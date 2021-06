Wystarczył rok, by ludzie pouciekali. Wysyp ogłoszeń, a chętnych brak

Gastronomia przeżywa ożywienie. Na OLX jest dostępnych ponad 17 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o ok. 11 tys. więcej niż rok wcześniej. Problemem są jednak ogromne braki kadrowe. Część osób przebranżowiła się w czasie pandemii i nie zamierza wracać.

Obecnie w gastronomii jest dostępnych ponad 17 tys. ogłoszeń o pracę. Porównując te dane z poprzednim rokiem, jest ich ok. 11 tys. więcej. Największy deficyt kucharzy oraz kelnerów widoczny jest w województwie mazowieckim - w obu przypadkach opublikowanych jest prawie 1 tys. ofert. Problem w tym, że na rynku brakuje kandydatów, którzy odpowiadaliby na te ogłoszenia.

Michał Czernek, business development manager w The Adecco Group, zauważa, że gastronomia przez rok ograniczała się właściwie do dowozów, a tutaj nie każda kuchnia sprawdza się tak samo – tradycyjnie do domu zamawiamy głównie pizzę czy sushi, czasem obiady domowe. Dlatego teraz w Polsce do gastronomii poszukiwanych jest około 1 tys. kucharzy i szefów kuchni, podobnie kelnerów i kelnerek.

- O ile pierwsza grupa mogła znaleźć zatrudnienie w firmach cateringowych (często za lepsze pieniądze niż mieli w swojej restauracji), o tyle pracownicy mniej wykwalifikowani łatwo znaleźli pracę w firmach kurierskich, logistycznych, a nawet na produkcji - komentuje Czernek.

Jak wskazuje Liliana Swoboda, założycielka i właścicielka agencji Lepsza Praca, czas lockdownu pokazał, że gastronomia to kapryśna i niestabilna branża. Spora część wysoko wykwalifikowanych pracowników przeniosła się do innych sektorów, dających stabilną pracę i bezpieczeństwo finansowe.

– Praca w gastronomii jest bardzo wymagająca. Pracownicy muszą być obecni w godzinach wieczornych i nocnych, a także w weekendy czy święta. Dodatkowe utrudnienia, jakimi były zamrażanie i odmrażanie gospodarki, spowodowały, że ludzie pouciekali z sektora. W efekcie mamy braki kadrowe na rynku pracy – ocenia Liliana Swoboda.

Również Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej potwierdza, że z branży pouciekali profesjonaliści. Przeszli do sektorów, w których zatrudnienie i zarobek są pewne. Gastronomia jest dziś branżą najwyższego ryzyka.

– Gastronomia w całym kraju ma poważny problem z personelem na każdym stanowisku, poza firmami, które otrzymały dużo kasy z Tarcz PFR. Jeżeli ktoś wiedział, że będzie trzeba mieć właściwe PKD i zatrudnionych na etat pracowników przed 30 września 2020 r., dziś nie ma problemów – mówi Sławomir Grzyb.

Czas na przebranżowienie

Sławomir Grzyb zaznacza, że praca w gastronomii dla wielu osób jest potwornie ciężka, jednak jest też grupa, która po prostu kocha tutaj pracować.

– To nie epidemia zmusiła ich do odejścia, to rząd. Nie przez kwestie zarobkowe się przebranżowili i pracują teraz w biurach, czy jako kurierzy, czy pracownicy call center. Do przebranżowienia z "ukochanej gastronomii" zmusiła ich niepewność finansowa, ale wywołana przez rząd, który obiecał pomoc i swej obietnicy nie dotrzymał – krytykuje Sławomir Grzyb.

W gastronomii mamy braki kadrowe na rynku pracy (Fot. Pixabay)

Przykładem osoby, która zdecydowała się przebranżowić, jest Ewelina. Po 13 latach pracy w gastronomii postanowiła – w grudniu 2019 roku – otworzyć własne bistro na Śląsku. Niedługo później zaczęła się pandemia, która zaskoczyła wszystkich.

– Pandemia, która zaczęła się w marcu, spowodowała ogromny spadek obrotów. Próbowaliśmy, ciągnęliśmy… Jednak w połowie maja musieliśmy zamknąć lokal. Z racji tego, że krótko prowadziliśmy firmę, nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego z tarczy antykryzysowej. Moje wszystkie czarne scenariusze i plany awaryjne nie zakładały pandemii, lockdownu i tego wszystkiego, co się działo – mówi Ewelina w rozmowie z PulsHR.pl.

– Po kilku miesiącach przemyśleń, poszukiwań rozwiązań, wielu zmartwień, ale i tęsknoty za bistro, udało się otworzyć nasz lokal dla gości po raz drugi wraz z inwestorem. Otwarcie nastąpiło we wrześniu, a w październiku ogłoszono ponownie twardy lockdown - obroty były wyższe aniżeli na wiosnę, więc mieliśmy nadzieję przez miesiąc. Później nastąpił dół, spadek liczby zamówień dziennych - kilka paragonów. Na pomoc z tarczy znów nie mogliśmy liczyć, co spowodowało, że w grudniu 2020 r. znów zamknęliśmy bistro, żeby się ratować i nie popadać w większe długi – opowiada Ewelina.

Po kolejnym zamknięciu zaczęła szukać pracy w innej branży. Obecnie pracuje w dziale marketingu w firmie z sektora przemysłowego.

– Wmawiałam sobie, że dla gastronomii moje serce jest już zamknięte, że już wystarczy, zbyt mocno oberwałam – mówi Ewelina. Choć cieszy się, że udało jej się znaleźć nową pracę, nie ukrywa, że tęskni za poprzednim zajęciem.

– To nie była tylko moja praca, ale także pasja. Zaczynam myśleć o pracy dorywczej, weekendowej w restauracji – brakuje mi tego rozgardiaszu, adrenaliny podczas „tabaki” i atmosfery gościnności – podkreśla Ewelina.

Nie tylko Ewelina przebranżowiła się w czasie pandemii. Wielu jej znajomych zmieniło gastronomię na inny sektor. Gdy przyszedł pierwszy, wiosenny lockdown, pracownicy i menedżerowie zaciskali pasa i czekali na ponowne otwarcie lokali. Wtedy też nie myśleli o tego typu zmianach, ale o sposobach na przetrwanie i rozwiązaniach, dzięki którym przetrwają.

– Dostawcy produktów zajęli się klientem indywidualnym, kucharze zabrali się za wypiek pieczywa, kelnerzy zamienili się w kierowców, menedżerowie wekowali słoiki. Naprawdę wszyscy zaadaptowali się do sytuacji i próbowali ogarnąć, przetrwać. Sytuacja zmieniła się w październiku, kiedy ogłoszono twardy lockdown. Nikt nie wiedział, ile to potrwa, już nawet nie próbowaliśmy przewidywać i robić jakichkolwiek założeń, co do czasu zamrożenia gospodarki. Wiele osób zaczęło rozglądać się za pracą w innych sektorach, która zapewni im stałe zarobki i bezpieczeństwo. Część moich znajomych pracuje w magazynach, część zatrudniło się - podobnie jak ja - w dużych firmach – opowiada Ewelina.

Michał Czernek potwierdza, że brak poczucia bezpieczeństwa w branży jest mocno wyczuwalny - pracownicy mniej wykwalifikowani, dla których zmiana charakteru wykonywanej pracy nie stwarza problemu, szukają zatrudnienia w innych sektorach.

– Widoczne jest też specyficzne „przebranżowienie się” np. kucharzy – ta grupa jest bardzo pożądana w firmach cateringowych, które nie dość, że stale tych pracowników potrzebują, to jeszcze mają większe zasoby finansowe, pozwalające proponować lepsze wynagrodzenie, niż dopiero otwierające się punkty gastronomiczne – dodaje ekspert Adecco Group.

Odeszli, ale czy wrócą?

Jak z wyzwaniem rekrutacyjnym radzą sobie właściciele restauracji? Bardzo często pracodawcy zatrudniają nowe osoby - „świeżaków”, którzy nie mieli wcześniej styczności z gastronomią.

– To duże utrudnienie dla właścicieli i menedżerów, bo niewiele osób wie, jak praca w gastro wygląda i jaki to jest wymagający system – wyjaśnia Ewelina.

Również Liliana Swoboda zaznacza, że branża HoReCa uzupełnia braki kadrowe młodymi ludźmi i studentami, którzy chcą sobie dorobić. Nierzadko pracodawcy decydują się również na zatrudnienie Ukraińców.

Czy uda im się przyciągnąć do sektora osoby, które w czasie pandemii zmieniły branżę? Jak mówi Ewelina, praca biurowa ma swoje zalety - wykonuje się ją 5 dni w tygodniu, od 8.00 do 16.00. Popołudnia i weekendy można spędzić z rodzinami czy znajomymi. Właśnie dlatego wiele osób nie chce wracać do gastronomii, a to pogłębia braki kadrowe na rynku pracy.

Kolejny powód za pozostaniem w innym sektorze to bezpieczeństwo finansowe.

- Gastronomia bazuje na stawce godzinowej. Z racji tego, że mamy braki kadrowe na rynku pracy, wiele osób myślało, że pensje pójdą w górę. Natomiast lokale były zamknięte przez wiele miesięcy i pracodawcy nie byli w stanie zarobić na tyle, by podnieść wynagrodzenia. Nadal obowiązują stawki rynkowe sprzed pandemii. Właśnie dlatego ludzie wolą zostać w innych branżach, dostawać pewną pensję i jednocześnie pracować mniej, a także odpoczywać w weekendy – komentuje Ewelina.

Michał Czernek potwierdza, iż oczekiwania finansowe pracowników wzrosły. Jak jednak dodaje, na tym etapie trudno jeszcze mówić o konkretnych trendach, ale na pewno wpływ na to ma niska podaż pracowników w tym sektorze, a spore zapotrzebowanie.

– Za wzrostem oczekiwań nie będą w stanie nadążyć wszyscy pracodawcy, których rezerwy finansowe przez miniony rok nie tyle zeszczuplały, co wręcz zamieniły się w długi – dodaje Czernek.

Gastronomia bazuje na stawce godzinowej (Fot. Pixabay)

Druga strona medalu

Część lokali gastronomicznych nie przetrwało i musiało zamknąć biznes, co wiązało się ze zwolnieniami. Są jednak i tacy, którzy nie tylko nie wypadli z rynku, a nawet radzą sobie całkiem dobrze.

– W najlepszej sytuacji są firmy z sektora HoReCa, które najszybciej dostosowały się do zaistniałej sytuacji. Znam firmy, które zmodyfikowały swoją ofertę, dopasowując ją do klienta, który siedzi w domu. Przeniosły sprzedaż do internetu, a swoje produkty dostarczały m.in. przez firmy kurierskie. Przebranżowili się i dobrze sobie poradzili. Co więcej, niektóre z nich złapały wiatr w żagle. Przykładem jest firma, która zrezygnowała z prowadzenia punktu obsługi stacjonarnie, wolała przejść na tryb online z dostawą. Bardziej opłacalna stała się dla niej obsługa klienta z dowozem – mówi Liliana Swoboda.

– Warto także pamiętać, że HoReCa to nie tylko restauracje i hotele, ale również firmy powiązane, m.in. producenci i dostawcy sprzętu czy żywności. W tych firmach również nastał kryzys. Część zbankrutowała, a ich pracownicy znaleźli pracę w innych sektorach – dodaje.

Liliana Swoboda przytacza przykłady właścicieli restauracji, którzy rozmawiali z załogą o trudnej sytuacji. Pytali, czy są w stanie zejść ze swojej stawki na kilka miesięcy, bo dzięki temu firma może przetrwać. Jeżeli takie rozmowy miały miejsce, pracownicy wiedzieli, na czym stoją, to obyło się bez zwolnień.

Właścicielka agencji Lepsza Praca wskazuje też, że podczas lockdownu – z powodu niepewnej sytuacji głównie finansowej oraz utraty pracy – spora część Polaków skarżyła się na gorsze samopoczucie, spadek nastroju czy popadła w stany depresyjne, dlatego ma informację, że spore wzrosty sprzedaży zanotowały firmy dystrybuujące napoje alkoholowe.

– Ponadto zmiana trybu życia i przeniesienie aktywności zawodowej na rzecz pracy w domu spowodowały, że zamawiamy posiłki do domu nie tylko w postaci pizzy raz na jakiś czas, ale często restauracja „na kółkach” nie jest już żadnym luksusem tylko zwyczajem ułatwiającym życie – dodaje Swoboda.