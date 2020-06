Wzrosła liczba pracujących i wynagrodzenia. Nowe dane GUS

Z analizy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku liczba pracujących wzrosła w większości sekcji PKD. Największy wzrost odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w informatyce i komunikacji (po 3,7 proc.). O ponad 3 proc. wzrosła również liczba pracujących w skupiającej nieco ponad 3 mln pracujących sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Natomiast spadek liczby zatrudnionych miał miejsce w trzech sekcjach PKD. W sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa był to spadek o 0,9 proc., a w sekcjach obsługa rynku nieruchomości oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo spadek po 0,2 proc. W ubiegłym roku największą liczbę pracujących skupiało nadal przetwórstwo przemysłowe. Pracujący stanowili aż 17,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

W ubiegłym roku przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W analizowanym okresie najwyższy wzrost przeciętnego zatrudnienia miał miejsce w sekcjach informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa – odpowiednio o 5,3 proc. oraz 4,5 proc. Zmniejszyło się natomiast w pięciu sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2 proc.). Wśród pozostałych sekcji spadek nie był większy niż 1,5 proc.

Analitycy GUS sprawdzili również jak kształtowała się zasobność naszych portfeli w 2019 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 4918,17 zł. W porównaniu z 2018 rokiem wzrosło ono o 7,2 proc..

Jednak nie każdy pracownik miał na koncie taką kwotę. Wynagrodzenie było mocno zróżnicowane według sekcji PKD. Wahało się od 3195,98 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 8438,91 zł



w sekcji informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35 proc. mniej i o 71,6 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Z badania GUS wynika również, że we wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost wynagrodzenia. Wyniósł on od 2,3 proc. w sekcji pozostała działalność usługowa do 9,8 proc. w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Natomiast, minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do poprzedniego roku o 150 zł, wyniosło 2250 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 45,7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2019 r. Co więcej, w grudniu 2019 wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 423,7 tys. pracowników. Było to o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Istnieje ryzyko, że w przyszłym roku płaca minimalna nie wzrośnie w ogóle lub wzrost ten będzie minimalny. Apelują o to przedsiębiorcy. Swój pomysł tłumaczą wpływem koronawirusa na sytuację gospodarczą. Na przykład Konfederacja Lewiatan postuluje wstrzymanie wzrostu płacy minimalnej w 2021 roku.

- Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy w kolejnym roku, w ryzach trzymać musimy wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy - komentuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Pomysł ten krytykują m.in. związkowcy ze Związkowej Alternatywy. - W czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Związek przypomina, że roczny poziom inflacji wciąż przekracza 3 proc., a ceny żywności wzrosły w ciągu ostatniego roku o blisko 8 proc.

- Zamrożenie płacy minimalnej oznaczałoby zatem spadek realnych płac najgorzej opłacanych pracowników i wzrost skali ubóstwa wśród osób pracujących - alarmuje Szumlewicz. Jak podkreśla, w czasie kryzysu kluczowym wyzwaniem państwa jest przeciwdziałanie spadkowi płac i ograniczenie ubóstwa.