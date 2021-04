Wskaźnik zatrudnienia w Europie spada. Polska jednym z trzech wyjątków

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w Unii Europejskiej spadł do 72,4 proc. Tylko w trzech krajach członkowskich odnotowano wzrost. Chodzi o Maltę, Chorwację i Polskę.

Autor:jk

• 29 kwi 2021 13:17





Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata spadł w Europie do 72,4 proc. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W 2020 roku na rynek pracy w UE duży wpływ miała pandemia COVID-19. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w grupie wiekowej 20-64 lata wyniósł 78,1 proc. wobec 79 proc. w 2019 r. Z kolei wskaźnik dla kobiet był równy 66,8 proc., a rok wcześniej utrzymywał się na poziomie 67,3 proc. Doprowadziło to do zmniejszenia luki w zatrudnieniu ze względu na płeć. W tej chwili różnica wynosi do 11,3 punktu proc. W 2019 r. luka była większa - 11,7 punktu proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak informuje Eurostat, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi młodzi ludzie w wieku 15-24 lat odnotowali największy spadek zatrudnienia w okresie kryzysu COVID-19. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie nieznacznie spadł z 33,5 proc. (dane za czwarty kwartał 2019 r.) do 33,3 proc. w pierwszym kwartale 2020 r., 30,5 proc. w drugim kwartale 2020 r. W kolejnych miesiącach wzrósł i pozostał stabilny na poziomie 31,1 proc. w trzecim i czwartym kwartale 2020 r.

W 2020 r. Szwecja wykazała najwyższy wskaźnik zatrudnienia wynoszący 80,8 proc., podczas gdy najniższy odnotowano w Grecji - 61,1 proc. Największe spadki wskaźnika zatrudnienia między 2019 a 2020 rokiem odnotowano w Hiszpanii (-2,3 punktu proc. do 65,7 proc.), Irlandii (-1,7 punktu proc. do 73,4 proc.) i Bułgarii (-1,6 punktu proc. do 73,4 proc.).

Wzrosty natomiast zaobserwowano na Malcie (+0,6 punktu proc. do 77,4 proc.), w Polsce (+0,6 punktu proc. do 73,6 proc.) i Chorwacji (+0,2 punktu proc. do 66,9 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.