Wytwórnia US Pharmacia szuka nowych pracowników

Wytwórnia leków US Pharmacia ogłosiła rekrutacje. Poszukuje m.in. pracowników magazynowych, laboratoryjnych oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne.

Wytwórnia US Pharmacia działa we Wrocławiu od ponad 20 lat i zatrudnia 400 pracowników (Fot. materiały prasowe)

Wytwórnia US Pharmacia działa we Wrocławiu od ponad 20 lat i zatrudnia 400 osób. Produkuje takie leki jak np. Apap, Ibuprom, Gripex. Znajdujący się obecnie przy ul. Ziębickiej we Wrocławiu zakład produkcyjny dostarcza na rynek ponad 80 mln opakowań leków rocznie. Firma inwestuje w nowy zakład produkcyjny, który będzie mieścił się przy ul. Bierutowskiej.

- We Wrocławiu, jak w każdym dużym mieście, mamy do czynienia z trudnym rynkiem. Z jednej strony jest wielu kandydatów o bogatym i różnorodnym doświadczeniu, jednak z drugiej strony w mieście i jego najbliższych okolicach zlokalizowanych jest wiele firm, które chcą pozyskać pracowników o podobnym profilu - mówi Michalina Gerlich, HR manager US Pharmacia.

Firma obecnie prowadzi rekrutację do działu Form Suchych, gdzie są produkowane leki oraz do Działu Pakowania. W związku z uruchomieniem nowej wytwórni planowane są w najbliższych latach rekrutacje, m.in. pracowników magazynowych, laboratoryjnych oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne.

- Szukamy osób, które są otwarte, pełne energii i chęci do pracy. Zatrudniamy kandydat z bardzo różnorodnym doświadczeniem i wykształceniem. Doświadczenie w branży farmaceutycznej nie jest warunkiem koniecznym – dodaje Michalina Gerlich.

Jak wynika z Monitora Rynku Pracy Randstad, w czasie pandemii pracę zmieniło 20 proc. Polaków. W porównaniu do wyników poprzedniego badania jest to o 2 pkt. proc. więcej.

Najwięcej osób, które zmieniły pracodawcę (24 proc.) zamieszkuje wschodni region Polski. Najrzadziej do innych firm przenosili się natomiast mieszkańcy zachodniej części kraju (16 proc. dla obszaru obejmującego woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). W podziale na typ miejscowości, pracodawcę najczęściej zmieniali mieszańcy wsi w obrębie dużych aglomeracji miejskich (24 proc.), najrzadziej natomiast wsi poza obrębem dużych aglomeracji (14 proc.). Takie działanie w ostatnim czasie było również domeną kobiet (22 proc. w porównaniu z 17 proc. mężczyzn) oraz osób młodych. Miejsce zatrudnienia zmieniło 30 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat i 25 proc. z przedziału od 30 do 39 lat.

