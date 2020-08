Wyjść z tłumu, zaskoczyć, sprowokować. I dostać wymarzoną pracę

Tradycyjne CV nie wystarczy, by zdobyć pracę marzeń. Trzeba wyjść przed szereg, wyróżnić się z tłumu, zaskoczyć rekrutera. Oni o tym wiedzą. Sprawdźcie, co wymyślili, by przykuć uwagę i przekonać pracodawcę.>

Autor: jk 1 sie 2020 6:00