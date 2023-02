Za wartościowe CV trzeba zapłacić nawet 500 złotych

W Polsce brakuje prawie 150 tysięcy pracowników sektora IT, a 72 proc. z nich szuka pracy na portalach branżowych. Z badań wynika, że by pracodawca otrzymał wartościowe CV, musi wydać od 11 do 516 złotych netto w zależności od portalu i specjalizacji stanowiska.

Według najnowszego badania najniższy koszt pozyskania wartościowego kandydata z branży IT odnotowano na portalu No Fluff Jobs i wyniósł on średnio 30 zł netto. Drugi w tym zestawieniu okazał się portal Just Join IT z kosztem 45 zł netto, następnie kolejno Bulldogjob (165 zł netto/wartościowy kandydat), the:protocol (200 zł netto), oraz inhire.io (267 zł netto). Najwyższy wskaźnik efektywności (liczba jakościowych CV/liczbę otrzymanych CV uzyskały ex aequo No Fluff Jobs i inhire.io (63 proc.) – najniższą efektywność miały Just Join IT (48 proc.), Bulldogjobs (49 proc.) i the:protocol (50 proc.).

Skuteczności serwisów w najnowszym badaniu przyjrzał się Instytut MANDS, gdzie wzięto pod uwagę największe polskie portale ogłoszeniowe IT – Bulldogjob, inHire.io, Just Join IT, No Fluff Jobs oraz the:protocol. Na każdym z nich opublikowano zestaw 4 ogłoszeń na różne stanowiska IT.

Lukę kadrową w IT pomagają uzupełnić ogłoszenia o pracy zamieszczane na portalach branżowych, a te stanowią dla pracodawców najtańszy sposób dotarcia do kandydatów.

- Rekrutacje w sektorze technologicznym w 2023 roku będą trudne nie tylko z powodu niedoborów talentów, lecz także z powodów ekonomicznych. Dlatego warto współpracować z takimi portalami ogłoszeniowymi, które są przyjazne dla kandydatów(-ek), mówią ich językiem i – przede wszystkim – oszczędzają ich czas przez publikowanie widełek wynagrodzeń – tłumaczy Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

Project Managerów dostatek, o dobrego Fullstacka trzeba powalczyć

Najbardziej konkurencyjną rolą, o którą zabiegało najwięcej kandydatów, okazała się kategoria Project Management. Lider zestawienia (No Fluff Jobs) zyskał 203 aplikacje, z czego 122 były wartościowe. Drugi w zestawieniu (Just Join IT) uzyskał odpowiednio 85 aplikacji, z czego 48 było wartościowych. Najtrudniejszą do obsadzenia rolą okazało się stanowisko Remote Fullstack .Net Developer. Tu ponownie zwyciężyło No Fluff Jobs, które zebrało 14 aplikacji, z czego 13 wartościowych. U drugiego w stawce Just Join IT odnotowano 13 aplikacji, z których 5 było wartościowych.

- Im bardziej niszowe stanowisko i im wyższe wymagane doświadczenie, tym trudniej o kandydatów - tłumaczy Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. - Sam, jeszcze pracując jako aktywny programista, widziałem, jak bardzo proporcjonalna do moich rosnących umiejętności była liczba zapytań od rekruterów. Z drugiej strony, choć Polska powinna kształcić ponad 3-krotnie więcej specjalistów. IT na uczelniach, to widzimy, że ogrom ludzi szuka też innych dróg np. kursów czy bootcampów, a liczba kandydatów stale rośnie, w szczególności na stanowiskach juniorskich. Wiele osób chce zostać programistami, ale próg wejścia jest wysoki - dodaje.

Koszt pozyskania wartościowego CV od Remote Fullstack .Net Developera to 9 razy więcej od aplikacji na stanowisko Project Managera. Za tę pierwszą w No Fluff Jobs zapłacić trzeba średnio 104 zł netto, za drugą średnio 11 zł netto. Na Just Join IT to odpowiednio 220 zł netto i 23 zł netto, a na Bulldogjob 516 zł netto i 64 zł netto. Na the:protocol za jedną aplikację na pozycję Project Managera trzeba było zapłacić 55 zł netto, a w inhire.io – 125 zł netto.

