Wysyłasz CV i nic? Niedawno coś się zmieniło i nikt ich nawet nie czyta

Sztuczna inteligencja w rekrutacji nie jest dziś niczym nowym. Coraz więcej firm sięga po to narzędzie. Ale jak przygotować CV, by nie zostało odrzucone już na wstępie przez robota?

Algorytmy odrzucają CV tych, którzy nie wpisują się w klucz kompetencji ustalony przez firmę (Fot. Shutterstock)

W firmach coraz częściej wdrażane są nowe pomyły na zautomatyzowanie procesów rekrutacyjnych, w tym również wyboru najlepszych kandydatów.

To sztuczna inteligencja decyduje wówczas, kto jest odpowiedni, a kto najlepiej dopasowany do poszukiwanego profilu kandydata.

Algorytmy odrzucają CV tych, którzy nie wpisują się w klucz kompetencji ustalony przez firmę. Jak napisać ten dokument, by "wstrzelić się" w oczekiwania robota?

Sztuczną inteligencję stosuje choćby Bonifacy, robot wykorzystujący AI, który wspiera konsultantów w firmie rekrutacyjnej Antal. Także grupa Adecco pracuje nad tym, by wyszukiwanie dopasowanych ofert pracy zachodziło automatycznie.

Do zadań Bonifacego, który w agencji Antal pracuje od 2018 roku, należy filtrowanie kandydatów, którzy zgłaszają się do agencji i dopasowywanie ich kwalifikacji do wakatów.

Artur Skiba, prezes Antala, nie ma wątpliwości, że w przyszłości wszystkie proste procesy, nie tylko dopasowywanie treści CV do oferty firmy, nie wymagające pracy człowieka będą wykonywane przez automaty. - Już dziś praktycznie nie chodzimy do banków, w niektórych sklepach możemy zapłacić za zakupy w automatach. W Dubaju pojawiły się pierwsze taksówki-drony, a w Kalifornii inteligentne taksówki bezobsługowe. Wszystko to są jaskółki nadchodzących zmian - mówi prezes Antala.

Zmiana zasad pisania CV

Obecnie przegląd CV najczęściej wygląda tak, że automat dokonuje preselekcji i odrzuca część kandydatów niespełniających kryteriów, np. w zakresie znajomości określonych języków obcych, wykształcenia czy doświadczenia liczonego latami pracy a także umiejętności czy uprawnień. Zatem to algorytmy odpowiadają za procesowanie danego kandydata do dalszego etapu. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie to, że zarówno człowiek jak i tym bardziej robot może nie zauważyć potencjału danego kandydata na poszukiwaną rolę.

Katarzyna Kordoń, general manager i recruitment partner w K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego, podpowiada, że treść CV należy stworzyć w sposób spójny z wymaganiami i opisem stanowiska poszukiwanego kandydata. To oznacza, że obowiązki, zadania, szkolenia, kompetencje, umiejętności itp. trzeba wypisać tak, aby pokrywały się z tym, co pojawiło się w ogłoszeniu, na które aplikujemy. - Taki sposób prezentowania swojej kandydatury na dane stanowisko, do konkretnej firmy, jest mile widziany przez rekrutujących specjalistów jak również maszyny - zapewnia. Jak dodaje, jeśli CV nie będzie zawierać informacji związanych z wymaganiami, to automat odrzuci kandydaturę. Niektórzy zakładają, że jeśli nie będzie 70 proc. zgodności "słów kluczowych" w aplikacji z wyemitowanym ogłoszeniem, nie ma szans na zaproszenie do rozmów. - Dlatego też nie warto wysyłać CV na ilość. Przede wszystkim trzeba je spersonalizować. Zanim wyślemy kolejną aplikacje do potencjalnego pracodawcy, należy poświęcić więcej czasu i stworzyć ją specjalnie pod konkretne stanowisko i firmę do której aplikujemy. Takie działanie zwiększa kilkukrotnie efektywność dla obu stron procesu rekrutacji i szybciej kończy się sukcesem znalezienia odpowiedniej pracy - podsumowuje ekspertka K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego. Algorytm od wynagrodzeń Warto przypomnieć, że platforma Inhire.io wprowadza algorytm pozwalający na dopasowanie oferty do oczekiwań finansowych kandydata bez ujawniania widełek płacowych organizacji. Algorytm umożliwia docieranie z ogłoszeniami do kandydatów, którzy odpowiadają poszukiwanemu profilowi pracownika pod względem doświadczenia, umiejętności oraz oczekiwań finansowych, ale bez ich ujawniania ze strony pracodawcy. Projekt został zgłoszony do Europejskiego Urzędu Patentowego. - Przyjęte przez Urząd Patentowy zgłoszenie, pozwoli nam rozwiązać problem niechęci wejścia w interakcję z ofertą firmy, która po prostu nie może podawać widełek. W praktyce oznacza to, że zwiększymy skuteczność prowadzonych rekrutacji przez naszych klientów docierając z jasnym komunikatem do kandydatów “ta oferta spełnia Twoje oczekiwania finansowe” bez konieczności upublicznienia tych danych - wyjaśnia Michał Gąszczyk, CEO inhire.io

