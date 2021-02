Wskaźnik Rynku Pracy: szara strefa może rosnąć

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym 2021 r. nie zmienił swej wartości w stosunku do ubiegłego miesiąca. Od jesieni ubiegłego roku wykazuje on zwiększoną zmienność w kolejnych miesiącach.

Stopa bezrobocia rejestrowanego zwykle o tej porze roku wzrasta. W ostatnich pięciu latach były to wzrosty rzędu 0,3 punktu procentowego. Podobnej skali wzrost odnotowano w tym roku. Tak więc po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc.

Przypomnijmy, że styczeń był drugim miesiącem z rzędu, kiedy odnotowywano spadek wartości Wskaźnika Rynku Pracy. WRP, którego zadaniem jest informowanie z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, zmalał wówczas o nieco ponad 1,5 punktu.

Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) aktualnie cztery składowe wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, a trzy zapowiadają jego wzrost.

Najmniej pozytywne informacje płyną z danych dotyczących przepływów z bezrobocia do zatrudnienia. W styczniu pracę znalazło o blisko 10 tys. mniej osób niż w grudniu ubiegłego roku (w ujęciu relatywnym spadek wyniósł ponad 14 proc.). Dla porównania, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego nie odnotowano zmiany w wysokości omawianego strumienia.

Ponadto, w urzędach pracy zarejestrowano o nieco ponad 30 tys. mniej ofert pracy niż w grudniu ubiegłego roku (spadek o blisko 20 proc.). Była to jednak w znacznym stopniu korekta napływu nowych wakatów (po istotnym - 33 proc. - wzroście odnotowanym w grudniu ubiegłego roku).

Eksperci BIEC podkreślają, że jednocześnie ustabilizowały się prognozy przedsiębiorstw przemysłowych dotyczące wielkości zatrudnienia. W styczniu jedynie w niewielkim stopniu przeważał odsetek firm prognozujących redukcję wielkości zatrudnienia nad firmami zamierzającymi je zwiększyć. Mniej pracodawców deklaruje zwolnienia pracownicze z winy pracodawcy. Obserwacje te zdają się wspierać hipotezę o chomikowaniu pracy, czemu sprzyjają programy pomocowe chroniące miejsca pracy.

Jak wskazują eksperci BIEC, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrastała liczba osób, które zarejestrowały się w urzędach pracy jako bezrobotni (każdego miesiąca wzrost o około 9 proc.). Były to jednak przyrosty znacznie mniejsze niż w poprzednich trzech latach. Zmniejszyła się agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o 7 proc. w ujęciu miesięcznym).

Z drugiej jednak strony dane pochodzące z ZUS wskazują na spadek liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Można przypuszczać, że część pracowników, którzy utracili pracę nie zarejestrowała się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne i być może zasiliła szarą strefę.

Młodzi bez pracy

Warto przytoczyć dane z raportu GUS, zgodnie z którymi pod koniec 2020 liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 086 tys. osób, z tego 16 555 tys. to pracujący i 531 tys. - bezrobotni. Z kolei 13 170 tys. to osoby bierne zawodowo. To podobny poziom aktywnych zawodowo, jak kwartał wcześniej, ale większy w stosunku do IV kwartału 2019 r. (o 133 tys., tj. o 0,8 proc.).

Natomiast inaczej wyglądała sytuacja osób młodych, do 24. roku życia. W tym przypadku liczba biernych zawodowo zwiększyła się zarówno w skali kwartału, jak i roku (odpowiednio o 26 tys., tj. o 1,1 proc. i o 98 tys., tj. o 4,3 proc.).

Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,7 proc. i utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem (wzrost o 0,1 pkt. proc.), zaś w skali roku odnotowano wzrost o 0,3 pkt. proc.