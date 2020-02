Wynagrodzenie jest ważne, ale to nie jedyny powód rotacji pracowników

Grupa Faurecia, zajmująca się produkcją wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń, zatrudnia w Polsce w 10 zakładach produkcyjnych, Centrum Badawczo-Rozwojowym, Księgowym Centrum Usług Wspólnych ok. 9,2 tys. osób. W którym regionie najtrudniej jest pozyskać nowych pracowników?

Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR w Faurecii na Polskę, kierownik rozwoju zasobów ludzkich na Polskę: - Oddziały Faurecii znajdują się w kilku województwach w Polsce: województwie dolnośląskim, mazowieckim i lubuskim. Pomimo tego, że rynek pracy na Dolnym Śląsku jest bardzo wymagający i dynamiczny, to jednak w tym regionie możemy powiedzieć, że najłatwiej jest nam pozyskać pracowników na tle pozostałych województw, w których jesteśmy obecni. Region ten ma dobrze rozbudowaną infrastrukturę, ale także posiada wiele walorów środowiskowych i kulturowych, co sprawia, że jest interesującym miejscem do życia.

Największe wyzwanie stanowi dla nas Gorzów Wielkopolski, gdzie mamy dwie duże fabryki, a bliskość granicy z Niemcami zdecydowanie nie ułatwia nam procesów rekrutacyjnych. Zapełnianie wakatów jest więc dla nas w tej lokalizacji sporym wyzwaniem - zarówno w przypadku zatrudniania pracowników produkcyjnych, jak i kadry menedżerskiej oraz specjalistycznej. Dodatkowo Gorzów Wielkopolski jest również dość oddalony od większych miast, a zatem dojazd do pracy nie zajmuje 30-40 min, co także ma znaczenie podczas procesu rekrutacji i ewentualnej decyzji o relokacji.

W pozostałych regionach pracownicy chętniej relokują?

- Tak, podam przykład. Mamy fabrykę w Grójcu. Na pierwszy rzut oka lokalizacja ta nie wydaje się także zbyt atrakcyjna. Ma jednak spory potencjał. Miasto jest położone blisko Warszawy, a stolica daje duże możliwości. Dojazd do pracy jest komfortowy - osoby mieszkające w południowej części Warszawy dotrą do pracy w ciągu 30 minut. W związku z tym kandydaci spoza okolic są w stanie rozważyć nawet przeprowadzkę do Warszawy, aby dołączyć do naszego zespołu w Grójcu.

Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR w Faurecii na Polskę, kierownik rozwoju zasobów ludzkich na Polskę (Fot. mat. pras.)

Ile osób rekrutujecie rocznie?

- Jeśli chodzi o stanowiska produkcyjne, to ten obszar wyróżnia się bardzo dużą zmiennością i dynamiką zatrudnienia, które są uzależnione od potrzeb naszych klientów. Są miesiące, kiedy zatrudniamy 150 pracowników miesięcznie, jednak są i takie, kiedy zapotrzebowanie jest dużo mniejsze i przyjmujemy 40 osób.

Jeśli chodzi o rekrutację pracowników wyższego szczebla, to w tym obszarze odbywa się kilka, kilkanaście rekrutacji w ciągu roku. W przypadku stanowisk specjalistycznych rocznie rekrutujemy ok. 50-60 pracowników.

Jakimi kanałami docieracie do kandydatów?

- Sporo zmieniło się w ostatnim czasie w naszej ekspansji rekrutacyjnej. Na bieżąco uczymy się, która metoda jest w danym momencie najbardziej skuteczna. Jednym z narzędzi, które stosujemy, są rekomendacje pracownicze. W ramach projektu „Share hire” każdy pracownik może polecić kandydata do pracy - dotyczy to wszystkich stanowisk. Pomysł ten świetnie się sprawdza, ponieważ to pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy. Z kolei osoby polecone wiedzą, czego się spodziewać po organizacji, ponieważ informacje o pracodawcy czerpią z pierwszej ręki. Dzięki temu nie doznają rozczarowania i zostają z nami na dłużej.

Kolejne narzędzie to hub rekrutacyjny, który jest w trakcie tworzenia. Ten innowacyjny projekt zostanie uruchomiony w lutym tego roku. Pod komórkę, którą nazywamy „Talent acquisition”, zostanie „podpięty” zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzić będą rekruterzy. Będą oni z poziomu centrali wspierać rekrutacje na stanowiska administracyjne, specjalistyczne czy menedżerskie w całej Polsce. Dzięki tej zmianie poprawimy jakość i efektywność procesów rekrutacyjnych oraz selekcji kandydatów. Przykładowo, może się okazać, że będziemy szukać kandydatów o podobnym profilu do różnych lokalizacji. Tego typu sytuacje miały już miejsce, niestety część informacji umykała nam, a hub pozwoli nam na uszczelnienie tego typu procesów.

W przypadku rekrutacji personelu administracyjnego współpracujemy również z firmami headhunterskimi, które zapraszamy do specjalnie utworzonego panelu. Mamy swoje reguły, jednak jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Chcemy wzmocnić skuteczność i jakość procesów rekrutacyjnych, dlatego nie ograniczamy się do jednego modelu - dopasowujemy go do danego procesu.

Jednak co jest najbardziej istotne, zanim rozpoczniemy poszukiwania np. menedżera na zewnątrz firmy, najpierw sprawdzamy, czy nie ma dobrego kandydata wśród naszych pracowników. Promocje i danie możliwości rozwoju w naszej organizacji pracownicze to nasz priorytet.

Jak wyglądają programy rozwojowe w firmie?

- Bardzo duży nacisk kładziemy na zarządzanie potencjałem pracowników, jednak nie mamy katalogu, w którym są opisane konkretne szczeble kariery, ponieważ jesteśmy otwarci na różnorakie kierunki rozwojowe naszych pracowników. Umożliwiamy nie tylko awanse pionowe, ale także zezwalamy na ruchy pomiędzy różnymi obszarami. Niemożliwe jest więc stworzenie narzędzia, które opisywałoby szczegółowo każdą możliwą ścieżkę kariery w naszej firmie. Nawet gdyby udało nam się je utworzyć, to byłoby nieprzejrzyste i wymagałoby ciągłego uaktualniania z uwagi na tempo zmian.

Zamiast tego skupiamy się na rozwoju menedżerów, aby potrafili zachęcić swoich ludzi do wytyczenia swojej własnej ścieżki. Pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi muszą nakreślić kierunek rozwoju. To przełożony powinien być osobą, która opowie o możliwościach, jakie daje Faurecia. Właśnie dlatego rozwijamy menedżerów, aby byli „people developerami”.

Wracając do metod rekrutacyjnych, w jaki sposób docieracie do pracowników produkcyjnych?

- Podczas rekrutacji na stanowiska produkcyjne współpracujemy z agencjami zatrudnienia - globalnymi i lokalnymi. Jesteśmy częścią dużej organizacji, która współpracuje z podmiotami na międzynarodową skalę, ale sięgamy także po pomoc lokalnych firm, które świetnie znają rynek pracy w danym regionie, dlatego nie ograniczamy się tylko do dużych agencji. Dzięki temu możemy szybko zareagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Ofertę współpracy kierujecie także do studentów. Na co mogą liczyć?

- Studentom proponujemy praktyki we wszystkich obszarach naszej firmy. Oferujemy także staże absolwentom szkół wyższych. Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ponieważ myśląc o przyszłości, nie chcemy, aby po zakończonym stażu pojawiła się bariera w postaci nieznajomości języka. Faurecia jest globalną firmą, a językiem komunikacyjnym jest angielski. Bez tej umiejętności specjalista nie poradzi sobie w naszej spółce, dlatego zależy nam, aby dana osoba szkoliła się u nas, po czym w płynny sposób mogła objąć stanowisko specjalistyczne.

Ponadto, zgodnie ze strategią people development, nie zatrudniamy ludzi z minimalnymi kompetencjami tylko po to, by wypełnić wakat. Inwestując w stażystów, zakładamy, że w przyszłości obejmą stanowisko specjalistyczne, kierownicze czy nawet dyrektorskie. To stanowi bardzo duże wyzwanie dla rekruterów, pomimo tego staramy się jednak oszacować podczas procesu rekrutacyjnego najtrafniej jak to możliwe, jaki potencjał drzemie w danej osobie.

Stażyści mają zagwarantowaną pracę po odbytym szkoleniu?

- Jak wspomniałam, staramy się zatrudniać na przyszłość, dlatego też robimy wszystko, aby stażysta z nami został. Nie zawsze jednak okoliczności biznesowe pozwalają na zaproponowanie stanowiska w danym zakładzie. Jesteśmy jednak przygotowani na tego typu sytuacje. Wiemy, kiedy kończą się poszczególne kontrakty stażowe, dlatego też z wyprzedzeniem sprawdzamy, jaką ofertę możemy złożyć po ukończeniu stażu. Jeśli nie ma wolnego stanowiska w danym zakładzie, sprawdzamy możliwości w innych lokalizacjach. Raz w miesiącu centralny dział management development organizuje telekonferencję z HR menedżerami z każdej lokalizacji, aby omówić takie przypadki. Może się okazać, że za dwa miesiące w innym zakładzie pojawi się stanowisko, odpowiadające wymaganiom naszego stażysty, którego staż będzie dobiegał końca. Wówczas składamy taką propozycję. Zazwyczaj udaje nam się zatrzymać pracowników. Perspektywa zmiany lokalizacji i otoczenia biznesowego to dla nich szansa na rozwój. Nasze fabryki mają wspólne logo, jednak praca w poszczególnych jednostkach bardzo się różni. Każdy zakład ma dużą autonomię, dlatego też mamy do czynienia z różnorodnością.

Co istotne, nie zawsze zmiana miejsca pracy wiąże się z przeprowadzką. Przykładowo w Wałbrzychu mamy cztery fabryki zlokalizowane obok siebie. To zdecydowanie pomaga w zatrzymaniu danej osoby w naszej organizacji. Jeśli ktoś z kolei pracował w legnickim zakładzie, to jest szansa, że przyjmie propozycję pracy w Jelczu-Laskowicach czy Wałbrzychu.

Studenci i absolwenci mogą również liczyć na uczestnictwo w projektach za granicą. Co konkretnie oferujecie?

- Mamy projekt VIE, zapoczątkowany w francuskim oddziale firmy. W ramach płatnych praktyk absolwenci mogą wyjechać do jednej z zagranicznych jednostek. Trzeba mieć mniej niż 28 lat, dyplom inżyniera, licencjata lub magistra i bardzo dobrze mówić po angielsku. Pracując ze świetnymi specjalistami, można się bardzo wiele nauczyć, – to ekstremalnie wartościowe doświadczenie dla młodych ludzi. Osoby te stają się dużo bardziej otwarte na kontakty, a także nie boją się myśleć odważnie o swojej zawodowej przyszłości. Zdarzają się przypadki, kiedy osoby biorące udział w tym projekcie, zostają później na kontrakcie we wskazanym kraju.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie, ale także zatrzymanie pracowników w firmie. Czy podwyżki na produkcji wystarczą, aby poprawić wskaźniki rotacji?

- Wysokość pensji jest przedmiotem wielu dyskusji. Mówi się, że pracownicy zmieniają pracę, bo firma za mało płaci. Z doświadczenia wiem, że to nie do końca prawda. Oczywiście wynagrodzenie jest ważnym elementem i musi być na odpowiednim poziomie, jednak nie jest to jedyny czynnik, mający wpływ na decyzję o zmianie pracy. Podam przykład. W Faurecii mamy kilka fabryk obok siebie. Wynagrodzenia są na tym samym poziomie, jednak tylko w jednej z nich mieliśmy problemy z rotacją. Bardzo istotna jest atmosfera w pracy i warunki pracy, które powinny być komfortowe. Trzeba wsłuchać się w potrzeby pracowników i skupić się na szkoleniu kadry menedżerskiej średniego stopnia, której bezpośrednio podlegają pracownicy produkcyjni. To między innymi oni tworzą środowisko pracy w fabrykach.

W Faurecii staramy się również modyfikować i dostosowywać do potrzeb pracowników pakiet benefitów. Jesteśmy też otwarci na dialog. Umożliwiamy naszym ludziom wprowadzanie drobnych usprawnień w miejscu pracy. Nie są to być może globalne projekty, jednak dla pracowników są one ważne, ponieważ dzięki temu z każdego poziomu stanowiska mogą mieć wpływ na kształtowanie swojego środowiska pracy. Nie bez znaczenia są również możliwości rozwojowe, których u nas nie brakuje.