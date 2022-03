Żabka zatrudni uchodźców z Ukrainy. Ruszyła platforma z ofertami pracy

Żabka oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia obywatelom Ukrainy. W tym celu uruchomiła platformę praca.zabka.pl, która zawiera oferty pracy w firmie oraz we współpracujących z Żabką spółkach. Pracę oferują także franczyzobiorcy prowadzący ponad 8000 sklepów w całej Polsce. Ideą serwisu jest łączenie pracodawców z pracownikami, dlatego docelowo osoby zainteresowane podjęciem pracy będą mogły na niej zamieszczać swoje CV. Mechanizm pozwoli zaoszczędzić czas oraz dotrzeć bezpośrednio z ofertą do potencjalnego kandydata.

- Według danych Straży Granicznej do Polski przybyło już prawie 1,5miliona uchodźców wojennych z Ukrainy. W pełni solidaryzując się ze społecznością ukraińską, postanowiliśmy uruchomić platformę, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy uciekającym ze swoich domów przed wojną obywatelom Ukrainy. Świadomi tego, że ludzie ci właściwie zaczynają swoje życie na nowo, będziemy starali się – poza ofertą pracy – zapewnić im także pomoc w pokonaniu bariery językowej, znalezieniu opieki nad dziećmi czy wreszcie mieszkania na terytorium Polski. Cały czas śledzimy wszelkie doniesienia dotyczące Ukrainy i narastającej fali uchodźców wojennych. Reagujemy na nie na bieżąco, podejmując kolejne działania pomocowe - mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.

Uchodźcy z Ukrainy mogą podjąć pracę zarówno w centrach logistycznych sieci Żabka, do których poszukiwani są m.in. kierowcy, operatorzy wózków widłowych czy pracownicy kompletacji, oraz w siedzibie organizacji. Firma zamierza systematycznie dodawać kolejne ogłoszenia.

Na platformie sukcesywnie będą się też pojawiały oferty pracy w sklepach Żabka, zamieszczane przez współpracujących z siecią franczyzobiorców. Docelowo osoby, które nie znajdą odpowiedniego dla siebie stanowiska, będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający standardowe informacje dotyczące doświadczenia czy umiejętności. Wówczas pracownicy call centre przeprowadzą rozmowę z kandydatami i postarają się dopasować odpowiednią do ich kwalifikacji oraz miejsca pobytu ofertę. W najbliższym czasie organizacja będzie również poszukiwała pracowników do należących do niej spółek Maczfit (pracownicy produkcyjni, transport) oraz Lite e-Commerce (kompletacja, transport).

Grupa Żabka solidaryzuje się ze społecznością ukraińską. Przekazała na granicę już ponad 290 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych, we współpracy z partnerami: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Ukraińców. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki – osoby prowadzące sklepy przy granicy rozdają ciepłe napoje i przekąski, a w pozostałych miastach organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.

Sieć Żabka umożliwia także swoim klientom wsparcie finansowe działań humanitarnych Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w obliczu wojny na Ukrainie. Darowiznę można przekazać za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo – przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób środki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne. Po raz kolejny Żabka angażuje też użytkowników swojej aplikacji mobilnej, umożliwiając osobom korzystającym z żappki wymianę zbieranych podczas zakupów punktów lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne. Cała kwota zebrana przez Żappkowiczów za pomocą cegiełek zostanie przekazana organizacjom humanitarnym działającym na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Siły połączyło wielu polskich przedsiębiorców, którzy dołączyli do inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w ramach której uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.