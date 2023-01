Z takim wizerunkiem ciężko im znaleźć pracowników. Kandydaci ich omijają

Zaledwie 26 proc. pracujących postrzega branżę logistyczną jako atrakcyjną, kojarząc ją z ciężkim wysiłkiem fizycznym, co jest jedną z najważniejszych przyczyn poważnego niedoboru kadr w tym sektorze. Jak wynika z międzynarodowych badań zrealizowanych na zlecenie Gi Group Holding, z pracy w tej branży zadowolonych jest jednak 87 proc. pracowników.

Jak się okazuje, istotną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wizerunek branży i fałszywe przekonanie, że zajęcie w niej mogą znaleźć wyłącznie pracownicy fizyczni lub niewykwalifikowani. Z badań wynika, że jedynie 26 proc. aktywnych zawodowo wskazuje ten sektor wśród najatrakcyjniejszych miejsc pracy. Kontrastuje to z bardzo wysoką oceną branży przez jej pracowników: zadowolonych jest średnio 87 proc. z nich.

Najbardziej poszukiwane obecnie profile stanowisk to specjaliści ds. obsługi klienta, analitycy danych, inżynierowie ds. logistyki i eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa i automatyzacji.

Sektor logistyki boryka się z poważnym niedoborem pracowników zarówno fizycznych, jak i wykwalifikowanych. Z globalnych badań wynika, że trudności z pozyskaniem pracowników ma 75 proc. firm zajmujących się gospodarką magazynową na rozwiniętych rynkach. W Europie brakuje 1,1 mln pracowników, z czego w Wielkiej Brytanii 180 tys., w Niemczech 170 tys., w Polsce 160 tys., we Francji 120 tys., o połowę mniej w Hiszpanii i we Włoszech.

- Branża logistyczna jest rozwijającym się, kluczowym sektorem dla polskiej gospodarki, odpowiadającym za 9,3 proc. krajowego PKB. Dlatego też bardzo duży niedobór pracowników w tym sektorze jest problemem, który wymaga pilnego rozwiązania - według naszego raportu zapotrzebowanie na pracowników w tej branży w Polsce jest większe niż w Hiszpanii i Włoszech razem wziętych. W tej sytuacji negatywne postrzeganie sektora - często niepoparte faktami - z pewnością nie pomaga. Sposób zarządzania napływem pracowników z zagranicy, który rekompensuje lokalne braki kadrowe oraz odpowiednia strategia podnoszenia kwalifikacji powinny być z pewnością receptami na poprawę i przyciągnięcie tak potrzebnych kandydatów - komentuje Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Logistyka i transport będą zatrudniać. Są nowe oferty pracy

Jak wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w pierwszych miesiącach 2023 roku kandydaci poszukujący pracy w branży transportu i logistyki będą mogli liczyć na nowe oferty pracy. Prognoza netto zatrudnienia dla tej branży, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +3 proc. W praktyce oznacza to, że firmy nadal będą rekrutować i powiększać swoje zespoły. W ujęciu kwartalnym wskaźnik ten wzrósł o 3 punkty procentowe, ale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadł o 7 punktów procentowych.

- Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z branży logistyki i transportu, z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie naszym rynkiem, a co za tym idzie, lokowaniem wielu biznesów. W 2022 roku zauważalny był napływ inwestycji z Azji. Atutem naszego kraju jest dostępność kandydatów, a także bliskość rynków zachodnich. Obszarem najbardziej konkurencyjnym na rynku pracy w tej branży jest południowo-zachodnia część Polski - wyjaśnia Anna Litwińska, dyrektor linii biznesowej w Manpower. - Branża transportu i logistyki odnotowuje wzrosty, wciąż będzie prężnie rozwijać się w naszym kraju. Informacje płynące z rynku mówią o tym, że pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego ponad połowa przedstawicieli tego sektora spodziewa się wzrostu obrotów - dodaje.

Według danych Job Market Insights, w czwartym kwartale 2022 roku w polskiej sieci ukazało się 59 tysięcy ogłoszeń pracy kierowanych do kandydatów transportu i logistyki. Miesiącem, który obfitował w najwięcej ofert, był październik z liczbą ponad 28 500. Najwięcej pracowników poszukiwały firmy z okolic Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Gdańska.

W pierwszych miesiącach 2023 roku kandydaci poszukujący pracy w branży transportu i logistyki będą mogli liczyć na nowe oferty pracy

W zeszłym roku pracodawcy z obszaru transportu i logistyki najczęściej poszukiwali kandydatów na stanowiska magazyniera, operatora wózka widłowego, kierowcy kategorii C+E, pracownika magazynowego, specjalisty ds. zakupów oraz magazyniera-operatora wózka widłowego.

- W najbliższym kwartale będą to wciąż najbardziej poszukiwani pracownicy w tej branży. To obszar rynku pracy, na którym panuje bardzo duża konkurencyjność. Aktualnie mamy do czynienia z wysokim zapotrzebowaniem na pracowników z uprawnieniami na wózki widłowe, wiele firm coraz chętniej udostępnia te stanowiska kobietom, a także otwiera się na osoby bez doświadczenia, decydując się na finansowanie takiego szkolenia pracownikom - dodaje Litwińska.

Inwestycje w kapitał ludzki, zielone rozwiązania i zrównoważony rozwój w logistyce

Firmy z branży logistycznej wdrażają strategie, których celem jest przezwyciężenie deficytu kadr i przyciągnięcie kandydatów. Działania obejmują zachęty finansowe, szkolenia, programy wellbeingowe, rozwiązania podnoszące ergonomię miejsca pracy i programy socjalne. Przedsiębiorstwa stały się również bardziej wrażliwe na poprawę dobrostanu pracowników poprzez wprowadzanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających wykonywanie uciążliwych zadań.

Coraz więcej firm z branży pracuje nad rozwiązaniami z zakresu „zielonej logistyki”, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, związany z działalnością magazynową i transportową. Stosują panele fotowoltaiczne i oświetlenia LED, wdrażają budownictwo ekologiczne, inwestują w samochody ciężarowe z napędem elektrycznym, LNG lub wodorowym. Optymalizują też procesy wykorzystania floty, zachęcają klientów do wyboru określonych przedziałów czasowych dostaw, aby efektywnie zaplanować trasy.

Rosnący rynek logistyki

Globalna wartość rynku logistycznego rośnie z roku na rok. Z szacunków wynika, że do 2024 roku osiągnie ona poziom 9,9 bln dolarów.

Na koniec 2022 roku wyniosła 9 mld dolarów, w 2021 roku było to 8,6 bln dolarów. Dynamiczny trend wzrostowy kształtują przede wszystkim dwa czynniki: rosnący wolumen przewozów towarowych oraz intensywny rozwój e-commerce.

Analiza PKB oraz odsetka osób zatrudnionych w logistyce w poszczególnych krajach potwierdza, że sektor odgrywa ważną rolę w gospodarce. W Polsce to 9,3 proc. PKB – więcej niż we Włoszech i Wielkiej Brytanii (7,7 proc.) czy Niemczech (7,3 proc.). Wyższy udział logistyki w PKB odnotowują natomiast Chiny (13,7 proc.) i Brazylia (10,8 proc.).

