Żabka szuka pracowników do nowego centrum logistycznego

Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 we współpracujących z siecią firmach. Dotychczas zrekrutowano już ok. 140 pracowników i 50 współpracowników, którzy uczestniczą w uruchamianiu obszarów magazynowych.

Centrum logistyczne w Małopolu o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2 jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Oprócz części tzw. „suchej”, zaplanowano także automatyczny magazyn wysokiego składowania tzw. High-Bay o wysokości blisko 40 metrów, komory chłodni i mroźni w pięciu różnych strefach temperaturowych oraz część biurową.

Magazyn jest wyposażony w rozwiązania automatyczne, które nie tylko przyspieszą obsługę logistyczną sklepów i podniosą jakość obsługi dla franczyzobiorców, ale także będą minimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne. Obiekt będzie w 100 proc. zasilany energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Nowe centrum będzie zaopatrywać 3500 sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5000 placówek. Do 70 proc. wysyłek będzie skompletowanych i spaletyzowanych przy wykorzystaniu automatyki magazynowej.

Logistyka Żabki składa się z 8 centrów logistycznych oraz 19 terminali przeładunkowych. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.

