotrzebowania firm na stanowiska związane z księgowością zaobserwowali na początku wakacji ubiegłego roku. Nasilenie nastąpiło na początku października.

- Przyczyny wynikają przede wszystkim ze zmian przepisów podatkowych i ich aktualizacji, wprowadzenia Polskiego Ładu. Część firm zatrudnia dodatkowo lub zwiększa wymogi wobec księgowych, większe organizacje rozważają zatrudnienie doradcy podatkowego, ewentualnie współpracę z firmą consultingową na stałe - komentuje sytuację na rynku pracy Ewa Michalska.

Pięć razy mniej doradców niż u sąsiadów

Marta Romaneczko-Kozielska, ekspert rynku pracy, lider zespołu specjalizującego się w rekrutacjach na stanowiska finansowe, prawne i HR w Manpower, zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na doradców podatkowych jest w naszym kraju niezmiennie wysokie. Mamy znaczny deficyt pracowników z tego obszaru.

- W naszym kraju przypada per capita pięciokrotnie mniej doradców podatkowych niż w Niemczech czy Czechach, gdzie prawo podatkowe jest dużo mniej zawiłe. Polski Ład tylko nieznacznie wzmocnił od lat wyraźnie wzrostowy trend, bo należy pamiętać o tym, że nie są to jedyne zmiany legislacyjne w polskim prawie podatkowym na przestrzeni ostatnich lat. Nasze regulacje w tym zakresie są bardzo złożone i często modyfikowane. Doradcy nieustannie muszą śledzić nowelizacje ustaw i modyfikacje przepisów - mówi nasza rozmówczyni.

Zwraca uwagę, że wyraźnie wzrosło za to zapotrzebowanie na samodzielne, starsze i główne księgowe, od których pracodawcy oczekują aktualnie również swobodnego poruszania się w niuansach podatkowych, które umożliwia rzetelne tworzenie sprawozdań finansowych.

- W ich przypadku wzrosły zarówno stawki, jak i wymagania w stosunku do kandydatów - dodaje.

Ile zarabiają doradcy podatkowi?

Z najnowszego raportu płacowego Hays Poland wynika, że specjaliści od podatków zarabiają dużo powyżej średniej krajowej. Stawki zaczynają się od 9 tys. zł brutto dla konsultanta ds. podatków oraz specjalisty ds. podatków (max. 13 tys.). Na wyższe wynagrodzenie - od 10 do 18 tys. zł brutto - mogą liczyć doradcy podatkowi. Z kolei starsi konsultanci ds. podatków zarabiają od 11 do 16 tys. zł brutto. Najwyższe stawki w branży dotyczą menedżera ds. podatków. Wynoszą one od 17 do 35 tys. zł brutto.

- Rynku kandydata doświadczają specjaliści w obszarze prawa podatkowego, którzy otrzymują atrakcyjne możliwości rozwoju zarówno w firmach konsultingowych, centrach usług biznesowych, jak i wewnętrznych działach podatkowych. Uprawnienia Doradcy Podatkowego nie są wymagane, natomiast są mile widziane i zwiększają szanse kandydata w procesie rekrutacyjnym - komentuje cytowana w raporcie Małgorzata Jurek, consultant w firmie doradczej Hays Poland.

Autorzy raportu zaznaczają, że eksperci w obszarze prawa podatkowego mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. W 2021 roku podwyżki na poziomie 10-15 proc. otrzymywali zarówno asystenci, jak i młodsi oraz starsi specjaliści. Nie inaczej ma być w 2022.

Marta Romaneczko-Kozielska pytana, czy w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ekspertów podatkowych zmieniły się przyznawane benefity, przyznaje, że nie miało to zbytniego wpływu. Benefity nadal pełnią raczej rolę drugorzędną przy wyborze oferty.

- Jeśli można mówić o ustępstwach w stosunku do poprzednich wymagań, pracodawcy częściej są skłonni oferować pracę całkowicie zdalną, ale to także nie wiąże się bezpośrednio z Polskim Ładem, a raczej rewolucją technologiczną w organizacjach wymuszoną przez pandemię - komentuje.

Natomiast odnosząc się do podwyżek wynagrodzeń, mówi tak: - Pensje wartościowych specjalistów rosną teraz niezależnie od sektora i poziomu stanowiska, i tutaj, poza inflacją, rzeczywiście dużą rolę odegrał Polski Ład - pracownicy oczekują bowiem od pracodawców przynajmniej wyrównania wynagrodzenia do kwoty netto sprzed wprowadzenia zmian, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości brutto wynagrodzeń.